新华社北京10月24日电综合新华社驻外记者报道：据俄罗斯国防部23日消息，俄国防部长绍伊古当天与美国国防部长奥斯汀通话讨论乌克兰局势。这是双方近日第二次就乌局势通话。24日，乌克兰外长库列巴就俄方指责乌有意发出挑衅进行了回应。

——俄国防部未就23日俄美防长通话提供更多细节。另据美国五角大楼发布的通话纪要，奥斯汀在通话中表示，美方“拒绝接受俄方对升级（局势）的任何借口”，同时重申美俄继续保持沟通的重要性。

——俄军辐射、化学和生物防护部队司令基里洛夫24日在新闻发布会上称，乌克兰计划使用“脏弹”并嫁祸给俄方。俄总统新闻秘书佩斯科夫24日表示，乌克兰可能使用“脏弹”的威胁真实存在。据塔斯社报道，当天早些时候，绍伊古与英国、美国、法国和土耳其防长通电话，表达了对此事的担忧。

——乌克兰外长库列巴24日在社交媒体发文说，当天他与国际原子能机构总干事格罗西通话。为回应俄方关于乌克兰可能使用“脏弹”的指控，库列巴邀请国际原子能机构立即派遣专家访问乌克兰开展调查，格罗西表示同意。

——俄罗斯副外长里亚布科夫23日接受《消息报》采访时说，俄方认为有必要在扎波罗热核电站周围建立保护区，并准备就此与国际原子能机构合作。

——乌克兰国际文传电讯社24日援引敖德萨州军事部门官员消息称，受大规模袭击影响，负责乌克兰粮食外运的敖德萨港、皮夫坚内港和切尔诺莫斯克港的运输能力出现大幅下滑，约为计划运输能力的30%。（参与记者：耿鹏宇、李东旭、李铭、邓仙来）

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