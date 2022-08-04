人民网布鲁塞尔8月3日电 （记者张朋辉）中国驻欧盟使团发言人就七国集团和欧盟外长涉台声明答记者问。答记者问全文如下：

问：2022年8月3日，七国集团外长及欧盟外交与安全政策高级代表发表声明，称中方针对佩洛西访台采取的行动可能升高紧张局势，造成地区不稳，呼吁中方不要以武力单方面改变现状并通过和平方式解决两岸分歧。中方对此有何评论？

答：什么叫恶？什么叫无耻？如果世界上还有人不明白，请看看G7和欧盟外长的声明，这就是现实中万恶无耻的活生生标本。作恶多端，纠集同伙，变本加厉，万恶之尤。助纣为虐，沆瀣一气，指鹿为马，无耻之极。世界上为什么有那么多战争动荡不安定？就是因为有这些恶，还有这些无耻。

什么叫“基于规则的国际秩序”？联合国宪章宗旨没有这一条，只有关于国家主权和领土完整不容侵犯的明确规定。台湾是中国领土的一部分，插手台湾事务，就是侵犯中国的主权。G7和欧盟外长声明里的所谓“基于规则的国际秩序”，只能是自己可以作恶、别人不能还手的强盗逻辑。

台海现状为什么被改变？万恶之尤是境外敌对势力和台岛内分裂势力，他们必须对此负完全责任。对中国的栽赃抹黑掩盖不了有人企图把台湾从中国分裂出去的险恶用心。

台海局势变成这样，是谁威胁了谁？又是谁挑衅了谁？是中国的领土完整受到严重威胁，是中国的主权受到严重挑衅。面对赤裸裸挑衅，中国人民绝不可能吞下这一苦果，中国政府捍卫主权和领土完整的举措完全必要，十分恰当。这是14亿中国人民的共同强烈愿望。

G7及欧盟外长声明谈及对台海和平稳定的共同承诺，这是什么？又要做什么？另外请大家注意，他们关于一个中国政策后面括号中还有个注明：在可适用的情形下。那我要问，什么是不可适用的情形？你们准备做什么？对你们虚化掏空一个中国政策的行径，对你们的阴谋企图，中国人民早就擦亮了眼睛。我们会倍加警惕、严阵以待。

百年前有八国联军入侵中国。今天G7+1又是八方。想搞新八国联军吗？你们以为中国还是过去的中国吗？你们还能得逞吗？你们还能为所欲为吗？中国人民早已不再受列强欺凌和摆布。台湾事务纯属中国内政，是中国主权范围内的事。当今世界，已经不是西方列强可以肆意横行的时代。台湾的事怎么办，14亿中国人民说了算。

正告你们，人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。任何侵犯中国主权和领土完整的行径，中国人民必将加倍奉还。

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