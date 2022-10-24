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2022年世界技能大赛法国赛区闭幕 中国队获2金2铜

2022年10月24日09:04 | 来源：人民网-国际频道
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参加2022年世界技能大赛特别赛法国赛区比赛的中国选手。中国代表团供图
参加2022年世界技能大赛特别赛法国赛区比赛的中国选手。中国代表团供图

人民网巴黎10月24日电（记者刘玲玲）2022年世界技能大赛法国站10月23日在法国西南部城市波尔多收官，中国代表团表现亮眼，在5个比赛项目中斩获2金2铜。

其中，抹灰和隔墙项目选手马宏达获得金牌，实现中国队在该项目上金牌“零”的突破；移动机器人项目选手侯坤鹏、唐高远获得金牌，这是继第45届世界技能大赛获得金牌后，中国队再次蝉联冠军，实现卫冕；CAD机械设计项目选手郑旭升获得铜牌，健康和社会照护选手吴怡欣获得铜牌。在已经结束的23项比赛中，中国队获得了13金2银3铜4优胜的成绩，暂居奖牌榜首位。

本次特别赛法国赛区19日开赛，有6名中国选手参加该赛区CAD机械设计、抹灰与隔墙系统、移动机器人、健康和社会照护、数字建造等5个项目的角逐。世界技能大赛被誉为“世界技能奥林匹克”，其竞技水平代表了当今职业技能发展的世界先进水平。2022年世界技能大赛特别赛作为2022年上海第46届世界技能大赛的替代活动，于9月中旬至11月下旬在15个国家分散举办，比赛项目共62个。

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(责编：刘叶婷、杨牧)

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