总台央视记者：3日，七国集团外长和欧盟高级代表发表联合声明称，对中方宣布的威胁行动感到关切，可能导致不必要的升级，没有理由利用佩洛西访台作为侵略性军事行动或胁迫的借口，声明还称立法者进行国际旅行是正常的，七国集团成员各自的一个中国政策（在可适用情形下）和对台湾的基本立场没有变化。外交部对此有何回应？

华春莹：这份声明让人有时空错乱之感。这几个国家外长显然还以为自己生活在120多年前的八国联军时代。今天的世界早已不是帝国主义列强可以在中国土地上耀武扬威、为所欲为的世界，今天的中国也不是100多年前任人欺负、任人宰割的旧中国，他们的列强梦该醒醒了。

我想强调几点：

第一，中国有权维护主权和领土完整。当前台海局势出现紧张，根本原因是美方不顾中方强烈反对和严正交涉，纵容政府三号人物乘坐军机窜访中国台湾地区，是升级美台实质关系的重大事件，严重损害一个中国原则，严重损害中国主权和领土完整。中方早已反复明确表明坚决反对的严正立场，并强调中方坚决反对台独分裂和外部势力干涉，决不会为任何形式的“台独”势力留下任何空间，如若美方一意孤行，由此造成的一切后果由美方全部负责，勿谓言之不预。美方恶意挑衅在先，中方正当防卫在后。面对公然侵犯中方主权和领土完整的恶意挑衅，中方采取反制措施都是正当的、必要的，也必然是坚决的、有力的。对此，世界都看得非常清楚，上百个国家已经在第一时间发出了公正声音，强调应该坚持一个中国原则，支持中方维护自身主权和领土完整。如果这几个国家真心关心台海和平稳定，他们就应该早点劝阻美方不要对中国采取危险而鲁莽、不负责任的挑衅。佩洛西窜访台湾之前，他们装聋作哑，默不作声，现在却跳出来对中国采取正义行动横加指责，他们的虚伪和丑恶嘴脸暴露无余。

第二，一个中国原则是七国同中国建交的重要政治基础。中方一贯坚决反对建交国同台湾地区进行任何形式的官方往来。七国政府的立法机构负责人理应遵守政府承认和承诺的外交政策。如果有关国家政府对其议会违反本国外交政策的行动无所作为、放任自流，只能证明其政治无能、治理无效，在国际上背信弃义。在这一严肃问题上，玩弄文字游戏，或者试图偷梁换柱，没有任何意义，也不会有任何效果。

第三，一个中国原则只有一个版本、一种含义，那就是世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。这是1971年第26届联合国大会通过的第2758号决议明确规定的，是国际关系基本准则，也是包括七国集团在内的181个国家同中国建立和发展外交关系的政治基础，不允许私塞任何前提后缀，也不允许任何歪读曲解。

第四，无论从历史还是现实看，以美国为首的七国集团成员都是“侵略”、“胁迫”的形象代言人。说到“侵略”或“胁迫”，这顶帽子还是请七国集团国家自己戴。

七国不要忘了，他们代表不了国际社会。他们的观点只是极少数。正如新加坡学者马凯硕日前指出“七国集团在国际上大搞专制独裁”。这点在这份声明中也得到充分体现。

我想再次提醒这七个国家外长，现在是21世纪第三个十年了，如果脑子还停留在100多年前，是要出问题的。

彭博社记者：中国经常抱怨西方很多人认同“中国威胁论”。对于有人称今天中国军方进行军事演习、导弹实弹射击是中国构成威胁的证据，你有什么说法？

华春莹：你提出的这个问题的角度是典型的西方个别人的思维。这里有个根本的是非曲直和原则问题，因为它涉及中国主权和领土完整。

中方已经多次表明坚决反对佩洛西窜台立场，并且指出如若成行将严重违反一个中国原则，严重侵犯中国主权和领土完整，中方必将采取坚决有力措施应对，一切后果由美方承担。勿谓言之不预。

