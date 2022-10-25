新华社北京10月24日电 10月24日，外国政党政要纷纷致电致函，热烈祝贺习近平当选中国共产党第二十届中央委员会总书记。

巴勒斯坦法塔赫主席、总统阿巴斯表示，祝愿阁下在履行崇高使命任务的过程中不断取得成功，带领中国共产党和中国人民实现奋斗目标并不断享有安宁、稳定、富裕的生活。

肯尼亚联合民主同盟领导人、总统鲁托表示，谨代表肯尼亚人民，并以我个人名义，对阁下再次当选中共中央总书记表示热烈祝贺。您以人民为中心、甘于奉献的领袖风范为我们树立了榜样。肯尼亚期待同中国携手构建充满活力的非中命运共同体。

津巴布韦非洲民族联盟—爱国阵线主席兼第一书记、总统姆南加古瓦表示，您的再次当选彰显了中国人民对您英明领导的坚定信心和绝对信任。您提出的新时代中国特色社会主义思想极大鼓舞了发展中国家创造性探索符合自身国情的发展道路。坚信在您的领导下，中国人民一定能够把中国建设成为伟大的社会主义现代化强国。

塞尔维亚前进党主席、总统武契奇表示，中共二十大不仅对中国，也对全世界具有重要意义。相信您将带领中国在前进道路上不断取得新成就。塞尔维亚期待继续同中国开展友好合作。

捷克总统泽曼表示，祝贺您再次当选中共中央总书记，相信在您的领导下，中国将继续繁荣昌盛，捷中各领域合作将取得新的成果。

瓦努阿图总统武罗巴拉武表示，坚信在习近平阁下正确领导下，中国共产党将继续团结带领中国人民取得更伟大的发展成就，在国际社会发挥更重要的作用。我期待同习近平阁下一道努力，构建两国更加紧密的全面战略伙伴关系。

斯里兰卡人民联合阵线领袖、政府总理古纳瓦德纳表示，坚信在习近平总书记的有力领导下，中国将取得更大发展，斯里兰卡和中国的友谊与合作将进一步深化。

圣多美和普林西比解放运动—社会民主党主席、政府总理热苏斯表示，过去十年间，在您的坚强领导下，中国取得了举世瞩目的发展成就。坚信在您的有力领导下，中共二十大推出的各项决议将得到有力落实，实现中国党和国家各项发展目标。

土库曼斯坦议会上院议长、前总统别尔德穆哈梅多夫表示，您再次当选中共中央总书记，充分证明您作为当代杰出领袖的崇高威望，充分证明中国人民对您的衷心拥护。习近平新时代中国特色社会主义思想将引领中国人民实现奋斗目标。

俄罗斯统一俄罗斯党主席梅德韦杰夫表示，您作为负责任的、坚定的、深切热爱自己祖国的政治家享誉世界。善于倾听人民的声音，关心人民的需求和利益，是您作为中国共产党当之无愧的领袖的独特品质。祝您在责任重大的工作中取得新成就。

波黑独立社会民主人士联盟主席多迪克表示，在您的领导下，中国特色社会主义进入了新时代，为建设社会主义现代化强国，全面推进中华民族伟大复兴奠定了坚实基础。坚信您将领导中国取得更大发展成就。

摩洛哥独立党总书记、政府水利与装备大臣巴拉卡表示，我们期待进一步加强同伟大的中国共产党以及历史悠久而友好的中国之间的合作，以实现互利共赢，弘扬对话、和平的价值观。

菲律宾基督教穆斯林民主力量党名誉总裁、前总统阿罗约表示，在中共二十大报告中，习近平总书记为中国共产党在新时代、新征程中指明了中心任务。相信在习近平总书记领导下，中国必将取得更大发展成就。

此外，发来贺电贺函的还有马来西亚华人公会总会长、交通部长魏家祥，印尼专业集团党总主席、经济统筹部长艾尔朗加，罗马尼亚国家与人民同行党主席、前政府总理登奇勒，突尼斯计划运动主席马尔祖克，巴西民主工党主席卢皮，匈牙利工人党主席蒂尔迈尔，乌干达全国抵抗运动总书记陶德旺，南非非国大总司库马沙蒂勒等。

《 人民日报 》（ 2022年10月25日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)