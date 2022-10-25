人民网迪拜10月24日电 （记者管克江）近日，在迪拜举行的第十五届阿拉伯企业社会责任大奖颁奖典礼上，中建中东公司再次获奖。这是中资企业首次蝉联此奖项。

阿拉伯企业社会责任大奖由智库阿拉伯企业社会责任机构评选，被誉为中东“绿色奥斯卡”，是公认的“阿拉伯地区可持续发展标杆”。该奖项从8个方面、50个问题来考察企业，比如要求工人暑期下午3点前不得在户外工作，要求按月及时发放高温补助；工人作业前必须进行安全培训，公司每月评比安全之星，为得奖工人发放安全鼓励奖金；项目采用多语种培训讲师，将施工安全教育和技能教育最大程度普及至各个国别的一线工人等等。

拉斯海马民航局董事长谢赫·萨勒姆和阿拉伯企业社会责任机构主席哈比芭女士在颁奖时表示，自2008年奖项设立以来，累计有来自12个阿拉伯国家及地区的1430多家机构参与评选。中建中东公司能够连续两年获奖，说明了其在企业社会责任方面作出的真诚且持久的努力，社会需要更多这样有担当的优秀企业。

据介绍，中建中东扎根阿联酋17年来，致力于打造中国建筑优质企业品牌形象，承接项目100余个，其中约60%为与当地民生相关的项目；平均每年为区域提供超过1万个就业岗位，属地化率达到76%；连续6年举办“创新驱动建证未来”技术大会，吸引当地1500余名专家学者共同参与，积极带动行业发展；积极组织参与各类社会公益活动等等。

在当天举行的颁奖仪式上，迪拜道路交通局官员表示，当地和中企长期合作，一起见证了迪拜城市的发展和变化。在建设的高峰期，整个城市随处可见中国建筑的蓝色标志，“从最初的城市主干道酋长路到最重要的世博连接线，他们是我们最信任的合作伙伴”。

中建中东公司总经理余涛表示，可持续发展将深刻影响未来行业趋势，今后公司将继续致力于中东地区社会、企业、环境的协同进步，积极践行社会责任。

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