台湾是中国领土不可分割的一部分，中国军队在中国台湾岛附近海域开展军事演训活动，是维护国家主权和领土完整的必要和正当举措，是反制“台独”分裂势力和外部势力干涉的必要和正当举措。中方有关部门已事先发布安全提醒和航行警告。中方有关做法符合国际法和国际惯例。如果有人企图拿这件事来证明中国构成威胁，只能说明他们的内心非常阴暗。因为他们选择性地看待这个问题，忽略了一个基本事实，那就是台海局势走到今天，都是由于佩洛西不顾中方反复严正交涉，不顾各方反复劝告，一意孤行所导致的。

今天上午王毅国务委员兼外长在金边出席东亚合作系列外长会期间就美方侵犯中国主权的挑衅行为进一步阐明了中方立场。

王毅国务委员表示，佩洛西的表演是美国政治、美国外交和美国信誉的再一次破产，证明美国是台海和平的最大破坏者，是地区稳定的最大麻烦制造者，证明美国的“印太战略”极其具有对抗性和危害性，证明美国对国际规则的虚伪与双标。如果中方不对美方这种狂躁、不负责任、极不理性的行径予以坚决抵制，尊重主权和领土完整的国际关系原则将成为一纸空文，各种分裂分子和极端势力将会变本加厉，本地区得来不易的和平稳定局面将受到严重损害。

王毅国务委员强调，这次事件是美方一手策划和挑起的，前因后果一清二楚，是非曲直一目了然。为避免这场强加于中国的危机，中方作出了最大程度的外交努力，但同时我们绝不会容许危害中国的核心利益和民族复兴进程，绝不会坐视美国打“台湾牌”服务国内政治和政客的私欲，绝不会姑息在本地区制造紧张、挑动对抗和策动分裂。中方当前和今后采取的综合措施，是必要、及时的防守反制，经过慎重考虑和认真评估，旨在维护国家主权和安全，符合国际法和国内法，是对挑衅者的警示，也是对地区稳定和台海和平的维护。各方应该认清当前危机的肇因和实质，共同反对美方的冒险与挑衅，继续支持中方的正当立场与举措，共同维护地区和台海和平。

总台CGTN记者：据报道，8月3日，佩洛西发表声明称，她访台是美国与台湾站在一起的有力明证。请问中方对此有何评论？

华春莹：我们经常听到美国政客说与谁站在一起，但是历史和事实已经反复证明，美国政客宣称与谁站在一起，他们就会把混乱和灾难带向哪里。看看当年的伊拉克、叙利亚、利比亚和阿富汗，再看看佩洛西曾说过的要同他们站在一起的“美丽风景线”和那些“港独”分裂分子们，都是什么下场？

日本共同社记者：刚才听到消息，今天王毅国务委员兼外长和日本外相原定的会见取消了。中方能否证实这个消息？取消是中方提出的还是日方的原因？如果是中方的原因，与你刚才回应的G7声明有关吗？

华春莹：你的3个问题我一并作答。中方明确不再安排中日外长在金边会晤。日本伙同G7国家和欧盟发表无理指责中国的共同声明，颠倒黑白，替美国侵犯中国主权的行径张目，中国人民极为不满，为此中方不再安排中日外长在金边会晤。

日本在台湾问题上负有历史罪责，没有任何资格就涉台问题说三道四。

俄新社记者：泽连斯基在接受《南华早报》采访时称希望与习近平主席通话并讨论乌克兰冲突。你能否确认中方是否有这方面安排？

华春莹：中方同包括乌克兰在内的有关各方就乌克兰危机保持着密切沟通。

凤凰卫视记者：美国参院通过决议，同意芬兰、瑞典加入北约。如果芬兰、瑞典最终加入北约，将会是北约第六次扩张，也是上世纪90年代之后最大规模一次。请问中方对此有何评论？

华春莹：在欧洲安全问题上，中方始终希望各方本着安全不可分割原则，在尊重彼此合理安全关切基础上，通过对话谈判，坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，构建均衡、有效、可持续的安全框架，实现地区和平与长治久安。中方提出全球安全倡议，也体现了中方在地区安全问题上的一贯立场。

