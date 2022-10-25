发布会现场。 中国外文局所属中国图书贸易有限公司供图

人民网柏林10月23日电 （记者张慧中）当地时间10月22日，由中国外文局所属中国图书贸易有限公司主办的《中医药国际抗击新型冠状病毒实录》英文版新书发布会及同名讲座在德国法兰克福展览中心举行。来自德国政界、商界、文化界、媒体界、中资机构、华侨华人等近百位中外人士出席了此次活动。

《中医药国际抗击新型冠状病毒实录》由中国金台文院院长、“巨石”中白工业园高级顾问蔡传庆所著。蔡传庆从事中药临床及中医药研发三十余年，本书是其根据多年学医经验，总结近两年多防控新冠肺炎的见闻、经验汇编而成。

原德国黑森州经济、能源、交通及地区发展部亚太事务官诺贝特·诺伊瑟尔在致辞中表示，中医作为中国的历史瑰宝，可以作为德中合作的桥梁。《中医药国际抗击新型冠状病毒实录》的出版为我们带来了新的希望，为我们的生活早日回归正轨提供了新的途径和手段。

在发布会上，蔡传庆还做了专题讲座，详细介绍了中医如何在几千年的历史发展进程中，助力战胜疫情，为全人类的健康福祉作出贡献。

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