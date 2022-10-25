人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院
人民网>>国际

《中医药国际抗击新型冠状病毒实录》英文版新书发布会在德国举行

2022年10月25日08:22 | 来源：人民网-国际频道
小字号

发布会现场。 中国外文局所属中国图书贸易有限公司供图

人民网柏林10月23日电 （记者张慧中）当地时间10月22日，由中国外文局所属中国图书贸易有限公司主办的《中医药国际抗击新型冠状病毒实录》英文版新书发布会及同名讲座在德国法兰克福展览中心举行。来自德国政界、商界、文化界、媒体界、中资机构、华侨华人等近百位中外人士出席了此次活动。

《中医药国际抗击新型冠状病毒实录》由中国金台文院院长、“巨石”中白工业园高级顾问蔡传庆所著。蔡传庆从事中药临床及中医药研发三十余年，本书是其根据多年学医经验，总结近两年多防控新冠肺炎的见闻、经验汇编而成。

原德国黑森州经济、能源、交通及地区发展部亚太事务官诺贝特·诺伊瑟尔在致辞中表示，中医作为中国的历史瑰宝，可以作为德中合作的桥梁。《中医药国际抗击新型冠状病毒实录》的出版为我们带来了新的希望，为我们的生活早日回归正轨提供了新的途径和手段。

在发布会上，蔡传庆还做了专题讲座，详细介绍了中医如何在几千年的历史发展进程中，助力战胜疫情，为全人类的健康福祉作出贡献。

(责编：刘叶婷、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部