海外网 毛 莉 吴正丹

刚果（金）驻华大使巴卢穆埃内近照。

海外网 陆宁远摄

“我想去上海待一个星期，走访那里的商业和金融业。我还想去广州，那里有很多刚果（金）人做生意。农业大省我也要去，了解中国先进的农业技术。中国是汽车生产大国，所以我还打算走访汽车制造大省……我的梦想是走遍中国。”刚果（金）驻华大使巴卢穆埃内日前接受人民日报海外网采访时列出一长串愿望清单。他说，深入了解中国发展，将中国经验带回刚果（金），是他作为大使的一项重要工作。

“动态清零”是对人民负责

今年2月，巴卢穆埃内抵华履新。2008年他曾首次到访中国。谈起中国的变化，巴卢穆埃内连称“钦佩”。从上海乘坐高铁前往北京的旅途见闻让他印象深刻，“沿途几乎没有荒地，所见都是繁华城市、大型工厂、高楼，公路铁路、电力设施无处不在，这是发展的标志。”

巴卢穆埃内赞叹的京沪高铁背后，是中国由交通大国迈向交通强国的历史性跨越。从2012年到2021年底，中国铁路、公路增加里程约110万公里，相当于绕行地球赤道27圈半，高速铁路、高速公路对20万以上人口城市的覆盖率均超过95%。“中国基础设施发展速度十分惊人，中国人民付出的努力令人赞赏，值得成为其他国家和地区的榜样。”巴卢穆埃内说。

巴卢穆埃内十分看好中国经济前景，他说，强大的生产能力是中国经济韧性强的重要体现。中国能生产各种门类、各种等级的产品，并销往世界各地。中国经济在世界经济中举足轻重。当前，中国更是带动世界经济复苏的重要引擎。

巴卢穆埃内认为，中国坚持统筹疫情防控和经济发展是正确选择。“根据中国防疫规定，我按时进行核酸检测。”巴卢穆埃内说，“动态清零”是对人民负责任的防疫政策，成效有目共睹。“动态清零”能在短时间内最大限度消除疫情对经济社会发展的不利影响，而不是一直因“带疫”而影响发展。近段时间以来，中国的制造业企业复工复产步伐明显加快，对重振世界经济是积极信号。

对深化对华合作充满期待

中国稳定发展，惠及包括刚果（金）在内的广大非洲国家。巴卢穆埃内对此感受深切：“刚果（金）对于通过深化对华合作来促进自身发展抱有很大期待。”

在刚果（金）首都金沙萨的街头，经常会看到中刚合作的标志性建筑。其中，中国援建的中刚友谊医院是当地最有代表性的医疗设施之一。“这座医院位于一个人口密集的大型街区内，为刚果（金）人民提供了大量医疗服务。”巴卢穆埃内说，“多年来，中国对刚果（金）医疗卫生事业发展作出了实实在在的巨大贡献。从抗击埃博拉疫情到抗击新冠肺炎疫情，中国向刚果（金）提供了支持和帮助，赢得所有刚果（金）人的赞誉。”

刚果（金）有“地质奇迹”之称，矿产资源丰富。在中国大量投资开发的带动下，刚果（金）丰富的资源优势源源不断转化为发展优势。根据刚果（金）智库“刚果挑战”发布的一份报告，中刚矿业合作为刚发展经济、创造就业、提振民生发挥了关键作用。巴卢穆埃内表示，中国是刚果（金）矿业领域的最大投资者，两国在矿业领域的合作对释放刚果（金）的发展潜力至关重要。谈起一些西方媒体对两国矿业合作的抹黑攻击，巴卢穆埃内说：“一些西方国家曾长期占据非洲大陆，但他们给非洲人民留下了什么？现在他们抹黑非中合作完全是出于嫉妒，毫无事实依据。我们不必为此浪费时间，更要共同努力、携手前行。”

巴卢穆埃内认为，“一带一路”倡议为刚中拓宽合作领域提供了大好机遇。他介绍，刚果（金）国土面积位居非洲第二，森林资源、可耕地面积、水资源均居世界前列。刚果河是世界第二大河，流量仅次于亚马孙河。“刚果（金）有成为非洲大陆经济发展‘火车头’的潜力，这个目标很大程度要通过同中国合作来实现。”巴卢穆埃内表示，刚果（金）高度重视“一带一路”框架下项目的落地，希望为刚果（金）人民带来福祉。中国的行为已经表明，中国正在帮助非洲实现工业化、实现经济社会发展。非洲需要在对华合作中找到通往繁荣之路的大门。

“中国基建堪称世界一流”

巴卢穆埃内从中国看到了发展机遇，也看到了发展经验。“中国道路激励了很多发展中国家，中国的案例对我们充满吸引力。” 巴卢穆埃内说，“我来中国的使命就是要多看多学，借鉴中国发展经验以造福我国人民。”

今年将召开的中国共产党第二十次全国代表大会，是国际社会进一步读懂中国的重要窗口。“作为刚果（金）人和非洲人，我们也对中共二十大充满期待。”巴卢穆埃内认为，中共二十大将为中国全面建设社会主义现代化国家提供强劲动力，进一步提升中国的国际影响力。

巴卢穆埃内对中国如何走好农业农村现代化之路有浓厚兴趣。短短几十年间，中国实现了从“吃不饱”到成为世界第一大粮食生产国的转变。“我正在阅读相关资料，研究中国的农业发展历程，这方面我国也应该向中国学习。”他说，农业是刚中合作的优先方向，刚果（金）也希望像中国一样发展为粮食生产大国，并实现农产品出口创汇的目标。

构建现代化基础设施体系，也是巴卢穆埃内了解中国的重要观察点。港珠澳大桥创下多项世界之最，白鹤滩水电站是当今世界在建规模最大、技术难度最高的水电工程，移动网络实现从3G突破、4G同步、5G引领的跨越……一项项成就，让世界见证中国加速迈向基建强国的步伐。“中国基建堪称世界一流。”巴卢穆埃内表示，刚果（金）在基建方面有很大缺口，目前刚果（金）启动了很多大型基建项目。无论修建公路、机场或港口，都需要借鉴中国经验，以推动刚果（金）经济的多元化发展。

(责编：贾文婷、高歌)