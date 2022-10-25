本报记者 俞懿春

连日来，外国媒体持续关注中共二十大，认为中共二十大报告进一步指明了中国共产党和中国国家事业的前进方向，将对世界产生深远影响。

古巴最大网络媒体古巴辩论网刊发文章，高度评价中共二十大精细入微的会前准备和中共二十大报告内容。文章说，中国坚定不移高举中国特色社会主义伟大旗帜，正开启全面建设社会主义现代化国家新征程。

俄新社报道说，中共二十大报告列举了中国在经济领域的诸多成就，以及在高科技领域的显著进步和诸多成果。报道援引俄高等经济大学东方学院院长安德烈·卡尔涅耶夫的评论说，面对严峻复杂的国际形势，中共二十大报告使用了“未雨绸缪”这个词语，意味着中国需要增强忧患意识，对今后可能出现的各种复杂局面做好应对准备。

老挝国家通讯社网站刊发文章引述中共二十大报告说，十年来，中国经历了对中国共产党和中国人民事业具有重大现实意义和深远历史意义的三件大事：一是迎来中国共产党成立一百周年，二是中国特色社会主义进入新时代，三是完成脱贫攻坚、全面建成小康社会的历史任务，实现第一个百年奋斗目标。这是中国共产党和中国人民团结奋斗赢得的历史性胜利，是彪炳中华民族发展史册的历史性胜利，也是对世界具有深远影响的历史性胜利。

加纳《加纳时报》网站刊发文章，引用了中共二十大报告中“不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济，更好惠及各国人民”的内容。文章说，中共二十大报告描绘了中国式现代化的恢宏愿景和中国未来发展蓝图。与此同时，中国坚持真正的多边主义，推进国际关系民主化，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

墨西哥电视6台网站报道说，中共二十大报告强调坚持深化改革开放，提出共同营造有利于发展的国际环境。“中国在世界舞台上发挥着举足轻重的作用，世界对中国充满期待。”报道指出，中共二十大必将对国际社会产生重大影响。

美国外交学者网站刊发文章说，中共二十大报告释放的最强信号是“连续性”。报告在总结发展成就时提到了共建“一带一路”，它被认为是“深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台”。

苏丹《褐色大地报》网站刊发题为《中国的和平发展》的文章，重点介绍了中国近年来取得的巨大成就。文章说，中国在史无前例的现代化进程中，创造了经济快速发展和社会长期稳定的两大奇迹。文章积极评价中国统筹疫情防控与经济社会发展取得的重大积极成果，认为中国秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，推动构建均衡、有效、可持续的安全架构，有利于携手各方共同维护世界和平与安全。

《 人民日报 》（ 2022年10月25日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)