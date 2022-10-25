人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院
人民网>>国际

美国各州监狱仍存在强迫劳动制度 专家批：非裔更易受到压榨

2022年10月25日13:12 | 来源：海外网
小字号

　　海外网10月24日电 据《华盛顿邮报》21日报道，美国目前仍允许各州监狱强迫服刑人员无薪劳动作为惩罚方式。美国专家批评，因非裔服刑人员比率极高，通常情况下“更易受到压榨”。

　　报道称，今年11月期中选举期间，美国田纳西州、亚拉巴马州、路易斯安纳州、俄勒冈州、佛蒙特州等五州，将决定州宪法中允许监狱强迫服刑人员无薪劳动条文的去留。美国宪法第13修正案禁止强制劳役，但如果相关制度被用于对罪犯惩罚，则为例外。目前全美只有三个州通过法案取消强迫服刑人员无薪劳动制度。据统计，全美约有80万服刑人员从事劳动，通常是在遭到逼迫的情况下工作，却几乎没有收到报酬。然而，全美服刑人员每年大约制造20亿美元的商品与货物，提供价值90亿美元的服务，换取收入以维持监狱运作。

　　美媒担忧，五个州的宪法条款可能会废除相关制度，但监狱中的服刑人员及报酬问题却不会得到解决。根据美国民权机构统计，美国民众入狱几率超过其他国家，非裔服刑人员比率极高。石溪大学副教授罗伯特·蔡斯批评，美国宪法第13修正案包含着重新压榨的条款，“它让非裔美国人整整一代又处于被压榨境地，他们入狱之后被当成私企的免费劳工”。（海外网 侯兴川）

(责编：贾文婷、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部