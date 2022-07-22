苑基荣

印度总统选举结果7月21日揭晓，执政的全国民主联盟推举的候选人德劳帕迪·穆尔穆以绝对优势击败反对党联合提名的候选人亚什万特·辛哈，当选印度新一任总统。穆尔穆将于7月25日宣誓就职，接替拉姆·纳特·科温德。

这是印度媒体给出的德劳帕迪·穆尔穆人物画像——64岁，出生地奥里萨邦，身高163厘米，体重74公斤，黑眼睛，黑头发。职业：政治家，党派：印度人民党党员，宗教：印度教，部落：桑塔尔。家庭：丈夫希亚姆·查兰·穆尔穆，育有两儿一女。全部银行存款与现金107.5万卢比（1印度卢比约合0.0844人民币）。

印度总理莫迪会见当选总统穆尔穆。（图片来源：印度总理办公室官网）

从政履历零瑕疵 摘得总统桂冠

简单的履历无法透视穆尔穆人生的起伏。她的经历是一曲生活残酷悲剧与政治辉煌交相辉映的交响曲，充分诠释了一个普通人的生存斗争。穆尔穆出生在一个普通家庭，为了完成学业历经磨难，在饱受生活的打击后，依然不气不馁，执着追求为社会服务。她的政治生涯干净利落，任职期间没有受到任何指控，这在印度政界极为罕见。她拥有丰富的行政经验和杰出的邦长经历。也正因为从政履历的零瑕疵，穆尔穆才得到了被赋予最高职位的机会。

贾坎德邦桑塔尔部落是印度最古老和最大的部落之一，曾在反击英国统治中做出过重大贡献。1855年，桑塔尔社区的部落农民起义反对英国政府，并蔓延至全印，这场起义震动了大英帝国。1958年6月20日穆尔穆出生在印度奥里萨邦玛尔班杰县白达波西村桑塔尔社区的一个部落家庭，童年在白达波西村度过，从小成绩优异，也是湿婆神的忠实信徒。尽管出生在落后地区和部落家庭，但她的家庭成员受过教育，在村里颇有声望，父亲和祖父都是该村潘查亚特的长老。（潘查亚特制度是印度农村基层自治机构，是印度农村数千年的管理方式，意为“五人长老会”，选举五位资深长老治理村庄。）

她大学毕业于奥里萨邦首府布巴内斯瓦尔的拉马德维女子学院。作为表列部落家庭成员，又位于最不发达地区，她克服了重重困难才完成学业。穆尔穆的第一份工作是奥里萨邦政府的教师，在奥里萨邦赖朗格普尔的斯瑞·奥罗宾多综合教育和研究所担任助理教授。早在40年多前就与穆尔穆相识的记者帕特奈克表示：“她拒绝接受任何工资。学校只支付她的人力车费。她说这不是一份工作，而是公共服务。其夫银行职员的工资足以满足家庭需要。”随后她又进入政府，在该邦灌溉和能源部担任初级助理。

仕途发展顺遂 却深陷生活的泥潭

对穆尔穆来说，1997年是一个转折点。这一年，她加入印度人民党，首次参选赖朗格普尔·纳格尔市议员，并成功当选，从此步入政界。该地区是一个城乡结合部的行政单位。人们经常看到她亲自监督镇上的环卫工作，站在阳光下清理下水道和垃圾。三年后她成功竞选为该市市长，连任两届。2015年5月18日，穆尔穆打破政治天花板，宣誓就任贾坎德邦邦长，成为该邦首位女邦长，也是奥里萨邦出身的首位女性部落邦长。

在当地媒体眼中，穆尔穆担任邦长期间，办公室向各行各业开放，倾听各方诉求，致力于解决问题，许多人对她赞誉有加。其党内同僚评价穆尔穆是一个“直率而简单”的人。“她是一个善解人意的女人，心地善良、不骄不躁、也不张扬，与人交往谦逊务实。作为一个政治家，她懂得如何与人相处。”

与其开挂的政治生涯相比，穆尔穆的个人生活可以说是个悲剧。据《印度快报》报道，她的政治生活一直被个人悲剧所困扰。她的丈夫希亚姆·查兰·穆尔穆是一位银行家，于2014年去世。她与希亚姆育有两儿一女，两个儿子也相继去世。

“即使她的家庭多次遭遇变故，但她仍能振作起来，继续为人民工作，这充分说明了她具有非凡的力量。”穆尔穆的政治导师拉吉索尔·达斯这样评价她，认为她在面对不幸时能表现得异常坚忍。

获莫迪力挺 或深刻影响印度政局

7月18日，印度总理莫迪在新德里参加总统选举投票。（新华社/印联社）

莫迪支持穆尔穆成为总统，除了她为印度人民党在印度东南部奥里萨邦、贾坎德邦的选举和执政做出贡献外，穆尔穆将成为影响印度政局的关键，对2024年印度下议院选举产生一定影响。莫迪与其领导的印度人民党在今年2月的地方邦选举中并未取得理想成绩，在全球经济下滑的严峻形势下，莫迪政府未来两年将面临更多压力。穆尔穆能够帮助印度人民党更好地团结印度各边缘群体，争取足够多的选票。

还有分析认为，印度人民党的选择“非常聪明”，因为从来没有来自部落的人担任过总统，这对占印度人口很大一部分的部落居民来讲是非常重要的一步，具有极大的象征意义。不仅如此，这个选择有可能造成反对党分裂，因为在印度联邦议会和类似贾坎德邦议会中有很多来自部落的人，他们很难不把票投给一个来自部落的总统。

《印度斯坦时报》一篇评论分析莫迪之所以会选择穆尔穆，恰如五年前提名科温德担任总统一样，刻意选取来自低种姓、底层的政治家来担任“政治吉祥物”。《印度时报》则认为，穆尔穆寻求创造历史。

穆尔穆在其社交账号上置顶推文“成为印度总统后，我应该迈出的第一步是什么？”，以倾听的姿态开启印度总统之旅。

(责编：贾文婷、杨牧)