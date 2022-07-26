苑基荣

7月21日，斯里兰卡新一任总统维克拉马辛哈（中）在科伦坡宣誓就职。新华社发（斯里兰卡总统府供图）

今年以来，斯里兰卡成为全球媒体的焦点。2009年内战结束后，斯里兰卡人均GDP曾一度达到2019年的4225美元。如今，作为百年变局下全球地缘巨变的受害者，斯里兰卡国内通胀问题持续恶化，粮食、油气、药品等严重短缺，食品价格大幅上涨，民众示威不断。

7月22日，斯里兰卡新内阁举行了就职仪式，经过三个多月的动荡后，斯政局终于迎来稳定和发展的曙光。斯里兰卡能否重塑辉煌？

政坛老将履新职 维克拉马辛哈就任总统

7月20日，斯里兰卡议会举行无记名投票选举新总统，临时总统兼总理维克拉马辛哈以较大优势当选。这是斯里兰卡自1978年以来，首次经由议会而非普选，在多名候选人中选举最高领导人，新总统将履职至2024年11月戈塔巴雅·拉贾帕克萨原定的任期结束。

7月21日，维克拉马辛哈任命斯里兰卡交通与高速公路部兼媒体部长（代理教育部长）迪内什·古纳瓦德纳为新总理。由于拥有与国际货币基金组织谈判的丰富经验，维克拉马辛哈的支持者们认为，他是一位称职的行政官员，拥有一双能够带领斯里兰卡度过经济危机的“稳定之手”。

笔者曾多次赴斯里兰卡，除了红茶、金椰子和寺庙外，给人印象最深刻的是优美的景色和较为发达的基础设施。在斯华人邓捷西告诉笔者，7月10日科伦坡街头迅速回复平静，示威的民众自发打扫清洁总统府及附近的街道，社会局势趋于稳定。

内外因叠加 引发斯里兰卡危机

斯里兰卡为何从快速经济发展短短两三年时间走到国家破产这一步？外因主要包括2019年恐怖袭击造成旅游业萧条、新冠疫情持续肆虐、乌克兰危机影响和美国缩表。今年年初，印度洋地区气候异常造成斯里兰卡水稻和蔬菜严重减产，大旱让水电发电量迅速降低，电力不足波及工农业生产。此外，近几年，孟加拉国纺织业迅速崛起挤压斯纺织业出口份额。系列外部因素和灾难接连发生，对依靠旅游和外向型经济的小岛国来说可谓百年不遇的多重打击。

外部恐袭和疫情让斯第一大产业旅游业遭受重创，外部侨汇枯竭；孟加拉国纺织业的截胡让斯纺织业一落千丈；美国缩表抽走了仅有的外汇储备资金；国内政府的系列错误政策更是让斯雪上加霜。危机发生后，中国和印度都曾表示愿意帮助斯里兰卡渡过难关，伊朗也同意以石油产品换红茶，一些美西方国家也关注斯局势，探讨解决危机的可能性。

在危机最受苦的还是老百姓。大部分人不仅缺医少药，还吃不饱，没有电和汽油，人们无法正常出行和从事生产。邓捷西经常联络的一家孤儿院每天每个孤儿仅100斯卢比生活费，目前折合人民币2元左右。95号汽油黑市价格则高达65元人民币。

新总统宣誓就职 斯里兰卡重新扬帆起航

维克拉马辛哈当选总统、新总理与新内阁的就职，为斯里兰卡稳定和发展迎来曙光。新总统和新政府重心是继续推进并力争尽快结束同国际货币基金组织的谈判，使国际货币基金组织援助资金早日到位。同时，还将寻求他国的信贷支持，为尽快解决燃料、电力和食品危机作出最大努力。

未来，斯经济恢复情况取决于社会能否快速恢复稳定、债务重组速度和疫情背景下的开放程度。斯里兰卡近十多年打下的底子非常好，拥有南亚两大深水港，联接两大港口的高速公路和一些类似科伦坡港口城的大项目，还有中国建设的一批大坝和电厂等。这些项目不仅极大缓解了斯的经济危机，而且在未来国家经济恢复和发展中将会起到重要支撑作用。后疫情时代，斯旅游业回升，修正一些原来的错误政策，未来前景依然光明。目前新政府开始运作，虽然还会有各种风浪，但斯已重新扬帆起航，正迎来发展的新篇章。

(责编：贾文婷、杨牧)