本报记者 黄培昭 沈小晓

近年来，中非不断加强数字人才培养合作，助推非洲人工智能产业发展。图为近期，一名来自埃塞俄比亚的留学生来华交流学习期间，专注于人工智能制造和工业机器人方向的研究，在天津一所高校的实训室里进行课程实操，这让他的技术设计能够从电脑屏幕中走进现实。

新华社记者 李 然摄

首届泛非人工智能会议日前在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴落幕。与会人士一致认为，人工智能、区块链、物联网、云计算、5G等技术，是非洲大陆实现发展繁荣的重要技术工具。

相关数据显示，目前非洲大陆有2500多家公司将人工智能技术研发纳入业务范畴，近半数人工智能技术公司是近5年内成立的。第三届非洲科学、技术和创新论坛发布的题为《利用新兴技术：人工智能和纳米技术的案例》报告指出，非洲人工智能产业正加速发展，到2030年如能占到全球人工智能市场的10%，其对非洲经济的贡献有望达到1.5万亿美元。

注重人才培养加快研发步伐

当前，非洲大陆的人工智能产业尚处于早期发展阶段，地区多国不断加快人工智能技术的研发步伐，在相关领域取得积极进展。

不久前，塞内加尔的一家农业科技公司成功将人工智能技术应用到无人机和自研应用系统中，帮助农民进行农作物健康状态检测、识别病虫害并提供解决方案等；在肯尼亚首都内罗毕，国际热带农业中心开发出一种人工智能系统，通过分析卫星图像以及监测降雨、温度和植被健康等数据，预测农作物的健康状况和营养价值；埃及农业研究中心开发了整合卫星遥感技术和人工智能地理信息应用的农地与作物动态观测和分析系统。

今年2月24日，刚果（布）首个人工智能研究中心在首都布拉柴维尔成立，该中心由联合国非洲经济委员会和刚果（布）政府共同筹建，致力于通过人工智能推进非洲在数字政策、基础设施、金融、数字平台和创业等领域的数字技术。联合国非洲经济委员会表示，在该中心助力下，刚果（布）将成为整个非洲大陆的区域人工智能中心，并提供高质量的人工智能人才库。突尼斯一家初创公司近日完成了非洲人工智能初创公司中规模最大的一轮融资，获得1亿美元投资。突尼斯最近还成立了一个专注于人工智能的全国性行业协会，以便更好支持和管理行业发展。

非洲国家的高校和研究机构也在积极推动人工智能技术的研究和应用。2021年，埃及曼苏尔大学与亚历山大大学合作开展应用人工智能检测糖尿病视网膜病变的项目；2019年初，谷歌在加纳首都阿克拉开设了人工智能实验室，致力于将人工智能应用于当地农业、健康和教育等领域，设计出可解决非洲实际问题的产品；为普及人工智能知识，推动人工智能加速发展，尼日利亚拉各斯大学于2018年为学生开设相关课程，邀请来自学术界和技术界的相关人员为学生授课。

制定战略加大政策扶持力度

非洲多国政府通过发布国家战略政策、强化地区合作等方式持续加大政策支持力度，助推人工智能产业发展，推动地区数字化转型。

毛里求斯2018年发布国家人工智能战略，是非洲大陆最早发布相关战略的国家。毛里求斯政府侧重应用人工智能支持海洋经济发展，成立人工智能委员会，负责指导和监管人工智能生态系统；肯尼亚2019年发布国家人工智能战略，将人工智能和区块链视为关键技术，给予支持；尼日利亚2019年11月发布《2020年—2030年国家数字经济政策和战略》，并创建国家人工智能和机器人中心。

埃及政府重点关注人工智能领域的人才培养和科研创新，成立国家人工智能委员会以及旨在促进区域合作的非洲人工智能工作组。尼日利亚非政府组织“数据科学”致力于在非洲农村普及人工智能和数据科学教育，目标是培训100万人工智能从业人员。

非洲国家不断强化地区合作，共同发展人工智能技术。今年5月，旨在制定非洲大陆人工智能战略的专家会议在塞内加尔举行，意在推动非洲国家制定和实施相关政策，完善人工智能技术和数据的监管制度，计划于2023年第一季度启动。南非作为非洲数字经济的先行者，于2019年成立了第四次工业革命总统委员会，参与制定“泛非人工智能非洲蓝图”规划，该规划源于智慧非洲联盟提出的“智慧非洲”计划。

中国助力数字基础设施建设

南非人工智能专家西里达兹·马尔瓦拉表示，非洲大陆人口众多且仍在继续增长，如果没有包括人工智能在内的第四次工业革命技术应用，非洲国家将无法应对人口增长、城市化、粮食安全等一系列问题。“非洲必须借助科技力量，利用第四次工业革命带领非洲大陆走出贫困，推动可持续发展。”马尔瓦拉说。

非盟新兴技术高级别小组成员兼人工智能负责人威廉·瓦斯瓦表示，人工智能是一种“探路技术”，是跨越各经济部门、加速经济发展的宝贵工具，非洲大陆制定人工智能战略，将帮助地区各国更好地抓住机遇、应对挑战。

非洲数学科学研究所教授穆斯塔法·西塞认为，非洲国家需要制定详细规划，加强与学术机构的合作，充分调动人力、物力、财力，吸引更多技术人才，应对面临的人工智能发展瓶颈。“各国政府需建立标准的法律框架和相关行业准则，以确保人工智能真正造福非洲各国人民。”西塞说。

近年来，中国与非洲国家在数字基础设施建设、数字人才培养等领域的交流合作日益密切，极大推动地区人工智能产业发展。中国电信在非洲11个国家建设了超过5万千米的光纤骨干网，大大提升相关区域的信息化水平，有效助力“智慧非洲”建设；中兴通讯携手非洲Airtel集团，助力刚果（金）语音网络数字化转型；2021年，埃及通信和信息技术部与中国企业合作启动“数字埃及建设者”计划，每年为1000名优秀学生提供奖学金，支持他们在人工智能、数据科学、网络安全等领域进行深造。

埃及通信和信息技术部部长塔拉特表示，中国企业真诚帮助非洲国家建设数据中心、云服务中心等数字基础设施，期待中企为项目参与者提供更多技能培训，进一步助力非洲人工智能等数字产业的发展。

（本报开罗10月24日电）

《 人民日报 》（ 2022年10月25日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)