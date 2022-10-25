本报记者 刘玲玲

2022年巴黎国际车展近日在巴黎举行，电动汽车、混合动力汽车、氢燃料汽车、充电技术、智能出行等新能源相关领域近百家企业前来参展，吸引了约30万人次前来参观。中国电动车在本届车展备受关注。

展馆设计兼具科技感和未来感，同本届车展展示的汽车行业革新主题高度契合。雷诺、标致等品牌旗下多款电动车、混合动力车纷纷亮相，不少品牌展示了时尚轻便的纯电动微型车。据主办方介绍，这类轻便微型车外观时尚，电池动力充足，受到欧洲市场欢迎。

中国车企比亚迪、长城等携多款电动车型亮相本届车展。记者看到，观众纷纷排队试乘，对新车型表现出极大兴趣。在本届车展上，比亚迪与全球战略合作伙伴壳牌共同宣布，将提供更优质充电体验，包括向比亚迪车主开放欧洲约30万个壳牌充电桩的使用权。比亚迪国际合作事业部兼欧洲汽车销售事业部总经理舒酉星表示：“比亚迪将新能源乘用车的最新技术和产品呈现给欧洲消费者。比亚迪高度尊重欧洲汽车工业及其行业生态，愿与当地优秀的经销合作伙伴一起，为欧洲消费者提供优质的新能源产品与服务。”

刚刚试乘完中国电动车的一名观众告诉记者，这款车型完全符合市场定价，动力和续航能力都很强，驾驶非常灵活。他说，中国汽车品牌在本次车展上给自己带来很多惊喜，十分看好中国新能源汽车的质量和服务。

根据欧洲汽车制造商协会9月发布的统计数据，今年以来欧洲自中国进口汽车近50万辆，同比增长153%，其中中国电动车占欧洲新售电动车市场的比重达到19%。

法国商业调频电视台报道说，中国汽车品牌在欧洲市场上日渐受欢迎，中国电动车正以最新技术和价格优势进入欧洲汽车细分市场。本届车展上的中国电动车备受青睐，将为其进一步迈入欧洲市场提高知名度。法国《费加罗报》援引业内人士分析指出，中国汽车越来越具备竞争力，中国车企在巴黎车展表现抢眼便是中国汽车工业快速发展的例证。

（本报巴黎10月24日电）

《 人民日报 》（ 2022年10月25日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)