新华社北京8月9日电题：国际社会坚定支持中方捍卫主权和领土完整 严厉谴责佩洛西窜访挑衅

新华社记者

连日来，世界各国重申坚持一个中国原则，坚定支持中方捍卫国家主权和领土完整，严厉谴责美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区的严重挑衅行径。

叙利亚总统特别顾问布赛纳·沙班表示，佩洛西窜访中国台湾地区是刻意挑衅，是美方奉行霸权主义、为所欲为的表现。美国部分政客为了自身政治利益刻意制造事端，中国有权采取反制措施。

巴勒斯坦总理阿什提耶强调，巴勒斯坦政府坚定支持中国维护国家主权和领土完整，反对任何侵犯中国主权和分裂中国的行径。

委内瑞拉全国代表大会（议会）通过一项决议，严厉谴责佩洛西的挑衅行为。决议指出，佩洛西窜访是对中国政府和人民的严重挑衅，是对中国主权和领土完整的侵犯。委议会坚定支持中国为维护主权和领土完整所采取的一切反制措施。

塔吉克斯坦外交部发表声明说，塔吉克斯坦坚持一个中国原则。中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。

毛里求斯总理贾格纳特、外长加努均强调，主权和领土完整对世界上任何国家而言都是核心利益问题，毛方重申坚持一个中国原则，坚定支持中国捍卫核心利益的努力。

克罗地亚外交部国务秘书马图希奇强调，克方始终坚定奉行一个中国政策，台湾是中国不可分割的一部分，这一立场不会改变。

老挝政府总理潘坎强调，老挝党和政府坚定奉行一个中国政策，坚定支持中国党和政府维护国家主权、实现国家统一的努力。

塞舌尔总统拉姆卡拉旺重申，塞舌尔坚定奉行一个中国原则，支持中方维护主权和领土完整的努力。

约旦外交部发言人海赛姆·阿布·富尔表示，约旦坚定支持一个中国原则的立场是一贯的，呼吁有关方面遵守国际法和联合国相关决议，尊重各国主权。

巴布亚新几内亚外交部秘书长沃亨古表示，巴新政府坚定支持中方维护国家主权和领土完整，坚决反对“台独”势力。巴新政府将继续坚持这一基本立场。

布隆迪外交与发展合作部发表声明强调，台湾问题纯属中国内政，布方反对任何外部势力干涉中国内政。布方坚定支持中国维护国家主权和领土完整的努力，支持中国完成统一大业。

阿富汗、圣多美和普林西比、几内亚比绍、文莱等国政府也纷纷重申，将一如既往地支持一个中国原则，反对任何支持“台独”的行为。

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