新华社联合国10月24日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表团临时代办戴兵24日表示，中方欢迎利比亚举行民族和解对话会议，支持利各方扎实推进民族和解战略愿景，为政治进程提供良好环境。

戴兵当天在安理会利比亚问题公开会上说，政治手段是解决利比亚问题的唯一正确出路。利比亚国民代表大会和最高国家委员会日前共同表示将尽快恢复对话，中方对此表示欢迎，鼓励利比亚各方在联合国主持下，在前期对话成果基础上加紧协商，尽快就选举宪法基础达成一致，尽快举行选举，尽快走出当前政治僵局。

戴兵说，联合国是斡旋利比亚政治进程的主渠道。中方再次欢迎阿卜杜拉耶·巴蒂利担任联合国秘书长利比亚问题特别代表并正式履职。这有助于恢复联合国利比亚支助特派团（联利支助团）全面履职，加强联合国斡旋能力。中方将积极支持巴蒂利的工作。国际社会要切实恪守“利人主导、利人所有”原则，切实尊重利比亚主权和领土完整，避免强加外部解决方案。

戴兵表示，当前形势下，利比亚各方应以国家和人民利益为重，保持最大限度克制，避免挑起新的暴力事件。中方支持“5+5”联合军事委员会继续在维持停火局面、推动外国武装和雇佣兵撤离方面发挥关键作用。外国在利武装和雇佣兵应当以平衡有序方式尽快撤离。

戴兵说，和解是消弭利比亚枪声的重要手段。非盟在推进和解方面拥有丰富经验和成功实践，中方赞赏并继续支持非盟向利比亚和解提供支持。多年冲突给利比亚造成严重破坏。尽快推进国家重建是利比亚人民的共同期待，也是改善利比亚人道局势的根本途径。石油是利国家收入的主要来源，中方希望利石油恢复生产有助于利发展经济和改善民生。

戴兵表示，联利支助团授权即将到期，中方支持安理会通过一份具有实质性内容、期限较长的授权延期决议。中方鼓励联利支助团继续根据安理会有关决议，聚焦核心授权，推进利比亚政治过渡，支持利比亚举行选举。

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