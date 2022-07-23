青年的命运，从来都与时代紧密相连。唱响和平发展、团结进步的主旋律，为践行全球发展倡议贡献智慧和力量，青年大有可为

“各国青年要弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，以实际行动推进全球发展倡议，助力落实联合国2030年可持续发展议程，共同谱写世界青年团结合作的时代新篇章。”7月21日，习近平主席向世界青年发展论坛致贺信，表达对青年群体在推动全球发展进步中发挥积极作用的殷切期待，展现出中国对全球发展合作的坚定支持。

在不久前举行的全球发展高层对话会上，习近平主席宣布中国将举办世界青年发展论坛，共同发起全球青年发展行动计划，为落实联合国2030年可持续发展议程汇聚最广泛力量。受新冠肺炎疫情等多重因素影响，联合国2030年可持续发展议程落实进程受阻，全球发展治理面临严峻挑战。国际社会迫切需要把发展置于国际议程中心位置，不断凝聚促进发展的广泛共识。世界青年发展论坛以“促进青年发展、塑造共同未来”为主题，从“就业创业”到“气候变化和绿色发展”，从“数字经济”到“包容和公平的优质教育”，论坛议题与全球发展倡议、联合国2030年可持续发展议程高度契合。联合国秘书长古特雷斯表示，此次论坛是一个关键的契机，让青年人聚集在一起，为解决当今最紧迫的全球性问题出谋划策。

中国始终是全球发展的贡献者。新形势下，中国积极推动构建全球发展伙伴关系，积极推动构建全球发展共同体。习近平主席提出全球发展倡议，为破解发展难题贡献了中国方案和中国智慧。全球发展倡议顺应历史潮流、契合各国需求，得到国际社会积极响应和广泛支持。青年的命运，从来都与时代紧密相连。唱响和平发展、团结进步的主旋律，为践行全球发展倡议贡献智慧和力量，青年大有可为。正如世界青年发展论坛发布倡议所提出的：“只有通过和平共处、相互尊重、合作共赢，我们才能战胜现有困难，为所有人创造一个多样化、包容性和可持续的未来。”在今年举办的“全球发展共同体”国际青年智汇行动中，来自五大洲44个国家和地区的青年提交100余份提案，充分展现青年推动构建全球发展共同体的积极意愿。

新时代的中国青年积极参与推动构建人类命运共同体，展现出青春活力和使命担当。几十万名海外中资机构青年员工在异国他乡辛勤工作，为当地经济社会发展作出积极贡献。以青年为主体的国际中文教师志愿者在100多个国家服务，帮助各国青年学习中华文化。“中国青年志愿者海外服务计划”累计派出超过700名青年志愿者，在亚洲、非洲、拉丁美洲的20多个国家，开展医疗卫生、农业技术、土木工程、工业技术等方面服务。中国军队青年官兵积极参加联合国维和行动，胸怀人间大爱，恪守维和使命责任，秉持人道主义精神，为世界和平与发展注入正能量。中国青年用行动证明，青年是推动构建人类命运共同体的重要力量。

青年代表希望，青年创造明天。未来的世界，关系到每一名青年的前途命运，更取决于每一名青年的拼搏奋斗。各国青年团结起来、同向同行，定能不断为推进人类和平发展事业、推动构建人类命运共同体作出贡献，共同开创共赢共享、发展繁荣、健康安全、互尊互鉴的美好未来。

《 人民日报 》（ 2022年07月23日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)