2022年2月，阿根廷总统费尔南德斯来华出席北京冬奥会开幕式并对中国进行访问。惊叹于中国共产党带领人民取得的辉煌成就，他主动向中方提出一个请求：参观中国共产党历史展览馆。

“我向中国共产党为中国人民所做的一切和取得的伟大成就表示崇高敬意。”中阿两国元首会见时，费尔南德斯由衷道出自己的参观感受。阿根廷驻华大使牛望道用中文一字一句地对习近平总书记说：“没有共产党，就没有新中国！”

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央领导全党全军全国各族人民砥砺前行，全面建成小康社会目标如期实现，党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，彰显了中国特色社会主义的强大生机活力，党心军心民心空前凝聚振奋，为实现中华民族伟大复兴提供了更为完善的制度保证、更为坚实的物质基础、更为主动的精神力量。中国共产党和中国人民以英勇顽强的奋斗向世界庄严宣告，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。

新时代中国非凡十年，令世界倍感惊艳。

这其中蕴藏着怎样的成功密码？对世界有着怎样的深刻启示？对人类未来又有着怎样的深远意义？像费尔南德斯一样，各国各界人士怀着极大热情，去观察、去探寻、去思考。

一个共识更加强烈：读懂今天的中国，必须读懂中国共产党。

（一）“办好中国的事情，关键在中国共产党”

2021年7月1日，中国共产党百年华诞，天安门广场见证历史性盛典。习近平总书记代表党和人民庄严宣告：

“经过全党全国各族人民持续奋斗，我们实现了第一个百年奋斗目标，在中华大地上全面建成了小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题，正在意气风发向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。这是中华民族的伟大光荣！这是中国人民的伟大光荣！这是中国共产党的伟大光荣！”

百年大党风华正茂，千秋伟业接续奋斗。

4个多月后，党的十九届六中全会再次吸引了世界的目光。国际社会强烈感受到六中全会的里程碑意义和中国共产党带领人民砥砺前行的炽热情怀：《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，全面总结党的百年奋斗重大成就和历史经验，重点总结新时代党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革和积累的新鲜经验，发出为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗的号召。

在肯尼亚国际关系学者卡文斯·阿德希尔看来，“中国共产党是塑造世人所知的今日中国的领导力量，读懂中国共产党，才能读懂中国的发展、中国的价值观和愿景”。

新时代中国非凡十年，为国际社会读懂中国、读懂中国共产党提供了宝贵的滋养。

这是为实现中华民族伟大复兴提供更为完善的制度保证的十年——

“现在中国比过去200年里任何时候都要团结……任何西方式的治理体系都不可能做到这一点。这样的成就需要一种不同的治理方式，能做战略性思考，有历史根基，具有包容性，能动员人民，能成事。”英国学者马丁·雅克说。

面对深度贫困堡垒中最难啃的“硬骨头”，尽锐出战、攻城拔寨，夺取脱贫攻坚战全面胜利；面对生态环境恶化的态势，高瞻远瞩、态度坚决，推动生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化；面对突如其来的新冠肺炎疫情，上下齐心、风雨共舟，取得疫情防控阻击战重大战略成果；面对逆风逆水的外部环境，处变不惊、从容应对，有效维护国家主权安全发展利益……在国际社会眼中，高超的治理能力，源自以习近平同志为核心的党中央掌舵领航，源自中国特色社会主义制度的强大支撑。

“中国特色社会主义制度是当代中国发展进步的根本保证”“中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势”“完善和发展中国特色社会主义制度，为党和国家事业发展、为人民幸福安康、为社会和谐稳定、为国家长治久安提供一整套更完备、更稳定、更管用的制度体系”……

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央着眼于坚持和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化，不断推动全面深化改革向广度和深度进军，中国特色社会主义制度更加成熟更加定型，国家治理体系和治理能力现代化水平不断提高，党和国家事业焕发出新的生机活力。

“如果选择一项中国共产党的执政经验介绍给我的国家，我认为是治理能力。”2021年10月，在上海举行的第九届世界中国学论坛上，一位来自非洲国家的学者如是感慨。

这是为实现中华民族伟大复兴提供更为坚实的物质基础的十年——

“纵观人类历史，从未有哪个国家能像中国这样在短时间内使如此多的人摆脱绝对贫困”“中国共产党的伟大成就极大鼓舞着我们，为我们实现国家发展目标提供了宝贵经验”“坚信习近平总书记领导友好的中国人民将朝着实现更高水平的进步与福祉不断迈进”……

