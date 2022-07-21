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外交部发言人：美国是世界头号人口贩运大国

2022年07月21日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月20日电  （记者张远南）针对美国国务院在日前发布的“年度人口贩运报告”中美化自己、攻击他国，外交部发言人汪文斌20日在例行记者会上说，美方年复一年罔顾事实，在人口贩运问题上炮制虚假“报告”，欺骗世人。事实上，美国才是世界头号人口贩运大国。

　　汪文斌说，无论美方如何掩饰，都洗刷不了自己“奴隶贸易国”的历史原罪。作为一个仅有246年历史的国家，奴隶制度在美国“合法”的延续时间占到了美国建国历史的1/3。1514年至1866年间至少有3.6万个“贩奴远征队”将上百万的黑人奴隶贩卖到美国。

　　汪文斌说，无论美方如何辩解，都改变不了自己“强迫劳动来源国、中转国和目的地国”的现实罪状。美国合法和非法行业都存在严重的贩卖人口情况。据美国国务院估计，每年从境外贩卖到全美从事强迫劳动的人口多达10万人。过去5年，美国所有50个州和哥伦比亚特区均报告了强迫劳动和人口贩卖案。美国“全国人口贩卖举报热线”统计显示，2012至2019年接报案件数从3200多个增加到11500多个，呈现显著上升趋势。每年从境外贩卖到美国从事强迫劳动的10万人中，约50%为未成年人。就在不久前，美国得克萨斯州发生了令人痛心的非法移民“死亡货车”惨案，造成至少50人遇难。

　　“即便在这种情况下，美方报告还将自己美化为‘一类国家’，这是自取其辱。”汪文斌说，“我们敦促美方把对人权的重视体现到纠正自身犯下的人口贩运、强迫劳动等人权罪行的实际行动上，用美方吹嘘的‘最高标准’审视自己，而不是对别国进行污蔑抹黑。”


　　《 人民日报 》（ 2022年07月21日 17 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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