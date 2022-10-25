新华社伦敦10月24日电（记者杜鹃 许凤）英国前财政大臣里希·苏纳克24日成为执政党保守党新党首。在获得英国国王批准后，他将出任英国首相。

英国议会下院保守党议员团体“1922委员会”当天下午表示，在规定的候选人提名时限内，只有苏纳克一人获得超过100名保守党籍下院议员的支持，取得竞选新党首资格。委员会随后确认苏纳克成为保守党新党首。

按照程序，苏纳克将在获得国王查尔斯三世授权后组建新内阁，正式就任首相。根据规定，执政党新领袖接任首相职位，任期至下次议会选举。本届议会的任期至2024年12月结束。

本月20日，伊丽莎白·特拉斯宣布辞去首相职务和保守党党首职务。保守党随后进入选举新党首的流程。在此期间，英国工党、自由民主党、苏格兰民族党等反对党要求提前举行大选。

苏纳克现年42岁，毕业于牛津大学，2015年当选议会下院议员，2020年起出任财政大臣，今年7月初他辞去这一职务，随后参加保守党党首选举，但败给特拉斯。英国广播公司说，苏纳克将成为英国历史上首位亚裔首相，也将是100多年来最年轻的英国首相。

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