2021年党的百年华诞之际，一封封发自世界各地的贺电、贺函，表达着对中国共产党、中国人民实现第一个百年奋斗目标的诚挚祝贺与由衷钦佩。

这十年，中国绘制了一幅绚丽多姿的高质量发展画卷：经济总量突破百万亿元，人均国内生产总值超过1.2万美元，多年对世界经济贡献率超过30%；近1亿农村贫困人口脱贫，历史性解决绝对贫困问题，居民人均可支配收入增长近八成；“嫦娥揽月”“北斗组网”“天问探火”“蛟龙入海”，重大创新成果接连不断，全球创新指数排名大幅提升；货物加服务贸易总额2020年以来连续两年全球第一……

德国前总理默克尔任内曾到访中国多个城市，卸任之际，她表示期待着未来有机会再到中国的农村看一看。长期关注中国的巴西前总统罗塞夫说，我们必须关注中国特色社会主义道路，关注中国的发展和变革，中国的崛起进程是不可逆转的。2013年起担任俄罗斯驻华大使的杰尼索夫认为，在中国共产党带领下，许多对其他国家来说难以完成的任务在中国都完成了，这不仅造福中国人民，也为各国树立了榜样。

这是为实现中华民族伟大复兴提供更为主动的精神力量的十年——

2021年6月29日，北京人民大会堂金色大厅。中国共产党即将迎来百年华诞之际，习近平总书记向“七一勋章”获得者颁授勋章。有外媒注意到：这份党内最高荣誉的每一位获得者，都来自人民、植根人民，都是立足本职、默默奉献的平凡英雄。

在9600多万共产党员的模范带领下，14亿多中国人民追梦圆梦的奋斗图景何其壮阔。农田、企业、社区、学校、医院、军营、科研院所……人们付出着、奉献着、收获着，一个坚韧不拔、欣欣向荣的中国展现在世人面前。

“我们要建设的社会主义现代化强国，不仅要在物质上强，更要在精神上强。”面向未来，中国人民正以前所未有的历史主动精神、历史创造精神，信心百倍地书写着新时代中国发展的伟大历史。

在习近平总书记同外国领导人的交往中，有这样一个故事：2018年，阿联酋阿布扎比王储穆罕默德请求中方赠送两本习近平总书记签名的阿文版《习近平谈治国理政》。他告诉习近平总书记，这两本书，一本会留给自己阅读，另一本将收藏在总统府图书馆。在他看来，中国领导人的执政理念，应该成为各国领导人执政的指南和标杆。

“我们就是要不忘初心、牢记使命，一代接着一代干，到中华人民共和国成立100周年时，中国、中华民族就会更加坚强昂扬地屹立于世界东方，就会为全人类作出更大的贡献。”在习近平总书记引领下，新时代中国在新征程上阔步前行。

（二）“以人民为中心是我们的根本执政理念”

2019年3月，意大利罗马，习近平总书记同意大利众议长菲科举行会见。

临近会见结束，菲科议长提了一个问题：“您当选中国国家主席的时候，是一种什么样的心情？”

习近平总书记注视着菲科议长，语气坚定地答道：“这么大一个国家，责任非常重、工作非常艰巨。我将无我，不负人民。我愿意做到一个‘无我’的状态，为中国的发展奉献自己。”

一番肺腑之言，彰显出大党大国领袖和世界级领袖至深至厚的人民情怀，给全世界留下深刻印象。巴基斯坦正义运动党创始人之一赛义夫拉·汗·尼亚齐感慨道：“献身人民事业，努力增进人民福祉，只有无私的人才能做到这一点。”

“让老百姓过上好日子是我们一切工作的出发点和落脚点”“我是人民的勤务员”“人民是我们党执政的最大底气”“以人民为中心是我们的根本执政理念”……来自人民、为了人民、依靠人民，中国共产党始终把人民放在心中最高的位置，始终坚持全心全意为人民服务的根本宗旨。

2012年11月15日，新当选的十八届中央政治局常委在人民大会堂东大厅同500多位中外记者见面。习近平总书记庄严宣示：“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。”

