新华社联合国10月24日电（记者王建刚）10月24日是联合国日，也是联合国成立77周年纪念日。联合国秘书长古特雷斯当天发表视频致辞，强调当前捍卫联合国宪章的价值观与原则比以往任何时候都更加重要。

古特雷斯说，联合国诞生彰显了国际社会在第二次世界大战后“超越冲突、走向全球合作的希望和决心”。然而，在联合国成立77年后的今天，世界正处在一个充满挑战的时代：新冠疫情延宕反复，国际安全局势动荡不安，经济复苏道路曲折坎坷，各种风险与危机此起彼伏。

他说，联合国正经受前所未有的考验。“目前，我们比以往任何时候都更加需要贯彻并落实联合国宪章的价值观与原则”。

第77届联合国大会主席克勒希当天也发表书面致辞，指出联合国当前面临两项紧迫任务，即管理危机和促进转型。联合国系统和所有会员国都必须为之作出努力。

克勒希表示，近年来，人类经历了多重叠加的全球危机。“日益加剧的自然灾害也警示我们要立即采取行动，走上可持续发展的道路。”克勒希还说，联合国在未来还能为和平与合作做更多的事情。

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