关于北约在维护世界和平与安全方面扮演的角色、发挥的作用，各方有很多反思。北约自己说的是一套，但是我们知道，从波黑到科索沃，从伊拉克到阿富汗、利比亚，据不完全统计，仅2001年后北约发动和参与的战争就导致90万人丧生，其中包括40万平民，还导致数千万难民流离失所。北约在21世纪的今天到底应该为维护世界和平与安全发挥什么样的作用，怎样发挥作用，秉持什么心态和理念，这是值得北约有关国家认真思考的问题。

法新社记者：东盟外长今天在一份声明中对台湾海峡挑衅性行为表示关切，称目前局势可能导致误判和严重对抗。中方是否担心本周中方军演可能导致误判或对抗？

华春莹：当前台海局势紧张的根源在于美方和“台独”分裂势力勾连挑衅，严重违反一个中国原则，严重侵犯中国主权和领土完整。面对这种公然挑衅，我们不得不采取正当和必要的反制措施坚决维护国家主权和领土完整。我们所有的举措都是针对“台独”分裂势力。如果担心地区局势紧张升级，应该要求美方立即切实恪守一个中国原则，停止侵犯中国主权，以实际行动维护地区和平稳定。谁是肇事者，谁是发起挑衅的一方，这个问题是非分明、黑白清楚。中国只是被迫防守反击。我希望你能认清这个事实。

你应该知道，东盟声明反对挑衅行动，而佩洛西窜访本身就是严重挑衅行动。东盟国家希望看到地区和平稳定，反对任何类似佩洛西窜访台湾这样的严重挑衅行为，担忧这种非常鲁莽的挑衅行动可能会将地区和平稳定置于危险境地。

我昨天向大家介绍了，有很多国家第一时间通过各种方式表达对佩洛西窜访台湾这一严重危险挑衅行为的反对，重申坚持一个中国原则。

联合国秘书长发言人已经表示联合国将继续坚持一个中国政策，之后联合国秘书长古特雷斯再次重申联合国将继续尊重一个中国政策和联合国大会通过的2758号决议。昨天阿盟已经发声支持中国，上海合作组织刚刚也发表声明，强调坚持一个中国原则，坚决反对任何外部势力干涉成员国内政，支持各成员国维护国家统一，捍卫自身主权和领土完整，并将继续推动成员国加强合作，确保本地区的和平、安全与稳定。俄罗斯外长拉夫罗夫再次表示，美国平白无故制造紧张毫无道理。巴基斯坦外交部发表声明称，巴方重申一个中国原则，坚定支持中国维护主权和领土完整。古巴外交部发表声明，谴责干涉中国内政的行径，坚决反对损害中国主权和领土完整行为，对美国及其盟友进攻性政策及在台湾海峡军事存在造成台海地区局势紧张表示担忧。古巴外长通过社交媒体表示，反对损害中国主权和领土完整行为，谴责干涉中国内政行径。伊朗外长表示，伊朗坚定支持一个中国原则，美国政府挑衅行为已成为威胁世界和平与稳定的源头，国际社会必须予以制止。缅甸外交部发表声明，称佩洛西访台导致台海局势升级，缅方反对任何引发地区不稳定的挑衅行为，反对任何干涉别国内政的企图，支持一个中国原则。印尼外交部发言人表示，印尼将继续坚持一个中国政策，佩洛西访台可能引起中美对抗加剧，如果不加以管控，可能引发冲突，威胁台海和平稳定。泰国外交部表示，泰国坚持一个中国原则，应该尊重主权和领土完整。越南外交部发言人重申，坚持奉行一个中国政策。埃塞俄比亚外交部表示，坚定支持一个中国原则。该原则也得到了联合国和非盟支持。苏丹外长发表声明，称台湾是中国领土不可分割的一部分，苏丹支持中方维护国家主权和领土完整的努力。刚果（布）外长表示，坚持一个中国原则是刚方始终不渝的政策，刚方坚定支持中方为维护国家主权和领土完整所采取的行动。南苏丹外交部表示，支持一个中国原则，反对干涉中国内政。南非国民议会事务主席表示，美方此举是对中国内政的粗暴干涉，使得多年来为维护台海和平稳定的努力毁于一旦，不可避免将危及地区和平稳定。希腊外长在东亚合作系列外长会期间同王毅国务委员会见时表示，在捍卫国家主权和领土完整方面，希腊将继续坚定奉行一个中国政策。塞尔维亚总理在会见中国驻塞大使时重申，塞尔维亚支持一个中国政策，台湾是中华人民共和国不可分割的一部分。尼加拉瓜副总统公开表态支持中方捍卫国家主权，谴责美帝国主义干涉行径。尼加拉瓜外长发表声明，强烈谴责佩洛西窜台，表示尼方完全支持中方在台湾问题上的立场，支持中国捍卫国家主权和领土完整，要求美方立即停止针对中国的令人不齿的挑衅行径。委内瑞拉外交部表示，佩洛西访台是对中国独立自主和领土完整的直接挑衅和严重威胁，委内瑞拉坚定支持一个中国原则，敦促美方尊重中国主权。