十年来，以习近平同志为核心的党中央以实际行动生动践行这一郑重承诺，提出以人民为中心的发展思想，不断满足人民日益增长的美好生活需要，推动改革发展成果更多更公平地惠及全体人民，推动共同富裕取得更为明显的实质性进展，把14亿多中国人民凝聚成实现民族复兴的磅礴力量。

从打赢脱贫攻坚战到全面建成小康社会，从建设健康中国、美丽中国、平安中国到解决人民最关心最直接最现实的利益问题，在时任肯尼亚朱比利党总书记拉斐尔·图朱看来，以人民为中心是贯穿习近平总书记治国理政实践的“一条主线”。

脱贫攻坚，习近平总书记亲自上阵，50多次调研扶贫工作，足迹遍及14个集中连片特困地区，翻山越岭到20多个贫困村访贫问苦。党中央一声令下，25.5万个驻村工作队、300多万名第一书记和驻村干部，同近200万名乡镇干部和数百万村干部冲锋陷阵。

2019年11月第二届中国国际进口博览会期间，习近平总书记同与会外国领导人共同巡馆。脱贫攻坚倒计时显示屏前，习近平总书记告诉各国领导人：“我们的脱贫按小时、按分秒计算。”当得知过去几年来中国每年减贫人口超过1000万时，各国领导人发出由衷赞叹。

近1亿农村贫困人口全部脱贫，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标，中国共产党带领中国人民创造的发展新奇迹举世瞩目。

时任乌拉圭广泛阵线党主席哈维尔·米兰达在访华期间结识了一位云南农民朋友，亲眼见证了这位朋友生活翻天覆地的变化。“从山上竹棚搬进了有网络的房子，孩子也上了大学……”米兰达真切感受到农民朋友发自内心的喜悦。

时任老挝人民革命党中央总书记、国家主席本扬先后到访湖南湘西十八洞村、福建宁德下岐村，沿着习近平总书记足迹，感受精准扶贫的中国实践。他说：“要把中国同志的好做法带回老挝去。”

面对来势汹汹的新冠肺炎疫情，以习近平同志为核心的党中央带领中国人民开展了抗击疫情人民战争、总体战、阻击战。人民至上，生命至上。全国3900多万名党员、干部战斗在抗疫一线，近400名党员、干部为保卫人民生命健康献出宝贵生命。在广州一家医院工作的加蓬医生让·克里斯蒂安·恩曾格参加了当地社区防控工作，共产党员的奉献精神令他深受感动：“这很危险，但党员们都没有抱怨，工作很努力，也很勇敢，因为他们热爱自己的国家，想要保护自己的人民。”

增进民生福祉是中国共产党坚持立党为公、执政为民的本质要求。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持在发展中保障和改善民生，坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。中国人民生活进入了相对殷实富足阶段，形成了超过4亿人的中等收入群体，建成了世界规模最大的教育体系、社会保障体系、医疗卫生体系……中国人民获得感、幸福感、安全感显著增强，日子越过越好。

“民之所忧，我必念之；民之所盼，我必行之。”从农村的“厕所革命”到城市的垃圾分类，从加强食品安全到减轻学生课业负担，攸关民生福祉的大事小情，摆上中南海的议事案头。英国政治评论员卡洛斯·马丁内斯说：“中国领导人满足了人民的需求和愿望，这体现在脱贫、就业、教育、医疗、住房、休闲服务等方方面面。”

“时代是出卷人，我们是答卷人，人民是阅卷人。”秉持以人民为中心的执政理念，中国共产党赢得人民群众的衷心拥护和广泛支持。全球知名公关咨询公司爱德曼发布《2022年度爱德曼信任晴雨表》报告显示，2021年中国民众对政府信任度高达91%，蝉联全球第一。

以人民为中心的执政理念，同样给世界各国带来思想启迪。“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。”党的十九大报告中这一重大政治论断，让时任巴拿马总统巴雷拉深有感触：“这也是拉美社会突出的主要矛盾。”2018年12月习近平总书记访问巴拿马期间，两国元首就此深入交流。习近平总书记说：“我同总统先生有一个重要共识，就是坚持以人民为中心的发展思想，把为人民谋幸福作为检验工作成效的标准。”

2021年7月6日，中国共产党与世界政党领导人峰会以视频连线方式举行，峰会主题是“为人民谋幸福：政党的责任”。习近平总书记在主旨讲话中谈到的“坚持以人民为中心的发展思想”，引发与会者强烈共鸣。刚果劳动党主席、刚果（布）总统萨苏说，我们学习借鉴中国共产党治国理政经验，在制定本国发展规划时将“充分关注人民的真正诉求”。

