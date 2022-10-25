人民网开罗10月23日电 （记者沈小晓）开罗中国文化中心携手浙江省人民政府新闻办公室、浙江省文化和旅游厅于10月23日在社交媒体平台上推出了“良渚揽秀——中国时装秀”展示活动。

本次时装秀的30余款服装均来自于中国著名服装设计师、“盖娅传说”品牌创始人熊英女士的精心创作。其设计灵感与创意来源于“良渚文化”，提取了其最具代表性的“神徽图腾”纹样、玉器、符号等元素，并融入江南特色的花木鸟兽图案和人文景观，以现代服饰艺术为载体，呈现出五千载历史文明与现代时尚美学的完美融合。

时装秀是在浙江慈溪青瓷瓯乐艺术团演奏的《越·瓷风》音乐伴奏下进行的。质如玉、亮如镜、声如磐……青瓷瓯乐传出空灵悠远、涤荡心灵的天籁之音，与美轮美奂的中国时装共同打造出的至臻至美艺境，展现了中国独特的山水气韵和人文气息，为观众带来了一场耳目一新、令人震撼的视听盛宴。时装秀完美地将良渚文化、青瓷瓯乐和现代时尚元素完美融合，向埃及民众展现了中华文化的时代魅力，用现代、时尚和国际化语言扩大中华文明的传播力与影响力，大力推动中华文化走向世界。

本次活动是开罗中国文化中心成立20周年、文化和旅游部与浙江省“部省合作”项目的系列活动之一。

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