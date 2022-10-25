海外网10月24日电 据《华盛顿邮报》21日报道，美国目前仍允许各州监狱强迫服刑人员无薪劳动作为惩罚方式。美国专家批评，因非裔服刑人员比率极高，通常情况下“更易受到压榨”。

报道称，今年11月期中选举期间，美国田纳西州、亚拉巴马州、路易斯安纳州、俄勒冈州、佛蒙特州等五州，将决定州宪法中允许监狱强迫服刑人员无薪劳动条文的去留。美国宪法第13修正案禁止强制劳役，但如果相关制度被用于对罪犯惩罚，则为例外。目前全美只有三个州通过法案取消强迫服刑人员无薪劳动制度。据统计，全美约有80万服刑人员从事劳动，通常是在遭到逼迫的情况下工作，却几乎没有收到报酬。然而，全美服刑人员每年大约制造20亿美元的商品与货物，提供价值90亿美元的服务，换取收入以维持监狱运作。

美媒担忧，五个州的宪法条款可能会废除相关制度，但监狱中的服刑人员及报酬问题却不会得到解决。根据美国民权机构统计，美国民众入狱几率超过其他国家，非裔服刑人员比率极高。石溪大学副教授罗伯特·蔡斯批评，美国宪法第13修正案包含着重新压榨的条款，“它让非裔美国人整整一代又处于被压榨境地，他们入狱之后被当成私企的免费劳工”。（海外网 侯兴川）

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