海外网10月24日电中国共产党第二十次全国代表大会胜利闭幕，多国媒体刊文表示，中国共产党的领导是中国创造奇迹的关键。

尼日利亚《领导报》新闻网站23日刊文表示，中国从站起来、富起来到强起来，中国共产党的领导是中国创造奇迹的关键。过去十年，中国经济持续高速增长，不断为全球经济增长做出贡献。从基础设施建设到太空探索，中国在各个领域都取得了长足的进步。在中国共产党的领导下，中国正以自主创新的方式实现现代化，推动国民经济朝着更加公平、创新的方向发展，并致力于维护世界和平、促进共同发展。中共二十大明确中国未来发展道路，世界第二大经济体将在不同领域取得更大进步。

《巴基斯坦观察家报》24日发表评论文章说，中国共产党二十大报告指出，中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。中国共产党适应人民不断变化的需求和愿望，以促进经济社会发展、改善人民生活为首要目标，打赢脱贫攻坚战，还取得了技术和经济方面的进步，让中国成为在网络空间、工业化、制造业、航空航天业、知识和创新方面的全球引领者。中国通过不断开放、与世界分享红利，帮助其它发展中国家实现经济转型。

拉丁美洲“南方电视台”（telesurTV）23日刊文称，中国共产党的成功离不开他们所坚持的世界观和方法论，基于新中国成立以来73年的国家建设经验，中国共产党精心制定国家发展的长期计划，让中国成为世界主要经济体之一。与此同时，中国共产党反对霸权，致力于建立多极化世界，践行互利共赢的原则，为推动构建人类命运共同体、让全球治理迈向更加公平合理的方向而努力。（海外网 李萌）

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