时隔4个多月，中美元首再沟通。

国家主席习近平7月28日晚应约同美国总统拜登通电话。这也是拜登就任美国总统以来，中美元首的第5次交流。

对于这次交流，美方显得格外积极迫切，在通话前，就多次释放即将通话的消息。

交流的急迫无法掩盖美方对中美关系的破坏。

过去几个月，落实中美元首共识，美国并没有拿出一份合格的成绩单。此次通话，中方态度坦率，开门见山表示：

美国要清楚大国职责所在。

想要承担大国的责任，先要有大国的世界观。

透过这4句话可以明白，什么叫大国的世界观。

面对变乱交织的世界，国际社会和各国人民都期待中美两国发挥引领作用，维护世界和平安全，促进全球发展繁荣。这是中美两个大国职责所在。

理解中美关系，中方把站位置于大国的高度，把视野放在世界的广度。

复旦大学美国研究中心主任吴心伯告诉谭主，中方开场就用大格局来引导美方，就是要让美方跳出狭隘的自我利益的框架去看待中美关系，而不是维护自私自利的霸权。

什么是大国？

今年4月，习近平主席在博鳌亚洲论坛上概括过大国该有的样子：

带头讲平等

带头讲合作

带头讲诚信

带头讲法治

这与解决当下全球治理秩序面临的四大挑战，息息相关：

和平赤字

安全赤字

信任赤字

治理赤字

给全球治理体系造成冲击，引发这些赤字的，是“一些国家”：

南京大学国际关系学院执行院长朱锋告诉谭主，当前的国际形势，处于自二战以来罕见的危机态势，这种危机态势，是不同因素的叠加——地缘政治冲突、粮食危机、能源危机、疫情、气候变化。

危机当前，大国，需要引领全球。

但美国呢？美国是俄乌冲突这场地缘危机的始作俑者和最大推手，而俄乌冲突，也加剧了粮食危机和能源危机——这些危机，美国有不可推卸的责任。

即便这样，美国仍在火上浇油。

在能源问题上，美国在石油输出国组织中制造分裂，企图控制全球能源生产。

在粮食问题上，美国一方面继续拱火俄乌冲突，导致俄乌粮食减产，运输不畅，加剧全球粮食供应紧张的局面。另一方面，美国金融资本投机炒作粮食期货，推高粮价，从那些依赖粮食进口的发展中国家赚取高额利润。

与此同时，美国还在全球煽风点火，试图让冲突与动荡向全球蔓延。

美国不断推动欧洲对俄制裁，欧洲陷入通胀、能源等多重危机，在削弱欧洲的同时，也让欧洲变得更加分裂。

在自家门口召开的美洲峰会，美国将古巴、委内瑞拉等国家排除在峰会议程之外，挑起区域内部矛盾。

在亚太地区，美国拉起新的“小圈子”，制造战争威胁。研究报告显示，美英澳根据美英澳三边安全伙伴关系（AUKUS）协议高调启动三国核潜艇合作，涉及“武器级核材料非法转让”这一重大敏感问题，其合作所涉核材料，可以用来制作多达64-80枚核武器。

乱中渔利，是美国的传统。这样做的目的，是阻止美国霸权的衰落，防止包括欧洲在内的多极崛起。

只是，世界陷入动荡，美国又如何独善其身？

如果无法找准站位，摆正视野，就无法树立正确的世界观，那有着大国表象的美国，会将全球拖入深渊。

从战略竞争的视角看待和定义中美关系，把中国视为最主要对手和最严峻的长期挑战，是对中美关系的误判和中国发展的误读，会对两国人民和国际社会产生误导。

误判中美关系

误读中国发展

误导两国人民和国际社会

根源，还是在美国的世界观。中国国际问题研究院院长徐步，用三句话总结了美国认知的偏差：

抱着“国强必霸”的想法，认为“修昔底德陷阱”是大国关系的宿命；

在同其他国家打交道时，谋求在道德、制度、文化、文明、价值观上的优越感，想着凌驾于其他国家之上；

对其他国家发展展现出极度恐慌和焦虑。

这样世界观下的美国，认为自己是世界的霸主，世界要围着美国转。为了遏制围堵其他国家的发展，美国开始在国际事务中扮演破坏者的角色。

美国法学教授用一个词，总结了美国意识形态的底色——定居主义。最早一批来到新大陆的人，不以“移民”自居，而是要建立一个新的“山巅之城”，至于那些“外部人”，只是美国实现其目标的工具。

