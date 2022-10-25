新华社伦敦10月25日电（国际观察）苏纳克执掌英保守党 未来执政面临难题

新华社记者杜鹃 许凤

英国前财政大臣里希·苏纳克24日当选执政党保守党新党首。按照程序，他将在25日获得国王查尔斯三世授权后组建新内阁，正式接替伊丽莎白·特拉斯出任英国首相。

分析人士指出，新首相将面临英国严重通胀、经济增长缓慢、民生艰难等诸多挑战，应对难度比一个多月前更大。

10月24日，在英国伦敦，里希·苏纳克离开保守党总部。英国前财政大臣里希·苏纳克24日成为执政党保守党新党首。在获得英国国王批准后，他将出任英国首相。新华社记者 李颖 摄

年内第三位首相

苏纳克现年42岁，毕业于牛津大学，2015年当选议会下院议员，2020年起出任财政大臣。新冠疫情在英国暴发后，苏纳克领导的财政部为英国经济提供了巨额资金支持，避免了失业率大幅上升，曾为苏纳克赢得不少好评。

今年7月初，苏纳克辞去财政大臣职务，随后参加保守党党首选举，但在9月第二轮选举中败给特拉斯。本月20日，特拉斯宣布辞去首相职务和保守党党首职务，保守党随后进入选举新党首的流程。英国议会下院保守党议员团体“1922委员会”24日表示，在规定的候选人提名时限内，只有苏纳克一人获得超过100名保守党籍下院议员的支持，取得竞选新党首资格。委员会随后确认苏纳克成为保守党新党首。

从特拉斯辞职到苏纳克当选新党首，保守党此次换将用时不到一周。苏纳克因先后两次参加保守党党首选举，被英国媒体称为“9月的输家、10月的赢家”。

苏纳克将是英国一年内迎来的第三位首相。根据规定，执政党新领袖接任首相职位，任期至下次议会选举。英国本届议会的任期至2024年12月结束。

面临“棘手的工作”

相比9月初，保守党如今面临的执政挑战更多。伦敦政治经济学院欧洲研究所教授伊恩·贝格24日在接受新华社记者采访时说，苏纳克今后任务艰巨，他接手的“将是一项非常棘手的工作”。

从经济领域看，英国面临的严重通胀、经济增长缓慢、民众生活成本飙升等一系列难题迄今未得到有效缓解。英国国家统计局发布的数据显示，9月份消费者价格指数（CPI）同比上涨10.1%。9月下旬，特拉斯政府推出的大规模减税措施与英国央行的紧缩货币政策背道而驰，引发英国金融市场大幅震荡，英镑对美元汇率一度创下历史新低，政府债券遭抛售，养老金基金面临流动性危机。尽管政府和央行随后采取补救措施，但仍留下诸多问题，使英国经济面临巨大不确定性。

英国利物浦大学政治学教授斯图尔特·威尔克斯-希格认为，无论谁出任新首相，都必须面对预算赤字过于庞大、公共开支被迫削减、英国国债在国际市场上不被看好等现实问题。

经济领域之外，英国媒体预期英国今冬在新冠疫情和流感疫情叠加的情况下，国民保健制度系统可能承受重负，使看病等候时间过长和医护人员短缺等问题更加严重。

如何处理“北爱尔兰议定书”也是新政府无法回避的一大难题，这一问题处理不当可能导致英国和欧盟关系紧张甚至触发贸易战。该议定书是英国“脱欧”协议的一部分。根据协议，北爱地区留在欧洲单一市场与欧盟关税同盟内，以防止爱尔兰岛内出现陆上“硬边界”，而从英国大不列颠岛进入北爱地区的部分商品则需接受海关和边境安全检查。英方签署“脱欧”协议后不断就北爱问题表达“反悔”之意。

此外，苏纳克出任新党首后还需弥合党内分歧。保守党今年以来因前首相鲍里斯·约翰逊深陷“聚会门”而形象受损，今夏的党首选举令党内分歧屡遭曝光。而在英国工党、自由民主党、苏格兰民族党等反对党看来，保守党频繁更换党首无法解决问题。

反对党方面24日再次发声要求立即举行大选。同一天，一份呼吁提前举行大选的请愿书已获得超过87万民众签名。按照法律规定，首相有权提前举行大选。但英国媒体认为，提前大选的可能性很小，近期多项民调结果显示，如果目前举行大选，保守党将输给工党。

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