中国网评论员 乐水

近日，《纽约时报》刊发长文报道了美国国会议员利用职务之便在金融市场上大搞内幕交易的事实。据文章披露，2019-2021年间，共有183名国会议员报告了本人或其直系亲属的投资情况，其中有97人被指控涉嫌“内幕交易”。美国政客以权谋私，利用政府非公开信息在金融市场上大发横财，这在华尔街早已是人尽皆知的“秘密”。可美国的法律对此却睁一只眼闭一只眼。对这些“立法者”来说，所谓的法律监管形同虚设，毫无约束力。美国政客将法律玩弄于股掌之中，堂而皇之地在市场上进行内幕交易，充分暴露了美国一向自诩的“民主”“法治”的虚伪性。

在涉嫌内幕交易的美国政客中不乏华盛顿政坛上的“大人物”，美国国会众议院议长南希·佩洛西就是其中之一。今年7月27日，美国联邦参议院通过了“芯片法案”，决定为美国芯片企业提供520亿美元的补贴。但南希·佩洛西的丈夫保罗·佩洛西却在该法案出炉前的一个月购买了2万股美国芯片龙头企业英伟达公司的股票。如此精准的“抄底”动作让外界不由得怀疑保罗是否事先得到了内幕消息。

此外，根据媒体报道，还有相当多的美国国会议员所交易的公司证券与他们任职的委员会的工作相关。例如，麦克·麦考尔于2019年参与众议院国土安全委员会对社交媒体公司高管的调查期间，其妻女就交易了数百万美元的Meta公司股票；在乔什·戈特海默任职众议院金融服务委员会成员期间，其本人及配偶先后交易了包括摩根大通、富国银行、美国银行等多家投资银行的股票；迪恩·菲利普斯在任职众议院道德委员会成员期间，曾赶在四家银行向该委员会报告前夕，匆忙出售相关银行的股票；奥斯汀·斯科特于2020年担任众议院军事委员会成员期间，其本人及配偶大笔买入了军事承包商通用电气的股票……

其实，类似事件早已不是新闻。在2008年雷曼兄弟宣布破产前，就有不少美国政府官员事先得到了消息并提前卖出股票，甚至通过做空市场赚得盆满钵满。迫于舆论压力，美国国会曾在2012年出台《国会知情停止交易法》（STOCK Act），明确认定国会议员利用政府的工作信息谋取个人利益属非法行为，并要求他们及时披露自己及家人的股票交易情况。但是10年来，这部法律完全没有起到应有的监管作用。内幕交易依然在华盛顿大行其道，而且愈演愈烈。

据媒体报道，2020年新冠肺炎疫情在美国暴发之初，几十名国会议员曾大举买入了总值约1.5亿美元的股票，其中大部分涉及可能在疫情期间升值的行业，如远程办公、远程医疗和转产呼吸机的汽车生产商等。与此同时，他们还大肆抛售餐饮业、旅游服务业等在疫情期间遭受重创的行业的股票。乔·肯尼迪是众议院负责质询新冠疫苗研发公司小组委员会的成员，但他同时却拥有强生、默克、辉瑞三家制药公司总计170万美元的股票。而当时任职于情报委员会和健康委员会的参议员理查德·伯尔则在2020年2月中旬迅速抛售了价值160万美元的股票，及时避开了一周后的股市大跌。新冠肺炎疫情的暴发让美国国会议员们在一夜之间纷纷变身“股神”，其“抄底逃顶”的本事令世人叹为观止。美国无党派检查组织“竞选法律中心”在一篇分析文章中称，在疫情向全美蔓延之际，“这些民选官员们显然更关心自己的股票账户”。

10年来，《国会知情停止交易法》对美国国会议员构不成任何约束力，成了“没有牙齿的老虎”。其根本原因在于该法的条款过于宽松，对于“内幕交易”难以认定。如在FBI调查伯尔“内幕交易”案的过程中，伯尔一口咬定从未进行违规操作，令FBI调查人员也无可奈何，最终宣布放弃对其进行起诉。

美国一向自诩为“法治国家”“民主的灯塔”，可是在疫情暴发之初的紧要关头，华盛顿政客们置民众的生命健康于不顾，一心利用政府信息优势大发国难财，而且面对公众的质疑仍然可以逍遥法外。这种所谓的“法治”和“民主”实在是滑天下之大稽。内幕交易严重透支了美国民众对于政府的信任。美国民间机构“晨间咨询”的民调显示，63%的受访者希望禁止议员进行股票交易。然而面对早已习惯于把股市当成“提款机”的美国政客们，这样的提议恐怕只能停留在民众抗议的口号中。（责任编辑：华章 宇馨 原京）

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