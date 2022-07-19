本报记者 侯琳良 王 沛 李 琰

中国国家统计局近日发布数据显示，上半年中国经济同比增长2.5%，二季度实现正增长。接受本报记者采访的跨国公司负责人表示，当前，世界经济滞胀风险上升，主要经济体政策趋向收紧，中国经济克服超预期因素不利影响，呈现企稳回升态势，成绩来之不易。中国经济韧性强劲、市场潜力巨大、营商环境持续改善、充满创新活力，跨国公司对中国经济前景保持乐观，也坚定了扩大在华投资的决心。

中国仍是跨国公司全球投资的重要目的地

数据显示，中国6月份社会消费品零售总额同比增长3.1%。作为社会消费品零售额的主要构成部分，汽车销量6月同比增长13.9%，汽车消费市场开始逐步活跃。

走进华晨宝马位于辽宁沈阳铁西区的里达工厂，井然有序的生产线上，机器手臂在不停忙碌。这是宝马集团在中国生产基地升级后的新工厂，项目投资达到150亿元人民币，是宝马集团进入中国市场以来的最大单项投资。沈阳也成为宝马集团全球最大生产基地。

“中国高效统筹疫情防控和经济社会发展，市场复苏日益加快。受新冠肺炎疫情影响的汽车产业供应链正在全面恢复，企业也加快了生产节奏。相信在今年三四季度中，市场会加速恢复向好。”宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐表示，中国经济展现出的强大韧性和活跃的市场需求，坚定了集团扩大在华投资的决心，“我们会不断加大创新力度，积极参与中国经济高质量和可持续发展”。

阿斯利康公司全球执行副总裁王磊表示，在内外环境极具挑战的背景下，中国经济二季度顶住压力，实现正增长，“这个成绩令人振奋”。他表示，中国政府加大宏观调节力度，政策效应进一步释放，很多行业从中受益。“多年来，阿斯利康在华业绩维持稳定增长。我相信，中国全面贯彻新发展理念，将为跨国公司创造更多发展良机，阿斯利康对中国市场的信心从未动摇。”王磊说。

7月13日，巴西矿业巨头淡水河谷公司与中国江苏沙钢集团有限公司以及宁波舟山港股份有限公司合作的中宅精混矿项目开工建设。淡水河谷公司相关负责人谢雪介绍，中国自2006年起一直是淡水河谷最大的市场。随着中国经济企稳回升，绿色低碳循环发展加快步伐，“我们期待凭借绿色创新价值链，与更多的中国钢铁企业建立合作，助力中国绿色发展。”谢雪说。

商务部国际贸易经济合作研究院发布《跨国公司在中国：全球供应链重塑中的再选择》报告指出，当前，尽管全球供应链进入新一轮重构，但跨国公司在中国投资稳中有升，中国仍是跨国公司全球投资的重要目的地，并且投资信心持续增强。

感受到有温度的营商环境

面对目前不断增多的风险挑战，中国政府出台稳经济一揽子措施，持续推进“放管服”改革，深入实施外商投资法及其实施条例，不断优化营商环境，助力跨国公司在华发展。

作为改革开放后首批进入中国市场的日本企业之一，金融服务机构欧力士集团始终与中国市场保持密切合作，伴随中国市场共同成长。去年9月，欧力士入驻山东青岛自贸区，成立了欧力士产业运营平台，注册资本60亿元人民币。集团相关负责人刘国平表示，中国出台的稳经济一揽子政策措施落实成效明显，为企业纾困发挥了积极作用，也进一步优化了投资环境。“在运营平台落户青岛的过程中，我们深刻体会到当地政府展现出的服务精神，感受到有温度的营商环境，这坚定了我们在中国继续深耕发展的决心”。

波士顿咨询公司董事总经理、全球资深合伙人吴淳说，在日益复杂的地缘政治和国际环境当中，中国推动更高水平对外开放的步伐不断提速，主动拥抱世界，让跨国公司看到积极信号，增强了在华长期发展的信心。中国扩大开放的新格局为跨国公司创造了更多机遇。

松下电器中国东北亚公司副总裁赵炳弟说，面对疫情挑战，松下在华销售业绩仍保持两位数增长，这离不开中国政府出台的一系列稳外资政策，以及持续打造市场化、法治化、国际化营商环境，“我们对中国市场充满信心”。

中国英国商会5月底发布的《2022年在华英国企业建议书》表示，尽管疫情给企业带来了许多挑战，英国企业依旧看好中国市场中长期前景。中国市场的巨大潜力让英国企业保持乐观。

中国欧盟商会6月发布的《商业信心调查2022》显示，在华欧洲企业持续看好中国的研发和创新环境。40%的受访企业表示中国的研发和创新环境优于世界平均水平，超过50%的受访企业认为中国知识产权法律法规的执法状况达到优秀或充分水平。

数字化转型、高技术产业等成为投资新增长点

随着新一轮科技革命和产业变革的深入推进，创新应用能力愈发成为国际竞争的重要因素。上半年经济数据显示，1—6月，中国规模以上高技术制造业增加值同比增长9.6%，其中计算机、通信和其他电子设备制造业同比增长10.2%。数字化转型、高技术产业等成为投资新增长点。

作为全球知名的咨询和技术服务公司，埃森哲在去年发布的中国企业数字转型指数研究报告中提出，在应对疫情和全球经济复苏乏力挑战中，中国企业加快数字化转型，一系列基于数字能力的新产品、新模式为后疫情时代的中国经济复苏注入了强劲动力，也为后疫情时代企业发展提供了新思路、新路径。“数字化转型和可持续发展是中国企业发展壮大的发力点，也是推动中国经济高质量发展的‘超车赛道’”。埃森哲大中华区董事总经理刘弢说，埃森哲将持续帮助中国企业不断实践数字化创新，全面提升企业的竞争力和发展力。

阿斯利康日前宣布在青岛设立区域总部，建设布地格福吸入气雾剂生产供应基地，成立以罕见病为主题的创新中心、生命科学创新园及产业基金。王磊说，近年来，中国强大的科技实力以及开放的投资环境为大健康产业的高速发展创造了有利条件。

法国水泥材料商拉法基豪瑞集团副总裁、全球合作伙伴关系负责人刘利嘉说，近年来中国加强对知识产权的保护，增强了跨国公司的信心，愿意引进更多的前瞻性技术。依靠中国本地科学研究院所、大中院校以及合作伙伴的实验室、研究所，跨国公司可以进行本地适应性改造。

近年来，中国产出的科创成果丰硕，通过《专利合作条约》途径提交的国际专利申请数量由2012年的1.8万件增加至2021年的6.95万件，连续第三年位居申请量排行榜首位。中国良好的科技创新能力能有效配合和支撑跨国公司的研发活动和创新发展，节约跨国公司的研发投入成本。

总部位于美国的空气产品公司1995年进入中国市场，如今在“双碳”背景下，公司看到了中国绿色能源产业的广阔前景。公司全球副总裁苏俊雄介绍，公司目前在山东的首座自有加氢站——淄博桓台示范加氢站已建成，为当地氢燃料电池公交大巴和物流车辆提供加氢服务；位于滨州北海经济开发区的临港化工产业园正在建造高效节能的气体装置，将提供稳定可靠的气体供应，助力打造世界级园区。“我们期待与中国伙伴加强对话与交流，深化合作，创造共赢新篇章。”苏俊雄说。

《 人民日报 》（ 2022年07月19日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)