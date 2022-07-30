中美双方应以两国人民的根本利益为重、以世界和平稳定和发展繁荣为重，坚持相向而行，保持对话沟通，加强互利合作，有效管控分歧，避免人为制造新的矛盾困难，以对历史高度负责的态度处理好中美关系

7月28日晚，习近平主席应约同美国总统拜登通电话。两国元首就中美关系以及双方关心的问题进行了坦率沟通和交流。习近平主席为中美关系发展指明正确方向，重点阐述了中方在台湾问题上的原则立场，强调双方要保持各层级沟通，用好现有沟通渠道，推动双方合作，充分展现了一个大国领袖、一个政治家对中美两国人民利益、对世界各国人民利益高度负责的鲜明态度。

中美能否处理好彼此关系，攸关世界前途命运，是两国必须回答好的世纪之问。一段时间以来，中美关系面临严重困难，根源在于美国的对华认知出了问题。美国从战略竞争的视角看待和定义中美关系，把中国视为最主要对手和最严峻的长期挑战，是对中美关系的误判和中国发展的误读，会对两国人民和国际社会产生误导。“善治病者，必医其受病之处；善救弊者，必塞其起弊之原。”推动中美关系回到稳定发展的正确轨道，美方首先应消除对华“威胁膨胀”的战略焦虑，摒弃“你输我赢”的惯性思维。美国前国务卿基辛格近日指出，美国不应与中国进行“无休止对抗”，强调应尊重中国作为国际秩序参与者的角色。认真倾听这些建设性声音，同中方相向而行，才能推动中美关系走出困局。

国际社会高度关注此次中美元首通话，聚焦点不约而同放在习近平主席就台湾问题阐明的原则立场上。“习近平主席强调不要在台湾问题上玩火”“中国警告美国应恪守一个中国原则”……这些报道标题反映出国际社会对美国打“台湾牌”、企图“以台制华”危险做法的担忧。台湾问题始终是中美关系中最重要、最敏感的问题。中国坚决反对“台独”分裂和外部势力干涉，绝不为任何形式的“台独”势力留下任何空间。中国政府和中国人民在台湾问题上的立场是一以贯之的，坚决维护中国国家主权和领土完整是14亿多中国人民的坚定意志。民意不可违，玩火必自焚。美方必须看清楚这一点，必须言行一致恪守一个中国原则，履行中美三个联合公报。拜登总统在通话中表示，美国的一个中国政策没有改变也不会改变，美方不支持台湾“独立”。美方应将相关承诺落到实处，明确、坚定地反对任何“台独”行径，不再向“台独”势力发出错误信号。

中美分别是最大的发展中国家和最大的发达国家，对世界和平发展负有特殊责任。当前，世界动荡和变革两种趋势持续演进，发展和安全两大赤字不断凸显。面对变乱交织的世界，国际社会和各国人民都期待中美两国发挥引领作用，维护世界和平安全，促进全球发展繁荣。当前，无论是在维护全球产业链供应链稳定、保障全球能源和粮食安全、助力世界尽快摆脱新冠肺炎疫情、应对经济滞胀困局和衰退风险等方面，还是在推动地区热点问题撤火降温，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序等方面，中美加强协调合作的必要性和紧迫性正变得更加突出。两国应坚持大国责任，为应对全球挑战发挥大国作用，为世界提供更多公共产品。

中美关系发展的历史充分表明，加强沟通对话是两国管控分歧、避免误判的必要途径。日前，美国史带集团首席执行官格林伯格、前国防部长科恩、前驻华大使博卡斯、前贸易代表希尔斯等长期关注美国对华政策的各界人士新成立一个小组，旨在促进两国政府就共同关心的问题进行交流，充分反映了美国社会有识之士迫切希望美国政府从历史中汲取经验，保持对华沟通对话。在本次通话中，两国元首都强调了加强沟通的重要性，也就后续继续沟通合作达成了共识。两国工作团队应将两国元首共识落到实处，以坦诚沟通为中美关系增加确定性和稳定性。

中美发展都处在关键阶段，人类的“地球村”也面临诸多挑战。中美双方应以两国人民的根本利益为重、以世界和平稳定和发展繁荣为重，坚持相向而行，保持对话沟通，加强互利合作，有效管控分歧，避免人为制造新的矛盾困难，以对历史高度负责的态度处理好中美关系。这是国际社会和各国人民的期待，也是中美两个大国职责所在。

《 人民日报 》（ 2022年07月30日 03 版）

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