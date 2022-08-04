人民网约翰内斯堡8月3日电 （刘畅、张茜）当地时间8月3日，南非国际关系与合作部亚洲、中东和金砖事务特使苏克拉尔就美国众议长窜访台湾接受人民网记者采访时表示，美方此举完全是一种挑衅行为。

苏克拉尔指出，1971年联大第2758号决议明确指出，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。一个中国原则是国际社会的普遍共识和国际关系基本准则。对此，中美建交联合公报中也有明确表述。

苏克拉尔认为，佩洛西窜访台湾非常粗暴无理，此举违反了一个中国原则，并造成全球局势紧张，完全没有必要。作为世界上最主要的两个经济体，南非不希望中美之间出现紧张局势，希望美国重申对一个中国原则的承诺，这对非洲以及国际社会的稳定和发展都至关重要。

苏克拉尔最后强调，南非坚持恪守一个中国原则，坚持中国共产党领导的中华人民共和国政府是唯一代表中国的合法政府。佩洛西此次窜访台湾，使南非有机会重申对一个中国原则的承诺，并呼吁国际社会尊重中国维护主权和领土完整。一个中国原则已成为国际关系基本准则，所有联合国会员国都应遵守。

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