谢卉

6月21日，美国开始实施所谓“维吾尔强迫劳动预防法”（以下简称法案）。该法案将中国新疆产品推定为“强迫劳动”产品，并禁止进口与新疆相关的任何产品。该法案从提议、通过到实施全部建立在谎言之上，其通过破坏新疆繁荣稳定遏制中国发展的意图可谓是司马昭之心，路人皆知。

近年来，新疆各领域发展取得巨大成就，各族群众劳动就业完全自由平等，劳动权益依法得到有效保障，收入获得了明显的提升。在中央政府和对口援疆省市的大力支持下，新疆减贫脱贫成效显著。到2020年底，新疆现行标准下306.49万农村贫困人口全部脱贫，绝对贫困问题得到历史性解决，贫困人口生存权和发展权得到切实保障。美国政客罔顾事实，所谓“强迫劳动”指控彻底暴露了其利用涉疆议题遏制、打压中国的险恶用心。

美方给新疆正常的劳动就业贴上“强迫劳动”标签，图谋在新疆引发大规模“强迫失业”潮。根据该法，除非得到华盛顿当局的“无强迫劳动认证”，否则在新疆出产和制造的所有材料与产品都将被美国海关推定为所谓“强迫劳动”产品，将被美方没收。长此以往，新疆劳动者在经济、社会、文化等方面的发展将受到极大制约。美方此举，无疑是企图强行剥夺新疆各类产业数十万工人最基本的工作权利。

该法案刻意强调民族身份和界限，严重损害了维吾尔族等少数民族群众的就业权，是企图强迫经过艰苦努力摆脱贫困的新疆各族民众再度返贫。法案第五节中提到所谓“强迫劳动产品”包含“新疆地区生产以及其他地区的维吾尔族、哈萨克族、吉尔吉斯族、藏族等少数民族生产的产品”，刺激相关企业为降低被制裁风险，避免选择有少数民族员工的合作商，或不再雇用少数民族员工。平等就业权是人权的基本内涵之一，美方此举根本不是为了保护人权，而是在制造人权灾难。

该法案将经济议题政治化、武器化，强行搅乱全球产业链和供应链布局，妄图将世界重新带入分裂与对抗局面。新疆生产番茄酱、棉花、核桃、啤酒花、辣椒等食品销往全球各个国家，其多晶硅、人造纤维等成为生产其他产品的重要原料，新疆还是中国最大的风力涡轮机制造商的所在地。关注供应链领域的人工智能公司Altana AI首席执行官埃文·史密斯表示，如果该法案得到严格执行，那么全球大约1000万家涉及买卖或制造实物的企业中，约有100万家企业将受到影响。

该法案外溢效应将加剧世界经济困境，损害全球普通民众利益。新疆处于中国丝绸之路经济带的核心建设区，是中国向西开放的大门。新疆的发展带动了中国国际国内两个市场、两种资源的发展，也带动了“一带一路”沿线地区发展。美方涉疆恶法将影响中亚、欧洲等地区从事进出口贸易的经销商以及跨境电商发展，在当前世界经济面临高通胀、低增长的背景下，全球普通民众利益将受到严重负面影响。

必须指出的是，中国经济韧性足、潜力大、空间广。美国妄图通过编造所谓“强迫劳动”的弥天大谎，在新疆制造“强迫失业”“强迫返贫”，严重损害新疆各族民众的就业权、发展权，甚至连新疆的扶贫项目也不放过，这种“以疆制华”的险恶图谋绝不会得逞。奉劝美国立即停止伸向新疆的黑手，停止政治操弄和歪曲攻击等损人不利己行为，为真正促进世界人权、和平与发展做点实事。

（作者是中国国际问题研究院美国研究所助理研究员）

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