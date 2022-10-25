中新网北京10月24日电 (吴侃 金旭 徐文欣 门睿)中共二十大已闭幕，海外侨胞的关注度仍在持续。多位海外侨胞接受中新网记者采访时表示，对中国未来的发展充满信心，相信中国共产党及其新一届领导班子将带领中国创造新的伟业。

巴基斯坦华侨华人协会会长喇杰廉表示，中共二十大科学谋划了中国未来的发展方向，也鼓舞了海外侨胞继续汇聚侨力，当好中外民间交流的使者，搭建民心相通的桥梁。

意大利意中交流协会主席朱裕华表示，“三十多年来我穿梭在中国和意大利之间，见证了中国日新月异的发展，切身感受到中国制造业的创新力、国际竞争力不断增强，中国制造正加快向中国创造转型升级。随着‘一带一路’倡议的深入推进，中国和意大利在各领域的交流合作正在不断加深。”

“意中交流协会一直致力于促进中意两国在经贸、文旅、科教、环保等领域的交流合作。”朱裕华说，协会未来将继续发挥融通中外的优势，为意中两国合作搭建“双向桥梁”，进一步向意大利民众讲述好中国式现代化，帮他们认识更加真实、立体、全面的中国。

英国中华艺术中心主任毛埴鋮说，“中共二十大胜利闭幕，中国将迎来更好的发展。作为青年侨胞，我们要以此为契机，以敏锐的思维、开阔的眼界，充分把握机遇，积极参与祖(籍)国的建设和发展，与世界各国人民共创一个更加美好的世界。”

中国侨商联合会常务副会长王国金称，期待中国未来继续深化改革开放，全面增进民生福祉；继续落实共建“一带一路”倡议，持续为世界经济提供动力，为世界和平发展和共同繁荣注入正能量。

日本华文教育协会会长颜安表示，随着中国综合国力的提升，越来越多的华裔青少年敢于讲中文，为自己的华裔身份感到自豪。“相信在海外华文教育人的共同努力下，中华文化的海外传承之路将越走越顺，越来越多的华裔新生代将成长为中外交流的天然使者。”

日本归侨、安徽省中日农业环保科技有限公司总经理章云表示，中共二十大报告中提及的“加强和改进侨务工作”令他振奋。“在我归国创业的过程中，各级侨务部门的惠侨政策起到了重要作用，如今作为安徽省芜湖市侨联青年委员会会长，我也将结合自身经验，推动完善侨企服务体系，助力侨企创新创业。”

章云说，作为农业科技从业人员，他也十分关注中共二十大对加快建设农业强国的相关部署。“十年来中国农业现代化取得了巨大进步，农业科技化和机械化水平不断提高，未来我将继续致力于建设数字农业、高效农业，希望让科技力量更好更广泛地惠及农民，为助力乡村振兴做一些实实在在的工作。”

加拿大多伦多华人团体联合会主席翁国宁表示，海外侨胞与祖(籍)国命运相连，日益强大的祖(籍)国是我们最坚实的后盾。“我们要在新征程上继续发挥侨智侨力，做传播中华文化的民间使者，推动中华文化更好地走向世界。”(完)

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