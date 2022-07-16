本报记者 王 远

“多年来，中国对世界经济增长的贡献率保持在30%左右。过去两年，尽管世界经济发展受到新冠肺炎疫情冲击，中国经济稳中有进，是世界经济复苏的关键推动力。”柬埔寨人民党中央外委会秘书处、劳动与职业培训部国家劳工学院官员唐明戴维日前在接受本报记者采访时表示，这些成就充分彰显了中国特色社会主义制度的优越性，体现了中国日益重要的国际地位和作用。

怀着对中国的浓厚兴趣，唐明戴维2018年到上海交通大学留学，亲身感受中国发展的脉搏。“在中国留学的经历，让我能够从柬中两国的视角进行比较研究，从而更加深入地了解中国，理解中国在全球发挥的作用。”唐明戴维说，在中国的一年半时间里，他主要学习、研究共建“一带一路”倡议及其对柬埔寨经济发展的作用。

“中国是我们最可靠的发展伙伴。”唐明戴维表示，习近平主席提出共建“一带一路”倡议以来，“一带一路”框架下的务实合作取得了实打实、沉甸甸的成就。共建“一带一路”已成为当今世界范围最广、规模最大的国际合作平台，为沿线国家和地区经济发展注入了动力。

联合国贸易和发展会议发布的报告显示，为实现《东盟互联互通总体规划2025》中制定的目标，东盟每年需要600亿至1460亿美元的基础设施投资。共建“一带一路”倡议与《东盟互联互通总体规划2025》的目标契合，将为中国和东盟加强全面战略伙伴关系创造巨大机遇。唐明戴维说，共建“一带一路”提升了东盟与中国在互联互通、能力建设、知识共享、人力资源开发等领域的合作水平，有效促进了地区国家经济社会发展。

当今世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情全球大流行使大变局加速演变。保护主义、单边主义抬头，世界进入动荡变革期。采访中，唐明戴维称赞中国始终致力于维护世界和平、促进互利共赢。“中国坚持真正的多边主义，倡导构建人类命运共同体，引领各国超越政治制度、历史文化和发展阶段的差异，共谋和平、共促发展、共享繁荣，为实现可持续和有韧性的全球发展作出努力。”唐明戴维表示，这是真正的大国担当。

让唐明戴维印象最深刻的，是中国人民享有和平稳定的生活，并能获得包括医疗、住房、就业和教育等在内的公平、高质量的社会保障。他认为，中国共产党坚持以人民为中心的发展思想，带领中国发展成为世界第二大经济体，成为全球发展的典范。

“习近平新时代中国特色社会主义思想回答时代之问，解决时代课题，是中国成功的关键。”唐明戴维表示，在中国共产党领导下，中国如期全面建成小康社会，成功实现了第一个百年奋斗目标。过去40多年来，按照世界银行标准，中国贫困人口减少近8亿，占同期全球减贫人数75%以上，在消除绝对贫困方面，中国是其他发展中国家学习的榜样。

唐明戴维注意到，中国共产党正带领中国向人与自然和谐共生的现代化大步迈进，力争在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。中国水电、风电、光伏、在建核电装机规模等多项指标保持世界第一，他认为这是中国共产党和中国人民取得的又一项伟大成就。

“新冠肺炎疫情发生以来，中国政府采取有效措施，迅速控制疫情，为全球抗疫作出了巨大贡献，令我十分感佩。”他说，中国还积极向国际社会抗击疫情提供帮助。中国已向柬埔寨提供4200万剂新冠疫苗，是柬埔寨最重要的疫苗供应国。“柬埔寨人民衷心感谢中国，感谢习近平主席。”

谈及柬中关系，唐明戴维说，今年2月，柬埔寨国王西哈莫尼赴华出席北京冬奥会开幕式及相关活动，体现出柬中两国深厚的传统友谊和不断增强的政治互信。2018年，中柬建交60周年，习近平主席同西哈莫尼国王互致贺电。习近平主席在贺电中指出，中柬全面战略合作伙伴关系的内涵不断丰富，为两国人民带来实实在在的利益，也为地区乃至世界和平发展作出积极贡献。他认为，柬中两国必将进一步弘扬传统友谊，深化互利合作，不断推动两国关系迈上新台阶。

《 人民日报 》（ 2022年07月16日 05 版）

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