哥斯达黎加人民先锋党总书记表示，坚定支持中国捍卫主权和领土完整。巴西共产党主席和国际关系书记联名发表题为《台湾：帝国主义挑衅中国并再度威胁世界和平》的声明，谴责佩洛西访台。阿根廷共产党发布公告，谴责美方公然违背联合国2758号决议和在中美建交公报中所作承诺，指出佩洛西窜台是严重挑衅和帝国侵略行径，呼吁各国政府和人民公开发声反对美方行径。

此外，俄罗斯、泰国、古巴、南非、津巴布韦、安哥拉等多国媒体都纷纷发表评论文章，强调台湾是中国不可分割的一部分，佩洛西访台严重违反一个中国原则，是严重挑衅举动，严重侵犯中国主权和领土完整，损害台海地区和平稳定。英国著名学者马丁·雅克发文表示，佩洛西在台湾问题上的挑衅行为使美国和世界陷入失序和不稳定，台湾问题紧张形势原因是美国不断“蚕食”与中方达成的谅解。

这些都充分说明，一个中国原则是国际社会普遍共识。得道多助，失道寡助。我介绍了这么多，希望你清醒理解，在当前形势下，到底谁是挑衅者，谁是造成地区局势紧张的罪魁祸首。

《中国日报》记者：据报道，美国国务院不具名高官称，中方不应该以佩洛西访台为由继续寻求改变涉台现状，如台海局势在此访后出现任何升级或危机，责任在中方。中方对此有何评论？

华春莹：美方有关言论是典型的颠倒是非，贼喊捉贼，反映出美方一贯的霸道和蛮横无理。我想请美方回答四个问题：

第一，什么是台湾问题的现状？事实一清二楚、明明白白。那就是：两岸同属一个中国，台湾是中国领土的一部分。两岸虽长期政治对立，但中国的国家主权和领土完整从未分割。这是台海问题的真正现状。

第二，谁在制造台海危机？美方和“台独”势力勾连挑衅，这是导致台海局势紧张的根本因素。近年来，民进党当局放弃体现一个中国原则的“九二共识”，企图“倚美谋独”。而美方出于干扰遏制中国发展进程的战略目的，不断歪曲、虚化、掏空一个中国原则，企图玩弄“台湾牌”，以台制华，不断提升美台接触水平，持续加大对台军售。佩洛西冒天下之大不韪窜访台湾，造成美台实质关系严重升级，严重违反美国政府在台湾问题上对中国政府作出的承诺，严重违反国际关系基本准则，严重侵犯中国主权和领土完整。

第三，谁应该对台海紧张事态负责？中方已经反复明确表明佩洛西窜台的严重性、危害性，并明确指出由此造成的一切后果由美方负责承担，勿谓言之不预。但是美国政府和佩洛西唱双簧，一意孤行。美方恶意挑衅在先，中方正当防卫在后。中国政府有权采取一切必要正当行动，坚决捍卫国家主权和领土完整。

