中国秉持人类命运共同体理念，携手各国书写一个又一个绿色发展故事，积极参与全球环境与气候治理，推动国际社会共同建设清洁美丽的世界

中国荒漠化防治成熟经验技术助力非洲建设“绿色长城”，增强非洲国家抵御撒哈拉沙漠南侵的能力；中国企业在巴基斯坦旁遮普省巴哈瓦尔布尔市真纳太阳能工业园投资建设光伏地面电站，用清洁能源解决了当地供电的燃眉之急；中国新能源装备和数字智能系统走进老挝首都万象，助力赛色塔综合开发区绿色低碳发展……新时代的中国坚持绿色发展，携手各国书写一个又一个绿色发展故事，为推动全球生态文明建设作出重要贡献。

党的十八大以来，中国坚持绿水青山就是金山银山的理念，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，全方位、全地域、全过程加强生态环境保护，生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化，中华大地天更蓝、山更绿、水更清。与此同时，中国秉持人类命运共同体理念，积极参与全球环境与气候治理，推动国际社会共同建设清洁美丽的世界，成为全球生态文明建设的参与者、贡献者和引领者。

人不负青山，青山定不负人。中国把生态文明建设摆在全局工作的突出位置，走出了一条生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。10年来，中国单位国内生产总值二氧化碳排放下降34.4%，煤炭在一次能源消费中的占比从68.5%下降到了56%。如今，中国可再生能源开发利用规模、新能源汽车产销量稳居世界第一。中国森林覆盖率提高到24.02%，近十年为全球贡献了1/4的新增森林面积。中国上线全球最大的碳排放权交易市场，绿色越来越成为高质量发展的底色。国际人士指出，“中国给全球生态文明建设带来了希望之光”，“在建设生态文明方面，中国树立了一个很好的榜样”。

中国坚定践行多边主义，努力推动构建公平合理、合作共赢的全球环境治理体系。在气候变化巴黎大会、气候雄心峰会、领导人气候峰会、联合国生物多样性峰会、《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会等多边会议上，中国提出一系列加强全球环境治理的重要倡议和主张，推动各方维护多边共识、聚焦务实行动、加速绿色转型，为共同建设清洁美丽的世界注入重要信心和力量。中国率先发布《中国落实2030年可持续发展议程国别方案》，全面有效落实《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》，成为《生物多样性公约》及其议定书核心预算的最大捐助国。中国主动提出力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，立志实现全球最高碳排放强度降幅，用全球历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和，被誉为“国际环境政策领域的一座里程碑”。

面对生态环境挑战，人类是一荣俱荣、一损俱损的命运共同体，没有哪个国家能独善其身。中国秉持“授人以渔”理念，积极帮助发展中国家提升绿色发展能力。为推动各方共同实现经济社会发展全面绿色转型，中国设立气候变化南南合作基金，成立昆明生物多样性基金，为太平洋岛国应对气候变化提供支持，将绿色发展工程纳入中非共同实施的“九项工程”，将气候变化和绿色发展纳入全球发展倡议重点合作领域。中国将生态文明领域合作作为共建“一带一路”重点内容，发起了系列绿色行动倡议，采取绿色基建、绿色能源、绿色交通、绿色金融等一系列举措，持续造福共建“一带一路”国家的民众。看得见、摸得着、有实效的绿色合作成果不断涌现，充分展现中国推动构建人与自然生命共同体的坚定决心。

中国共产党致力于以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，人与自然和谐共生是中国式现代化的中国特色之一。尊重自然、顺应自然、保护自然，是全面建设社会主义现代化国家的内在要求。新征程上，中国将加快发展方式绿色转型，深入推进环境污染防治，提升生态系统多样性、稳定性、持续性，积极稳妥推进碳达峰碳中和，持续推进美丽中国建设。中国也将继续站在对人类文明负责的高度，积极应对气候变化，构建人与自然生命共同体，推动形成人与自然和谐共生新格局，为建设清洁美丽的世界作出新的贡献。

《 人民日报 》（ 2022年10月25日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)