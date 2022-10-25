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阿尔及利亚举办中医培训结业仪式

2022年10月25日08:30 | 来源：人民网-国际频道
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中国援阿医疗总队队长杨勇为学员代表颁发结业证书。人民网记者 王传宝摄
中国援阿医疗总队队长杨勇为学员代表颁发结业证书。人民网记者 王传宝摄

人民网阿尔及尔10月24日电 （记者王传宝）阿尔及利亚阿克隆医院24日举办中医培训结业证书颁发仪式，共有15名当地医生通过考核获得了结业证书。

阿克隆医院院长菲特哈、中国援阿医疗总队队长杨勇、中医中心医疗队队长周薇共同向学员代表颁发了证书。菲特哈院长对参与培训的中国医生表示感谢，他说，此次培训让更多当地医生掌握了许多中医治疗的手段和方法，提升了他们对当地民众的医疗服务水平，也增进了两国人民之间的友谊。杨勇表示，中国援阿医疗队将继续加强对阿方医务人员的培训交流工作，欢迎致力于学习中医、特别是针灸医术的当地医务人员加入学员行列。

据参与培训的中方医生杨翊介绍，此次培训工作自今年4月开始，前后历时4个多月，课程主要包括理论知识和临床实践两大内容。尽管当地新冠疫情严重，但参与培训的中方医生没有一人后退，他们把掌握的知识和技能都悉数传授给当地学员。

据了解，这是中国医疗队在阿尔及利亚举办的第二期中医培训班，医疗队曾于2019年举办过一期培训班。 除举办中医培训班外，中国医疗队还开展其他多种形式的宣传交流活动，包括邀请国内专家连线阿国医师开展远程讲座等。

中国援阿医疗队由来自中国湖北省各大医院的专家医生组成，自1963年首批医疗队赴阿以来，已向阿派遣医疗队员3521人次，通过传帮带，为当地培养了大批医务骨干。

结业学员代表与中国医生及阿院方代表合影。人民网记者 王传宝摄
结业学员代表与中国医生及阿院方代表合影。人民网记者 王传宝摄
(责编：刘叶婷、常红)

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