第四，谁在改变台海现状？美方以25年前的错误先例为由为佩洛西窜台狡辩，中方早已严肃指出，以前的错误不能成为美方错上加错的借口。中国是善于总结历史经验教训的国家，绝不允许美方继续以“切香肠”方式步步蚕食、虚化、掏空一个中国原则，绝不允许美方以任何理由和借口寻求逐渐改变台海现状。

我愿再次强调，当前台海局势出现任何紧张，都是美方一手造成的，其根源都是佩洛西出于一己私利，一意孤行，执意窜台，严重违背一个中国原则。如果没有佩洛西窜台事件，就不会走到今天的局面。对此，很多国家和很多媒体都有十分清楚、客观和正确的认识，也都以不同方式向美方提出了警告。美方如果真心维护台海和平稳定，最重要、最关键的是，立即言行一致、不折不扣恪守一个中国原则，遵守中美三个联合公报。

湖北广电记者：据报道，澳大利亚航天局日前证实，掉落在该国新南威尔士州的太空碎片来自美国星链公司制造的太空飞船。澳国立大学空间研究所副所长斯蒂尔称，美方应对这些碎片造成的损害负责。中方对此有何评论？

华春莹：空间碎片问题是人类可持续探索和利用外空面临的挑战之一。中方积极开展空间碎片减缓工作并参与有关国际合作，希望包括美国在内的各国都能采取切实措施，努力降低空间碎片安全风险，根据国际法对航天活动造成的损害承担责任。

彭博社记者：佩洛西访韩时，韩国总统未与其举行会晤，尽管他们进行了通话。外交部对韩方未与佩洛西会晤的决定有何评论？

华春莹：我们注意到有关报道，中方将密切关注此访有关情况。

东方卫视记者：据报道，在中断近5个月之后，伊朗核问题全面协议恢复履约谈判将于今天在维也纳重启。中方如何看待谈判前景？

华春莹：中方一直坚定致力于维护伊核全面协议，欢迎恢复履约谈判在维也纳重启。这是各方共同努力的结果，符合国际社会的普遍期待。

随着恢复履约谈判重启，伊核问题的政治外交解决迎来新契机。中方希望各方抓住机遇，加大外交努力，充分体现善意和灵活，争取尽快解决未决问题。美方作为伊核危机的始作俑者，应该彻底纠正错误，积极回应伊方合理关切，推动谈判早日取得成果。

中方始终与各方保持密切沟通协调，为推进谈判发挥积极作用。中方将继续建设性参与谈判，为推动全面协议重返正轨作出贡献。同时，我们也将坚定维护自身合法权益。

路透社记者：中国与美国在台湾问题上日益紧张的关系，现在是否已经蔓延到其他七国集团成员国？

华春莹：中国一直希望本着相互尊重、平等互利、合作共赢的原则同包括七国集团成员在内的各国发展友好合作关系，我相信这才是各国人民的共同期待，也符合各方共同利益。同时，在涉及中国主权和领土完整的问题上，中国没有任何妥协退让余地。所有同中国保持和发展外交关系的国家都必须切实恪守一个中国原则。

至于你提到中美围绕台湾问题出现的紧张对中国与七国集团其他成员国的关系会有什么影响，我看这要取决于他们怎么想怎么办。如果他们跟随美国，承认他们的外交政策没有独立自主性，也不在乎他们各自国家和人民的利益，愿意把自己的国家绑在美国身上，甘做美国的跟班，我想他们各自国家的人民可能都不会答应。

如果他们有独立自主性，他们就应该从本国和本国人民的根本利益出发，坚持一个中国原则。因为这是中国同各国关系最重要的政治前提和基础。有关国家应该认识到这一点，负责任的政府都会从本国长远和根本利益以及人民期待出发，独立自主作出最符合他们利益的选择。

七国集团外长发表这份声明，不会赢得任何尊敬和尊严。七国集团只是极少数，即便七国所有民众都支持这份外长声明，也只占世界总人口的不到10%，根本不能代表国际社会。更何况仅就美国而言，美国内85%的民众都不赞同美国政策，认为美国行进在错误的方向上。那这份外长声明究竟能代表多少人呢？有什么意义呢？

