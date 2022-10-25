人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院
人民网>>国际

苏纳克将接任英国首相

2022年10月25日00:22 | 来源：新华网
小字号

新华社伦敦10月24日电（记者杜鹃 许凤）英国前财政大臣里希·苏纳克24日成为执政党保守党新党首。在获得英国国王批准后，他将出任英国首相。

英国议会下院保守党议员团体“1922委员会”当天下午表示，在规定的候选人提名时限内，只有苏纳克一人获得超过100名保守党籍下院议员的支持，取得竞选新党首资格。委员会随后确认苏纳克成为保守党新党首。

按照程序，苏纳克将在获得国王查尔斯三世授权后组建新内阁，正式就任首相。根据规定，执政党新领袖接任首相职位，任期至下次议会选举。本届议会的任期至2024年12月结束。

本月20日，伊丽莎白·特拉斯宣布辞去首相职务和保守党党首职务。保守党随后进入选举新党首的流程。在此期间，英国工党、自由民主党、苏格兰民族党等反对党要求提前举行大选。

苏纳克现年42岁，毕业于牛津大学，2015年当选议会下院议员，2020年起出任财政大臣，今年7月初他辞去这一职务，随后参加保守党党首选举，但败给特拉斯。英国广播公司说，苏纳克将成为英国历史上首位亚裔首相，也将是100多年来最年轻的英国首相。

(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部