人民网讯 10月22日，由上海交通大学媒体与传播学院与国际传播学会（ICA）共同主办的2022年新媒体国际论坛在线举行。

本届大会主题为“智能传播与真实世界”，近3000人次参与。与会海内外嘉宾围绕智能传播与理论创新、虚拟世界与现实世界关系、媒介信任等话题展开深入讨论。上海交通大学媒体与传播学院院长、教育部“长江学者”特聘教授李本乾主持开幕式。

与会嘉宾线上合影。上海交通大学媒体与传播学院供图

上海交通大学党委副书记、副校长王伟明在开幕致辞中表示，智能科技的高速发展使现实中的诸多传播呈现全新的图景，许多智能传播技术正在陆续落地应用。站在这一时代洪流中，我们更应回归现实生活，关注真实的人与人、人与社会的和谐共荣，为人类未来的发展探索更多可能。

上海交通大学党委副书记、副校长王伟明致欢迎辞。上海交通大学媒体与传播学院供图

在开幕致辞中，国际传播学会主席、美国西北大学教授努希尔·康塔可特（Noshir Contractor）表示，国际传播学会和上海交通大学9年来一直紧密合作，连续举办国际新媒体论坛，在国际传播学界已产生了相当大的影响。未来，国际传播学会将继续寻求在全球范围开展合作，考虑投入更多的试点区域分会，为传播学的国际化发展作出更大的贡献。

国际传播学会主席、美国西北大学教授努希尔·康塔可特致辞

本届论坛设有“院长论坛” “期刊主编论坛”以及“传播研究的关键问题与创新”“第三人效果”圆桌论坛等17个分论坛，来自各大高校的专家学者齐聚一堂，共同探讨智能传播时代传播研究的问题意识与理论创新。

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