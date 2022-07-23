本报记者 陆娅楠 丁怡婷

开栏的话

今年以来，国际环境更趋复杂严峻，突发因素超出预期，经济新的下行压力加大。以习近平同志为核心的党中央保持战略定力，把握大局大势，坚持稳中求进工作总基调，高效统筹疫情防控和经济社会发展，引领中国经济行稳致远。

如何看待上半年我国经济发展形势？怎样应对新挑战、抢抓新机遇？本报从今日起推出“年中经济观察”系列述评，全面、辩证、客观分析当前中国经济形势，见证中国经济的强大韧性与活力。

中国经济“半年报”出炉了。上半年，国内生产总值同比增长2.5%，二季度经济实现正增长。

这是来之不易的正增长。今年以来，百年变局交织世纪疫情，中国经济面临的“三重压力”更加突出，超预期因素冲击陡然增加。

在发展的关键时刻，习近平总书记举旗定向、掌舵领航：“今年以来，面对复杂严峻的国内外发展环境，中国坚持统筹疫情防控和经济社会发展，坚持人民至上、生命至上，最大程度保护人民生命健康，也最大程度稳住了经济社会发展基本盘。”

放眼广袤田畴，夏粮喜获丰收，在历史高位上再增产，端稳端牢“中国饭碗”；探索浩瀚宇宙，神舟十三号顺利返回，神舟十四号成功发射，高水平科技自立自强捷报频传；远眺壮阔山河，“十四五”规划纲要中的102项重大工程项目加快推进，有力支撑构建新发展格局……

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，各地区各部门坚持稳字当头、稳中求进，高效统筹疫情防控和经济社会发展。中国经济这片大海，深邃壮阔、包容开放，不惧雨骤风狂。

?? 正增长来之不易

保持战略定力，高效统筹疫情防控和经济社会发展

今年以来，我国经济发展的内外部环境更趋复杂严峻，需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”持续显现，国内疫情反弹、乌克兰危机等超预期因素冲击陡然增加。尽管实现平稳开局，但3月下旬经济运行出现波动，4月份主要经济指标全面回落，中国经济稳定恢复受到冲击。

重大考验面前，习近平总书记运筹帷幄，指挥若定，“要保持战略定力，坚持稳中求进，统筹好疫情防控和经济社会发展，采取更加有效措施，努力用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。”

从提出“五个必由之路”，到阐释“五个战略性有利条件”；从明确“粮食安全是‘国之大者’”，到要求“夯实国内能源生产基础，保障煤炭供应安全”；从强调“坚决克服目前经济发展面临的一些困难，做好就业、社会保障、贫困群众帮扶等方面的工作”，到嘱托“要面向未来谋发展，通过发展更好增进团结、凝聚人心”……习近平总书记高瞻远瞩、审时度势，引领全党全国各族人民勠力同心、攻坚克难。

——疫情要防住。面对大战大考，沉着应对，众志成城，最大程度保护人民生命安全和身体健康。

新冠肺炎疫情是一场大考。中国坚持“动态清零”总方针，“宁可暂时影响一点经济发展，也不能让人民群众生命安全和身体健康受到伤害，尤其是要保护好老人、孩子。”

保持定力，科学精准有效防控疫情，为经济社会正常运行创造根本前提。4月8日起，按下“慢行键”的广东深圳市有序推进学校复课；4月14日，吉林省实现疫情防控社会面清零；6月1日起，上海进入全面恢复正常生产生活秩序阶段……截至目前，我国是世界主要大国中，新冠肺炎发病率最低、死亡人数最少的国家。

——经济要稳住。应对大风大浪，靠前发力，精准有力，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

落实新的组合式税费支持政策，截至7月20日，全国合计新增减税降费及退税缓税缓费超3万亿元；保持流动性合理充裕，上半年新增人民币贷款13.68万亿元，同比多增9192亿元；在全国集中开展涉企违规收费专项整治行动；做好高校毕业生城乡基层就业岗位发布……从33项政策聚焦扎实稳住经济，到加快建设全国统一大市场，阶段性措施与制度性安排结合，普惠公平与精准支持配合，宏观政策靠前发力、协同出力、形成合力。

