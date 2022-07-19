总台央视记者：中方昨天发布了李克强总理出席世界经济论坛全球企业家视频特别对话会的消息。关于这次对话会，能否介绍会议安排？届时将有多少国家的企业家与会？中方将向各国企业家传递什么信息？

赵立坚：世界经济论坛将于7月19日举办全球企业家视频特别对话会，邀请李克强总理同50多个国家数百名国际工商界人士对话交流，论坛主席施瓦布将主持对话会。

李克强总理将在对话会上发表致辞并就全球企业界关心的问题进行交流。相信此次对话会将有助于国际社会进一步全面、准确了解中国经济形势和发展方向，有助于推动各方凝心聚力，共同应对风险挑战，有助于推动世界经济稳定复苏和可持续发展。

彭博社记者：据《南华早报》报道，中国邀请德国、法国、意大利、西班牙领导人于11月访华并在北京与习近平主席举行会晤。你能否证实中方已发出相关邀请，并且欧洲四国领导人尚未答复？

赵立坚：我不知道他们这是从哪里来的消息？

我可以告诉你，这是一个假消息。

《中国日报》记者：据报道，韩国媒体援引美国政府消息人士的话称，美政府已要求韩国在8月底前答复美方是否会加入芯片四方联盟。中方对此有何评论？

赵立坚：芯片产业高度全球化，各国分工协作，共同推动了芯片技术持续快速进步。全球芯片产业链供应链的形成和发展，是市场规律和企业选择共同作用的结果。

美方一贯标榜自由贸易原则，却一再滥用国家力量，将科技和经贸问题政治化、工具化、武器化，大搞“胁迫外交”，试图人为推动产业“转移”“脱钩”，破坏国际贸易规则，割裂全球市场。在全球经济深度交融的背景下，美方这种行径纯属逆流而动，不得人心，最终必将以失败而告终。

我们希望有关方面秉持客观、公正立场，从自身长远利益和公平公正市场原则出发，多做有利于维护全球芯片产业链供应链稳定的事。

《环球时报》记者：据报道，日前，美国务院发言人普莱斯称，如中方向俄提供武器或助俄规避制裁，美国及盟友将使中方付出沉重代价。美正密切关注对俄制裁执行，目前尚未看到类似行动。中方对此有何评论？

赵立坚：美方官员有关表态俨然是一副“世界警察”做派。

在乌克兰问题上，中方始终恪守客观公正，站在和平与公道的一边。我们坚决反对任何针对中方的无端猜忌和威胁施压，也一贯反对缺乏国际法依据的单边非法制裁和“长臂管辖”。

作为乌克兰危机的始作俑者和最大推手，美方应深刻自省在乌克兰问题上极限施压、拱火递刀的错误行径，停止借机渲染阵营对立、制造“新冷战”。美方应以负责任方式推动危机妥善解决，为当事方和平谈判创造必要环境和条件。

《印度教徒报》记者：我有两个关于上周日举行的中印第十六轮军长级会谈的问题。第一个问题，昨天发布的联合新闻稿中提到，双方同意维护稳定，继续保持对话。然而，双方似乎并未取得突破。为什么僵局未被打破？中国是否愿意讨论在实控线上所有剩余摩擦点脱离接触？第二个问题，据印度媒体报道，印方已就中方军机飞近中印边界争议地区提出抗议。中方对此有何回应？

赵立坚：关于第一个问题，在中印第16轮军长级会谈中，双方在3月11日举行的第15轮军长级会谈基础上，以建设性和前瞻性方式继续探讨推动解决中印边界西段实控线地区有关问题。双方以两国领导人重要共识为指引，坦诚深入地就尽早解决剩余问题交换意见。双方同意维护中印边界西段安全稳定，继续密切保持外交和军事渠道沟通对话，尽早就解决剩余问题达成双方都可接受的方案。此轮会谈后，双方发表了联合新闻稿，对本轮会谈予以了积极评价。