路透社记者：你刚才说，因为日本参与发表七国集团声明，中方已取消与日本外相的会晤。这是否意味着中国现在不愿与任何七国集团国家外长举行会晤？这种情况什么时候会改变？

华春莹：我刚才已经说得很清楚，因为日本伙同七国集团和欧盟发表无理指责中国的共同声明，颠倒黑白，替美国侵犯中国主权的行径张目，中国人民非常不满。日本在台湾问题上负有历史罪责，没有任何资格就涉台问题说三道四。

至于其他七国集团成员，如果他们不改变在台湾问题上的错误做法，我们可能就要重新考虑会晤对话的意义何在。会晤对话应该是要增进信任合作的。

路透社记者：中方认为举行军演对于争取台湾人民的意愿和人心是有利还是没利？

华春莹：你有没有问问台湾当局，他们执意邀请安排佩洛西窜台，有没有问过台湾人民的意愿和心声？佩洛西到了台湾以后，不少台湾民众表示抗议。台湾当局的所作所为到底有没有把台湾人民的期待心声和福祉利益放在心上？

我刚才已经阐明，中方的有关举动是正义的、必要的、坚决的，目的是维护中国国家主权和领土完整，是对挑衅者的警示，针对的是“台独”分裂势力和外部干涉势力。

彭博社记者：关于日本的问题，你的意思是只针对日本，还是这种处理对待也延伸到七国集团其他成员？

华春莹：我已经说得很清楚。日本伙同七国集团发表无理指责中国的所谓声明，完全是颠倒黑白，不分是非。更何况日本在台湾问题上负有历史罪责，中国人民当然非常不高兴。在这种情况下，我们不再安排中日外长在金边会晤。

当今世界，新冠肺炎疫情、乌克兰危机、经济、能源、粮食危机等全球性挑战以及地区热点问题等都需要七国集团成员国家同中国进行更好的合作。如果七国集团在中国主权和领土完整问题上不尊重甚至损害中方核心利益，这样的错误不可能不影响七国集团同中国的关系以及在重要问题上的合作。

日本共同社记者：第一，这次在金边举行的国际会议，明天还有日程，中方是否仍有与日本外相会晤的可能性？两国之间应有怎样的氛围，才会有对话的机会？第二，你昨天说中日在有关海域尚未划界，中方不接受所谓“日本专属经济区”的说法。能否进一步介绍一下有关立场？

华春莹：关于第一个问题，中方不再安排中日外长在金边会晤，原因非常清楚。如想解决问题，最现实的方案是，日方认识到这一严重错误，并且以实际行动改正。日本在台湾问题上是负有历史罪责的，在台湾问题上没有什么资格说三道四，更不能盲目追随美国，侵犯中国主权和领土完整。日方这么做也不符合日本人民利益。

关于第二个问题，中日在有关海域还没有划界，所以不存在有关中方军事行动是位于或者进入了日本专属经济区的说法。中方有关部门已经发布公告，相关军事行动完全符合国际法和国际实践。

彭博社记者：刚刚东部战区宣布，实弹射击训练已完成，相关海空域管控已解除。我的问题是，是演习已经结束、演习区已解除管控，还是之后还会有演习？中方演习原本计划持续到8月7日。因此想问一下，这些演习是否已经结束？

华春莹：请你继续关注中国军方发布的消息。

路透社记者：你刚才暗示，如果七国在涉及中国主权的问题上不尊重中国的核心利益，那么中国与七国关系可能会受到影响。中国与七国的关系会受到什么影响？受影响的时间将持续多久？

华春莹：七国集团在涉及中国主权和领土完整问题上说不恰当的话、做不恰当的事，是非常不明智的。这非常容易让中国人民想起100多年前八国联军的年代。那段记忆是所有中国人心头的痛。