所以，纵观美国的历史，无论是屠杀印第安人还是西进运动再到美国的全球扩张，美国总会不断找到“敌人”，来体现自己的优越性。

对抗和掠夺，藏在美国文化的基因之中。

但和平与发展，才是时代的主流，美国如果无法摆正自己的世界观，只会在时代中迷失自我，越来越走到世界上广大国家和绝大多数人民的对立面。

违背规律搞脱钩断链，无助于提振美国经济，也将使世界经济变得更加脆弱。

目前，经济复苏已是全球面临的迫切问题，也是中美关系之于全球的现实意义。

国际货币基金组织在26日更新的《世界经济展望报告》中，再次下调世界经济增长预期——从4月份的3.6%，已经降到了现在的3.2%。

该组织发布的报告中，也点出了世界经济的症结：

通胀

能源价格上涨

粮食价格上涨

发达经济体加息引发的风险

此次通话中，这些症结涉及的宏观经济政策协调和产业链供应链等问题，在中美合作的领域首先被提及。事实上，中美也一直在这些问题上保持着沟通。

7月5日，中美经贸领域通话。209字的新闻稿中，两次提到全球产业链供应链稳定。

通话中，美国也表示，要和中国共同维护全球产业链供应链稳定。但与此同时，美国还在通过制裁、加征关税等方式，让本就脆弱的产业链供应链雪上加霜。

此次通话中，习近平主席也明确指出美国一系列脱钩断链行径，对美国自身的伤害——无助于提振美国经济。

就在两国元首通话当天，美国商务部公布了美国二季度经济数据：

国内生产总值环比折年率下降0.9%。

美国经济，已经连续两个季度负增长，一般来说，这就意味着美国经济陷入衰退。

但本届政府，并不愿承认这一事实。

逃避，并不能解决任何问题，二季度经济环比下降0.9%，6月通胀率升至9.1%，这些反映美国经济现状的数据，都在那里摆着。

更何况，美国一直都有着利用美元特殊地位向全球转嫁风险的斑斑劣迹，美国的问题，正在蔓延成世界的危机。

就在此次通话前，美联储宣布加息75个基点。6月、7月，美联储累计加息150个基点，这是自上世纪80年代以来，美联储最激进的加息行动。

美联储激进加息，会使得新型市场国家资金加速外流，引发汇率动荡甚至是金融危机。而美国就是靠着这样“剪羊毛”的方式，转嫁本国危机。

历史上美国有六轮大规模加息，造成了包括拉美债务危机在内的多轮经济危机。说白了，美国的经济发展路径，靠的是攫取和“吸血”。

所以，当发展中国家不断拥抱全球化时，美国不甘心看着自己的领先地位被一点点赶超，选择大力推行贸易保护主义，脱钩断链，违背规律，逆大势而动。

一个大国，不可能靠封闭自己崛起，更不能靠封闭自己恒强。

大势，不可违。

民意不可违，玩火必自焚。希望美方看清楚这一点。

中国的警告，引发了各方的关注。

路透社的报道在标题就点明，“中方警告美方，不要在台湾问题上玩火”，在正文中更是完整引用了“玩火必自焚，希望美方看清楚这一点”；

福克斯新闻网则是在导语里完整引用了中方的警告——“玩火必自焚”；

值得一提的是，美国国会议员都会读的《国会山报》也做了完整引用，“玩火必自焚”；

而《金融时报》在标题中特别点明，“在佩洛西可能的台湾行之前，中方警告美方不要玩火”。

在白宫吹风会上，记者提的第一个问题，也引用了这句话。

美国要听懂这句话，可以重点关注中方发布的英文通稿——翻译，不是燃烧（get burned），而是湮灭（perish）。

坚决维护中国国家主权和领土完整是14亿多中国人民的坚定意志，与占全球约18%的人的集体意志作对，这显然不是一个大国的明智之举。

此次通话中，拜登总统重申，美国的一个中国政策没有改变也不会改变，美方不支持台湾“独立”。这表明，美方有摆正行动的意愿。

只是，从意愿到行动，仍有距离。

这一点，美国人自己也很着急。

在白宫的吹风会上，拜登政府的高级官员就反复提醒，“两位领导人非常明确地向他们的团队下达指令跟进......切记，这是今天通话中一个相当重要的部分。”

美国人自己，都对处理自己国内事务的能力表示担忧。

别忘了，美国是一个“大国”。大国，对世界有示范效应。连自己事务都处理不好的美国，只会给世界带来更多不确定性。

当下世界，最缺的，是确定性。

(责编：戴维(实习生)、赵欣悦)