关于第二个问题，我不了解你提到的具体情况。我要强调的是，中方始终按照中印双方签署的有关协议协定在边境地区开展正常活动，同时我们也一直要求印方遵守有关协议协定。

中新社记者：据报道，美国太空军近日正式启动国家太空情报中心。有评论认为，该机构的成立体现了美国在太空领域扩张和获胜的战略野心，将加剧全球军备竞赛向外太空扩展的态势，威胁人类整体安全。发言人对此有何评论？

赵立坚：外空是全球公域，与人类安全福祉息息相关。防止外空军备竞赛，是确保外空和平、安宁、可持续利用的重要前提。

美方是外空武器化和战场化的主要推手。长期以来，美国奉行主导外空战略，公然将外空界定为“作战疆域”，并为此大力研发部署定向能、“反卫星通信系统”等多种进攻性外空武器，频繁举行军事演习，全面推进外空军力建设和作战准备。美国将自己情报窃密、抵近侦察那一套复制到太空领域，必将给全球战略稳定带来严重消极影响，对外空和平与安全构成严重威胁。

美方应采取负责任的外空行为，停止推进外空军事化武器化进程，切实承担起维护外空和平与安全的应有责任。

路透社记者：据《金融时报》报道，美国会众议院议长佩洛西拟于下月访问台湾。中方对此有何评论？

赵立坚：中方已经多次就此表明严正立场。中方坚决反对任何形式的美台官方往来。美国国会是美国政府的组成部分，理应严格遵守美国奉行的一个中国政策。如果佩洛西众议长访台，将严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重损害中国主权和领土完整，严重冲击中美关系的政治基础，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。中方对此坚决反对。

中方要求美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，不得安排佩洛西众议长访台，停止美台官方往来，停止制造台海局势紧张因素，以实际行动履行美方不支持“台独”的承诺。如果美方一意孤行，中方必将采取坚决有力措施，坚定捍卫国家主权和领土完整。由此造成的一切后果必须完全由美方负责。

新华社记者：据报道，美国务院发言人普莱斯应询称，根据“与台湾关系法”，美有义务向台湾提供必要的国防用品和服务，使台湾保持足够自卫能力，这完全符合美方一个中国政策。中方对此有何评论？

赵立坚：昨天我们已经就美国出台新一轮售台武器计划阐明严正立场。我要重申，中方对此坚决反对，予以强烈谴责。我们已经向美方提出严正交涉。

所谓“与台湾关系法”是美单方面炮制的国内法，严重违反公认的国际法和国际关系基本准则，与一个中国原则和中美三个联合公报规定背道而驰，中方从未承认、一贯反对。美方根本没有资格拿着这样一部国内法招摇过市，干涉中国内政、向台湾出售武器。

不论是一个中国原则还是一个中国政策，其核心都是一个中国。承认台湾是中国的一部分，是美方在中美三个联合公报中作出的郑重承诺。美国执意售台武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，助长“台独”分裂势力嚣张气焰，推高台海紧张局势。美方应该立即停止售台武器和美台军事联系，停止制造台海局势紧张因素，将美国政府不支持“台独”表态落到实处。

《人民日报》记者：据报道，澳大利亚外长黄英贤近日接受采访时称，澳中关系趋于稳定符合两国利益。如双方都有意愿如此，那就有前进的道路。中方就两国关系提出的四点建议并不让人意外。澳将以深思熟虑、外交的方式与中方打交道。请问中方对此有何评论？

赵立坚：中方注意到澳方表态中的积极因素。

中澳关系健康稳定发展，符合两国和两国人民共同利益，也有利于维护亚太地区和平稳定与发展繁荣。当前中澳关系既面临挑战，也出现机遇。我们希望澳方抓住机遇，重塑对华正确认知，坚持求同存异相处之道，付诸实际行动，为中澳关系发展积累更多正能量。中方愿本着相互尊重的精神，同澳方共同努力，推动两国关系沿着全面战略伙伴关系的轨道稳步前行，造福两国人民。