正是在这次峰会上，习近平总书记强调：“在人类追求幸福的道路上，一个国家、一个民族都不能少。”以人民为中心的中国理念不断延展，日益彰显出时代价值和世界意义。

两个多月后，“应将以人民为中心的国际合作作为核心”写入《金砖国家领导人第十三次会晤新德里宣言》。

以人民为中心的执政理念，为世界读懂中国共产党提供了一把金钥匙，也为中国同世界各国的合作架起了一座桥梁。

（三）“为推动构建人类命运共同体、建设更加美好的世界作出新的更大贡献”

2022年6月24日，包括金砖国家在内的18个新兴市场国家和发展中国家领导人“云端”相聚，共商全球发展大计。

“尊敬的习主席，感谢您举办全球发展高层对话会，感谢您值此艰难时刻坚定维护发展中国家共同利益。”埃及总统塞西在对话会上的发言，道出与会各国领导人共同心声。

世界百年变局和世纪疫情交织叠加，习近平总书记为深化金砖国家合作、促进世界持久和平与共同发展，指引方向、凝聚力量。从“金砖+”模式到金砖国家新工业革命伙伴关系建设，从全球安全倡议到全球发展倡议……一系列重要论述回答世界之问、历史之问、时代之问，彰显习近平总书记对世界大势的深刻洞察和对人类命运的深厚情怀。

“世界好，中国才能好；中国好，世界才更好。”党的十八大以来，面对错综复杂的国际形势，以习近平同志为核心的党中央在对人类发展大潮流、世界变化大格局、中国发展大历史的宏阔把握中，统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，坚持走和平发展道路，坚定不移推动构建人类命运共同体，弘扬全人类共同价值，有力引领世界发展的正确方向。

坚持走和平发展道路，推动建设新型国际关系——

2015年12月中非合作论坛约翰内斯堡峰会上，习近平总书记深刻阐述新形势下中非合作理念，指出中非友好之所以历久弥坚，在于“双方始终坚持平等相待、真诚友好、合作共赢、共同发展”。

“过去殖民者给非洲带来灾难，现在中国给非洲带来了新生。”年逾九旬的时任非洲联盟轮值主席、津巴布韦总统穆加贝激动地说。

“要跟上时代前进步伐，就不能身体已进入21世纪，而脑袋还停留在过去，停留在殖民扩张的旧时代里，停留在冷战思维、零和博弈老框框内。”习近平总书记开创性提出推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，为“国际关系向何处去”指明方向。

党的十八大以来，习近平总书记先后出访41次，足迹遍及五大洲69国，在国内外主持和出席一系列重大多边外交活动，接待来华访问的国际政要数百位，同各国各界深入交流、广交朋友，引领中国同各国携手并进、合作共赢。

对话而不对抗、结伴而不结盟。推进大国协调与合作，构建总体稳定、均衡发展的大国关系框架；按照亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴周边外交方针，深化同周边国家关系；秉持正确义利观和真实亲诚理念，不断增强同广大发展中国家团结合作……在元首外交引领下，中国立足扩大同各国利益交汇点，伙伴关系网络遍布全球，中国同世界的关系从未如此紧密。

在英国社会学家马丁·阿尔布劳看来，“中国共产党倡导的外交理念和价值观是和谐合作、互相尊重”。西班牙共产党主席何塞·路易斯·森特利亚评价：“中国向世界表明，在新型国际关系中，所有国家能够实现共赢。”

坚持对外开放，以中国新发展为世界提供新机遇——

2021年12月，“一带一路”标志性工程中老铁路正式开通运营，老挝人民变“陆锁国”为“陆联国”的梦想终成现实。通车仪式上，曾担任公共工程与运输部部长的老挝国会副主席宋玛·奔舍那感慨万千：“中国不是第一个说要来老挝修铁路的，但却是唯一实实在在来老挝修好了铁路的。”

2013年秋，习近平总书记在出访中亚、东南亚期间先后提出共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路重大倡议。

