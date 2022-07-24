辛岳

据美联社21日报道，支持控枪法案的美国众议员大卫·西西林在国会听证会上指出：“这个国家（美国）的枪比人多，大规模枪击事件比一年中的天数还多。这是个独特的美国问题，攻击性武器只会加剧这种‘流行病’。”

美国枪支暴力顽疾深入骨髓，所谓“独特的美国问题”背后，藏着一笔血泪斑斑的“利益账”。

涉枪伤害治疗费用高昂

美国每年因枪支暴力导致的直接医疗费用高达约10亿美元。近日，美国国会联合经济委员会（U.S. Congress Joint Economic Committee）发布的一份报告援引美国政府问责局研究数据显示，2016年至2017年，涉枪伤害造成的平均初始住院医疗费用是其他类型治疗的两倍多。在美国，涉枪伤害每年造成约30000次住院治疗，平均每次治疗花费约31000美元；每年有50000次初始急诊就诊与涉枪伤害有关，就诊者人均花费1500美元。

美国国会联合经济委员会报告显示，2016年至2017年涉枪伤害造成的平均初始住院医疗费用是其他类型治疗的两倍多。数据来源：美国政府问责局

据美国哥伦比亚广播公司报道，每天有超过300名美国人被枪击，超过110人被枪杀。美国疾控中心数据显示，2020年受致命性枪伤患者花费的医疗费用总计为2.9亿美元，平均每位患者所花费用为约9000美元。

对于涉枪伤害事件的幸存者来说，后续治疗费用也是一笔不小的开销。根据美国国会联合经济委员会的调查结果，枪击事件发生后的第一个月，医疗保健费用通常会飙升超过25000美元；患者受伤后的一整年中，相关费用平均每月增加近2500美元。

年经济损失超5000亿美元

涉枪暴力还令美国医保开支大增。医学期刊《内科学年鉴》（the Annals of Internal Medicine）刊登的一项最新研究发现，非致命性涉枪伤害直接导致美国医疗保健支出增加了四倍。另外，涉枪伤害导致幸存者家庭的身心健康受到极大负面影响，包括父母、兄弟姐妹和孩子在内的家庭成员患精神疾病的概率增加了12%。

同时，针对儿童和青少年的大规模枪击事件频发，造成美国社会管控负担加重。鉴于美国的儿童和青少年死于枪击的可能性比其他31个高收入国家的总和还要高15倍，学校不得不增加安保预算。美国国会联合经济委员会报告指出，枪支暴力令本已紧张的学校预算每年增加了超过30亿美元。

2021年5月27日，人们手举“停止枪支暴力”的标语在美国加利福尼亚州圣何塞市政厅广场参加枪击案受害者悼念仪式。新华社记者吴晓凌摄

倡导枪支管制组织“为每个城镇带来枪支安全”（Everytown for Gun Safety）报告认为，如将与枪支暴力相关的直接成本、后续治疗费用、受害者及其家人在其一生中损失的生活质量成本等一起估算，美国每年因枪支暴力导致的经济损失高达约5570亿美元。

管不住的3.9亿支枪

6月25日，美国总统拜登签署《两党安全社区法》（Bipartisan Safer Communities Act），该法案为近30年来美国首个枪支管控方面的重大立法，主要内容包括加强对18至21岁的潜在枪支购买者的背景调查，为心理健康项目和升级学校安全保障提供150亿美元联邦资金等。

然而最新民调显示，多数美国人对新法效力持怀疑态度。据皮尤研究中心7月11日发布的民意调查结果，仅有7%的受访者认为新法能有效减少枪支暴力；42%的受访者认为新法作用不大，36%的受访者则认为“完全没用”。

皮尤研究中心11日发布的民意调查显示，仅有7%的受访者认为新法能有效减少枪支暴力，有42%的受访者认为新法作用不大，36%的受访者则认为“完全没用”。图片来源：皮尤研究中心

在“枪比人多”的美国，民众的以上担忧并非空穴来风。瑞士研究机构统计显示，2018年美国民间枪支数量超过3.9亿，折合下来超过人均一把。3.9亿支枪背后的巨大市场利润导致美国拥枪利益团体盘根错节，政府控枪阻力重重，相关法案在国会屡战屡败。连拜登自己也在社交媒体上承认，新签署的枪支管制法案“没有做到我想要的一切”。

4月22日，警察在美国首都华盛顿西北部一处街区发生的枪击事件现场工作。这起枪击事件造成4人受伤，枪手随后自杀。警察在枪手住所找到6支枪及弹药等。新华社记者刘杰摄

新控枪法案通过前，6月23日，目前由保守派大法官占多数的美国联邦最高法院裁定纽约州一项有百年历史之久的限枪法律违反美国宪法，后者要求纽约州民众在取得许可后才能合法在公共场合隐蔽携带手枪。纽约大学布伦南司法研究中心主任迈克尔·瓦尔德曼认为，该裁决可能成为美国历史上最高法院对“持枪权最大的扩展”。

当地时间7月22日，美国艾奥瓦州一公园发生枪击事件，造成包括嫌疑人在内4人死亡。显然，新法案远未能终结美国不绝于耳的枪声。

金钱不抵受害者生命和遗属痛苦千万分之一的重量，却能从侧面展现美国“枪患”蔓延之广、贻害之深。在生命和鲜血写就的“账单”面前，美国政府当前的控枪进展可谓杯水车薪。

(责编：崔译戈、杨牧)