湖北广电记者：据报道，东京电力公司基本完成核污水“排放口”的海底挖掘施工。日本原子能规制委员会预计最快本月内正式批准东电的排海计划。日方作出核污水排海决定一年来，遭到福岛县渔业协会和日本全国渔业协会联合会以及国际社会强烈反对。中方对此有何评论？

赵立坚：中方注意到上述报道并深感关切。中方也注意到，继一周前太平洋岛国论坛外长会之后，太平洋岛国在领导人层面再次就日本核污染水排海问题表达强烈关切，重申应确保执行国际协商、国际法和独立可核查的科学评估，这也是包括中国在内太平洋沿岸国家的共同呼声。

一年多来，日本政府与日本东京电力公司始终没有对福岛核污染水排海方案正当性、核污染水数据可靠性、净化装置有效性、环境影响不确定性等问题作出充分、可信的说明。在国际原子能机构尚未完成全面评估的情况下，日方仍持续推进排海方案审批进程和排海工程建设。日方这种罔顾国内民意和国际关切的做法十分不负责任。

面对越来越多的反对意见，我们奉劝日方不要掩耳盗铃，而是认真听取国际社会规劝，撤销将核污染水排海的错误决定，全面评估各种核污染水处置方案。在与利益攸关方和相关国际机构充分协商并达成一致之前，日方不得擅自启动核污染水排海。这是检验日本能否履行国际责任的试金石。

日本广播协会记者：美国前国防部长访台并会见蔡英文，表示一个中国政策毫无用处，并呼吁拜登政府重新检视在台海安全问题上的“战略模糊”化。请问中方对此有何评论？

赵立坚：一个中国原则是中美关系的政治基础，也是国际社会的普遍共识。中方坚决反对任何人、任何势力企图玩弄“台湾牌”，干涉中国内政，损害中方核心利益。

法新社记者：欧洲议会副议长贝尔本周访问台湾。贝尔今天称，欧洲必须坚定与台湾站在一起，不能对中国大陆对台湾构成的威胁视而不见。中方对此有何回应？

赵立坚：台湾是中国领土不可分割的一部分，一个中国原则是公认的国际关系准则，是中欧关系的政治基础。欧洲议会作为欧盟官方机构，其议员及高层理应遵守一个中国原则。

近两年来，欧洲议会已经多次出台涉台决议，为“台独”势力撑腰张目。这严重违反一个中国原则，毒化了中欧关系氛围。中方坚决反对欧方同台湾进行任何形式的官方往来，敦促欧方切实恪守一个中国原则，在涉台问题上谨言慎行，以免中欧关系受到严重干扰。

法新社记者：美国国际开发署署长萨曼莎·鲍尔昨天称，中国对化肥贸易施加限制，囤积粮食，是非洲之角出现饥荒的原因之一。中方对此有何回应？

赵立坚：中国是发展中国家，没有官方发展援助义务，但作为联合国第二大会费国和负责任大国，中国一直积极参与国际发展合作，为包括联合国粮农机构在内的联合国发展机构提供大量发展资源，为保障全球粮食安全作出积极贡献。中方提出的全球发展倡议，把粮食安全作为八大重点合作领域之一。新冠疫情发生以来，中方积极响应联合国等国际组织倡议，向一些国家提供紧急粮食援助。中国也是联合国粮农组织南南合作框架下资金援助最多、派出专家最多、开展项目最多的发展中国家。

究竟是谁在全球制造粮食安全危机，国际社会一清二楚。我注意到美方此前也承认，对俄罗斯的制裁让许多国家付出代价，让粮食短缺成为现实。德国外交政策网站曾刊文指出，粮食价格上涨恐将在阿拉伯世界引发“饥饿暴动”，导致政治动荡。美方至今仍未归还侵吞的阿富汗人民血汗钱，不知又会让多少阿富汗人民面临饥饿威胁？我们希望美方能够认真反省自身在全球粮食危机中的不光彩角色，不要无端指责抹黑中方。

(责编：于洋、杨牧)