不到9年时间，已有149个国家、32个国际组织同中国签署200多份合作文件，涵盖世界上三分之二的国家和三分之一的国际组织。一个个“世纪工程”“民生工程”“未来工程”为各国民众带来实实在在的福祉，一幅共同追求和平、发展、合作、共赢的壮美画卷在五大洲徐徐铺展……

“历史上从来没有谁尝试通过一系列政策的实施，在经济领域将那么多国家和大洲连接起来。”未来学家奈斯比特夫妇在《世界新趋势》一书中发出感叹。塞尔维亚总统武契奇说，“一带一路”倡议从精神层面和物质层面将不同的国家、文化和人民连接在一起，这有助于促进世界稳定。日本前首相鸠山由纪夫认为，共建“一带一路”能够通过促进周边地区经济发展，防范纷争于未然……

“中国人民张开双臂欢迎各国人民搭乘中国发展的‘快车’、‘便车’”“中国扩大高水平开放的决心不会变，中国开放的大门只会越开越大”，习近平总书记指出。

从高质量共建“一带一路”，到积极优化营商环境；从深化多双边和区域经贸合作、构建面向全球的高标准自贸区网络，到支持多边贸易体制、维护全球产业链供应链安全稳定开放……新时代中国致力于推进合作共赢开放体系建设，以中国的新发展为世界提供新机遇。

2018年11月，在习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动下，世界首个以进口为主题的国家级展会——中国国际进口博览会正式启幕，首届进博会即吸引172个国家、地区和国际组织参会。4年来，无论遇到什么困难、多大挑战，进博会届届如约而至。

出席首届进博会，时任国际货币基金组织总裁拉加德曾以“三座桥”为喻，作出这样的评价：中国通过改革开放，建造通向世界之桥；通过向消费主导型经济转型，建造通向繁荣之桥；通过加强国际合作，尤其是贸易合作，建造通向未来之桥。

推动构建人类命运共同体，弘扬全人类共同价值——

“一个国家、一个民族对世界和人类作出的贡献不仅在于创造了多少物质，还在于提出了什么理念。”谈及习近平总书记提出的人类命运共同体等重要理念，时任希腊总统帕夫洛普洛斯说。

“让和平的薪火代代相传，让发展的动力源源不断，让文明的光芒熠熠生辉，是各国人民的期待，也是我们这一代政治家应有的担当。中国方案是：构建人类命运共同体，实现共赢共享。”习近平总书记指出。

从2013年的莫斯科国际关系学院，到2015年的纽约联合国总部，再到2017年的日内瓦万国宫……习近平总书记一次次深入阐释人类命运共同体理念，向世界发出命运与共、携手同行的时代强音。构建人类命运共同体理念，多次写入联合国、上海合作组织等多边机制重要文件，已成为引领时代潮流和人类前进方向的鲜明旗帜。

俄罗斯共产党中央委员会副主席德米特里·诺维科夫表示，人类命运共同体理念是国际关系领域具有潜力的新主张，“旨在构建新的关系模式，将各国及其人民的利益纳入考量”。联合国秘书长古特雷斯评价：“中国已成为多边主义的最重要支柱和促进世界和平与发展不可或缺、值得信赖的重要力量。”哈佛大学费正清中国研究中心研究员罗斯·特里尔认为，人类命运共同体理念展现了中国对同世界各国关系长远发展的战略考量，给国际格局新秩序的建立带来新动力。

从共商共建共享的全球治理观到平等、互鉴、对话、包容的文明观，从全人类共同价值到全球发展倡议、全球安全倡议……一个个带有鲜明中国印记的理念、倡议、方案，为解决人类面临的种种难题提供思想指引、注入行动力量。

法国巴黎第八大学教授皮埃尔·皮卡尔认为，构建人类命运共同体理念是“人类历史上最重要的哲学思想之一”。美国社会学家伊曼纽尔·沃勒斯坦在《现代世界体系》中文版序言中这样写道：占人类四分之一的中国人民，将会在决定人类共同命运的历史进程中起重大作用。

拥抱世界，才能拥抱明天；携手共进，才能行稳致远。面朝中国发展未来，面向人类发展未来，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，中国共产党将带领新时代中国，始终不渝做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，努力为人类文明进步和世界和平发展作出新的更大贡献。

（新华社北京7月25日电 记者郝薇薇、刘华、杨依军， 参与记者：韩墨、韩梁、郑汉根）

《 人民日报 》（ 2022年07月26日 03 版）

(责编：牛镛、袁勃)