我刚才讲了，现在的世界已经不是帝国主义列强可以在中国土地上耀武扬威、为非作歹的世界，今天的中国也不再是100多年前任人欺负和任人宰割的旧中国。所以，那些历史上侵略过中国、对中国犯下过战争罪恶的国家，在涉及中国主权和领土完整的问题上应该有更强的敏感性、更高的自觉性，更加尊重中国的主权和领土完整，不要在这个问题上冒犯14亿多中国人民。

这几个国家可以自己想想，美国在南北战争时是怎么不惜一切代价维护了国家统一？英国有苏格兰问题，加拿大有魁北克问题，美国有些州也想独立。因此，在涉及主权和领土完整的问题上，希望这些国家有自知之明，谨言慎行。

至于他们在台湾问题上的错误行为会怎样影响同中国的关系，需要多久才能恢复，这完全取决于他们怎么做，取决于他们能否迅速认识错误，能否尽快采取切实行动加以改正。

印度报业托拉斯记者：刚才你阐述了台湾问题现状的问题。今天《环球时报》有一篇长文，称佩洛西访台改变了台海的现状。在很长一段时间内，台海保持了总体和平，台海局势的现状或许可以这么理解。那么，中方的军事演习是否将成为该地区的新常态？

华春莹：关于台湾问题的现状，我刚才已经详细介绍了。两岸同属一个中国，这是台湾问题的真正现状，中国主权和领土完整从来没有分割过。一段时间以来，美方和“台独”分裂势力相互勾连，不断提升美台实质关系，加大对台售武，违背一个中国原则和对中国政府作出的承诺。特别是佩洛西一意孤行，冒天下大不韪窜访台湾，这是升级美台实质关系的严重挑衅。

我们此前已经多次发出警告。基于对以往经验和教训的总结，我们不能再允许美方以这种“切香肠”的方式，步步紧逼中国的底线和红线。因此，对于严重危害中国主权和领土完整的挑衅行为，我们不得不采取坚决行动，显示我们捍卫国家主权和领土完整的决心和能力。

至于这会不会成为新常态，要取决于美方和“台独”分裂势力怎样做。他们一天不停止企图分裂中国的行动，中方就一天不会停止坚决捍卫主权和领土完整的行动，不会停止展现这样的决心、意志和能力。

法新社记者：昨天，“人权观察”组织称，希望联合国人权理事会成立独立的专家小组调查新疆“侵犯人权”问题。中方对此有何回应？

华春莹：这个“人权观察”组织的行径，大家也都知道。所谓涉疆报告完全是美国及一些西方国家一手策划、制造的闹剧。

关于反华势力在涉疆问题上的鼓噪，中方已经多次用无数事实证明，这只不过是美方出于遏制中国发展、破坏中国稳定所编造的谣言和谎言，称得上是世纪谎言。我们坚决反对编造虚假信息对中国进行抹黑攻击。现在的大美新疆，各族人民安居乐业。我看到网上图片，今年夏天很多人去新疆自驾游，新疆最美的公路都堵车了。那些针对中国新疆编造的谣言谎言，早已在事实面前碰得粉身碎骨。任何企图借涉疆问题搞政治操弄、抹黑中国形象、遏制打压中国的图谋绝不可能得逞。

路透社记者：台湾当局信息部门负责人唐凤称，本周二对台湾官方部门的网络攻击超过了15000千兆比特（Gb），比以往的每日记录高23倍。中方对此有何评论？中国政府是否发起了这些攻击？

华春莹：我不了解你说的情况。

法新社记者：佩洛西访台已经结束。中方认为美方和台湾当局应该如何弥补其行为？

华春莹：佩洛西个人秀虽然很快落幕，但其造成的严重损害和恶劣影响将会持续。他们应该非常清楚，他们唯一的出路是不折不扣、言行一致恪守一个中国原则，不做任何损害中国主权和领土完整的事。

路透社记者：台湾当局称，他们近几天遭受了大量网络攻击。这是中国关心的问题吗？中方对有说法称中国是这些网络攻击的幕后主使有何看法？

华春莹：这不是外交问题。

(责编：高歌、杨牧)