今年1至5月，全国新设市场主体1151.4万户。保市场主体就是保社会生产力，我们千方百计稳住市场主体，为经济发展积蓄基本力量。

——发展要安全。防止大起大落，迎难而上，兜住底线，集中力量办好自己的事。

粮稳天下安。习近平总书记强调：“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中，我们的饭碗应该主要装中国粮。”广阔田野中，农民耕耘、农机驰骋，坚持藏粮于地、藏粮于技，夏粮实现增产提质。

能源安全是关系国家经济社会发展的全局性、战略性问题。今年以来，全球能源供应吃紧、价格高企，我国上半年规模以上工业原煤、天然气产量分别同比增长11.0%、4.9%，居民用电、用气价格始终保持基本稳定。

实体经济是我国经济的命脉所在。取消高速公路不合理的防疫检查点，搭建汽车、集成电路、医疗物资等协调平台，聚焦重点区域解决员工返岗、物流运输等问题……各方积极行动、高效协作，有力保障产业链供应链安全稳定。

统筹发展和安全，我们牢牢把握发展主动权。随着扎实稳住经济一揽子政策措施落地显效，二季度我国经济顶住了压力实现正增长。

“上半年，国内生产总值同比增长2.5%，其中二季度增长0.4%，这是在4、5月份主要生产需求指标下滑的背景下取得的，非常不容易，体现出我国经济的强大韧性。”国家统计局新闻发言人付凌晖说。

?? 成绩单稳中有进

坚持稳中求进，“稳”的基础不断加固，“进”的动能加速集聚

翻看“半年报”，“稳中有进”是鲜明的底色。

——观其“形”，稳经济一揽子政策措施加快落地生效，“稳”的基础不断加固。

产业运行企稳回升。工业运行在经历了4月的短暂下降后，5月重回正增长，6月增速比5月加快3.2个百分点； 6月服务业商务活动指数比上月回升7.2个百分点，服务业业务活动预期指数上升5.8个百分点至61%。

市场需求持续回暖。看投资，上半年，计划总投资亿元及以上项目完成投资同比增长10.6%，增速比1至5月份加快0.4个百分点。看出口，今年以来，世界贸易增长动能减弱，而我国上半年货物进出口总值达19.8万亿元，同比增长9.4%。看消费，6月社会消费品零售总额增速已实现正增长，端午节期间市场消费明显回暖。

就业和物价总体平稳。上半年，全国城镇新增就业654万人，完成全年目标任务的59%，符合时序进度。6月份，25至59岁成年人失业率为4.5%，已降至2021年年度平均水平。今年以来，我国食品价格平均上涨1.4%左右，远低于美欧国家7.5%至9.5%的涨幅。

多数地区经济总体稳定。6月份，31个省份中，21个省份规模以上工业增加值同比增速比上月回升；30个省份限额以上单位消费品零售额增速比上月回升。部分受疫情冲击较大的省份经济已经出现积极变化，例如6月份，上海、吉林规模以上工业增加值分别同比增长13.9%和6.3%，而上月分别为下降30.9%、下降4.9%。

——察其“势”，完整准确全面贯彻新发展理念，“进”的动能加速集聚。

在湖南株洲，中车株洲电机公司，大型牵引电机智能组装机器人灵巧自如，多款电机柔性自动生产、智能管控。“相比传统生产，日产能提升66%。”公司研究院工艺技术部部长杨振中深有感慨，“科技创新让企业发展更有底气。”

在江西宜春，金辉锂业公司的生产线上，500余名员工紧张忙碌。“订单已经排到年底，今年以来销量同比增长80%，产值同比增长500%。”公司总经理张涛对绿色转型信心满满，“明年准备增加投资10亿元。”

在广东珠海，超大直径盾构机“振兴号”刀盘飞转，横琴粤澳深度合作区重点工程——横琴杧洲隧道开始掘进。“‘振兴号’要为粤港澳大湾区基础设施‘硬联通’起到更大作用。”项目承建方中铁十五局集团董事长黄昌富语气坚定。

