新华社赫尔辛基10月24日电（记者陈静）2022年世界技能大赛特别赛芬兰赛区比赛24日在芬兰首都赫尔辛基闭幕并举行颁奖仪式。中国代表团取得两金一银以及一优胜奖的成绩。

中国代表团参加了芬兰赛区全部4个项目的比赛，包括美容、美发、花艺和时装技术。经过4个比赛日的激烈角逐，最终，重庆城市管理职业学院的王珮获得美容项目金牌，这是中国队首次在该项目上摘金。湖南工艺美术职业学院的董青获得时装技术项目金牌，实现了中国队该项目的三连冠。杭州轻工技师学院的沈文青获得美发项目银牌。上海农林职业技术学院的杨灵芝获花艺项目优胜奖。

王珮获奖后接受记者采访时说，从上届世界技能大赛的观众到成为这届特别赛的选手，心中那个身披国旗、站在世界舞台上为国争光的梦想已经实现，这一刻感觉所有的艰辛和付出都是值得的，感谢身边所有人的付出让她圆梦，实现中国在该比赛美容项目上金牌“零”的突破。

董青说，受疫情影响她为此次大赛“备战”已有3年之久，非常开心以金牌作为一个完美的句号，她的专业技能也在比赛中进一步磨炼和完善。她即将走上教师岗位，希望将自身经验传授给学生，未来培养出许多优秀的学生。

截至目前，中国代表团在2022年世界技能大赛特别赛上已获得15枚金牌、3枚银牌、3枚铜牌和5个优胜奖。

世界技能大赛被誉为“世界技能奥林匹克”，其竞技水平代表了当今职业技能发展的世界先进水平。2022年世界技能大赛特别赛9月至11月在15个国家分散举办，比赛项目共62个，中国代表团参加其中34个项目的比赛。

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