一个个生动的案例犹如颗颗珍珠，让高质量发展画卷熠熠生辉。

这是动能加速转化、产业优化升级的半年。上半年，规模以上高技术制造业增加值同比增长9.6%，增速高于全部规模以上工业增加值6.2个百分点；高技术产业投资同比增长20.2%，高于整体固定资产投资增速14.1个百分点；二季度，单晶硅、多晶硅、光伏电池等产品产量分别增长61.3%、50.6%、30.4%。高质量发展有活力、有动力。

这是绿色转型深化、“双碳”目标推进的半年。我国首座潮光互补型光伏电站并网发电，华中地区装机规模最大的抽水蓄能电站开工建设，以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设加速推进……上半年清洁能源发电较快增长，水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源发电12354亿千瓦时，同比增长12.8%。高质量发展更清洁、更安全。

这是保障力度加大、民生持续改善的半年。大力推进保障性租赁住房建设，实施缓缴社会保险费“即申即享”，启动就业援助“暖心活动”，依法严厉查处哄抬物价等行为，继续上调基本养老金惠及约2亿人……兜住兜牢民生底线，落实落细惠民政策，高质量发展添成色、添温度。

?? 基本面长期向好

中国经济韧性强、潜力足，应对复杂困难局面有底气

6月，全国电影票房比上月大幅增长1.7倍，汽车产销量分别环比增长29.7%和34.4%；截至7月10日，主产区累计收购小麦3433万吨，同比增加160万吨……这个7月，喜讯频传，中国经济巨轮风劲帆扬。

当今世界，百年变局和世纪疫情交织，但时与势在我们一边。习近平总书记的话语掷地有声：“中国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变，我们对中国经济发展前途充满信心。”

综合实力增强，中国经济发展彰显强劲韧性。经济总量超过110万亿元的中国，拥有全球最大的5G网、高铁网、高速公路网、网络零售市场，堪称世界经济大海中的巨轮，吃水深、航行稳。特别是全球最完整、规模最大的工业体系，环环相扣、配套完备，使实体经济底盘更稳、产业升级根基更牢，产品迭代节奏更快。

增长潜力巨大，中国经济发展蕴含广阔空间。逾14亿人口、1.7亿多受过高等教育和拥有技能的人才资源、64.72%的常住人口城镇化率，如此规模的市场容量、如此厚实的人才红利，放眼寰宇，屈指可数。上半年，总投资420.7亿元的中沙古雷乙烯项目开工建设，宝马集团在沈阳的第三座整车工厂正式投产……前5月我国实际使用外资按美元计价同比增长22.6%。金砖国家新开发银行行长马科斯·特罗约表示，中国仍然是全球最具吸引力的外国投资目的地之一。

创新活力涌动，中国经济发展澎湃巨大潜能。截至今年6月底，我国发明专利有效量为390.6万件，同比增长17.5%；国内拥有有效发明专利的企业达32.5万家，同比增长20.3%。高新技术“领头雁”、专精特新“小巨人”，紧盯关键核心技术攻关，牵住自主创新这个“牛鼻子”，你追我赶，力争上游，努力把发展主动权牢牢掌握在自己手中。

调控能力较强，中国经济发展具备独特优势。党的十八大以来，既符合市场经济一般规律又具有中国特色的宏观调控体系不断完善，宏观调控的前瞻性、针对性、有效性进一步提高。坚持稳字当头、稳中求进，在区间调控基础上加强定向调控、相机调控、精准调控，从解决两难多难问题出发，常态化充实完善政策储备工具箱，能够根据情况适时及时出台，应对复杂困难局面有底气。

国家发展改革委国民经济综合司司长袁达表示，面对内外部阶段性、突发性因素冲击，我国经济在较短时间内实现企稳回升，展现出了我国经济的强大韧性和巨大潜力。我们完全有信心克服经济运行中的困难挑战，有能力应对可能出现的各类超预期变化，确保经济平稳健康可持续发展。

“大江奔腾向海，总会遇到逆流，但任何逆流都阻挡不了大江东去。动力助其前行，阻力促其强大。”闯峡口，战激流，浩浩汤汤，奔涌向前。前方，是更辽阔的水域；前方，是更壮阔的航程！

《 人民日报 》（ 2022年07月23日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)