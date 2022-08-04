8月2日，美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，窜访中国台湾地区。多国政要和专家学者对此予以强烈谴责，指出佩洛西此举严重冲击中美关系政治基础，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定，严重践踏国际法和国际关系基本准则，在国际社会不得人心，也注定徒劳无用。美国在台湾问题上背信弃义，只能使其国家信誉进一步破产。中方有决心、有能力捍卫国家主权和领土完整。

“佩洛西的行为不仅危害中美关系，也对地区和世界和平构成严重威胁”

联合国秘书长发言人杜加里克表示，有关佩洛西窜访中国台湾地区一事，联合国在这个问题上的政策遵循1971年联合国大会关于一个中国的第2758号决议。

墨西哥国立自治大学国际关系中心研究员伊格纳西奥·马丁内斯对本报记者表示，佩洛西窜访台湾，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，“美国绝不应该在台湾问题上玩火”。

西班牙共产党主席何塞·路易斯·森特利亚表示，佩洛西窜访台湾是严重的挑衅行为，此举暴露了美国在国际关系中一贯的霸权主义思维，严重破坏了国际法和国际关系基本准则，不仅对中美关系造成了负面影响，对整个世界都是危险的，必须谴责。

摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴表示，佩洛西窜访台湾，严重干涉中国内政，应予以强烈谴责。他表示，在世界人民呼唤构建人类命运共同体的今天，应坚决反对一切威胁世界和平的行为，“坚决反对美国政客为了个人或集团利益，践踏国际关系基本准则”。

古巴国际政治研究中心中国问题专家爱德华多·雷加拉多表示，佩洛西此举是极不负责任的行为，应当受到国际社会的强烈谴责。“此举是美国在台湾问题上对中国的公然挑衅，是对中国做出严肃政治承诺的背信弃义。佩洛西的行为不仅危害中美关系，也对地区和世界和平构成严重威胁。”

巴西里约州立大学国际关系学者毛里西奥·桑托罗说：“台湾是中国领土不可分割的一部分。佩洛西作为美国重要的政治人物，明知窜访台湾严重违反一个中国原则，损害中美两国关系，在中方多次提出严正警告的情况下，仍一意孤行，这种行为是十分危险的。”

菲律宾《亚洲商业周刊》总编辑安东尼·洛佩斯表示，美国政客总喜欢玩一些“打擦边球”的游戏。中国已经多次严正警告过美国不要在台湾问题上玩火。佩洛西窜访注定徒劳无用，台湾更不要想从佩洛西窜访中得到任何好处，没有台海和平稳定，台湾不可能发展。

津巴布韦泛非通讯社总编辑兰加里拉伊·肖克表示，美国部分政客在涉及中方核心利益的台湾问题上公然采取挑衅行为，必将失败。

卡塔尔“半岛电视台”网站撰文指出，佩洛西窜访台湾完全不计后果，会使台海局势更加紧张和复杂，她终将为窜访台湾付出代价。

阿联酋《海湾时报》网站撰文指出，美方完全不顾其他国家主权，是国际秩序的破坏者。

“美方口头上坚持一个中国政策，行动上却耍两面派，应予强烈谴责”

南非国民议会事务主席弗罗里克表示，佩洛西的行径是对中国内政的粗暴干涉，“美国政府不能以‘三权分立’的借口推卸责任，更不应通过破坏一个中国原则，来谋取政治私利。”

意大利“对立外交”新闻网站发表文章《美国在台湾问题上的四大利益》，指出佩洛西在当前局势下窜访中国台湾地区明显是挑衅性的，文章引述专家观点称，美国介入台湾问题旨在遏制中国发展，从中获取利益，影响中国发展。

苏丹政治分析家、政治学与国际关系教授拉希德·易卜拉欣认为，佩洛西窜访台湾是公然插手中国内政，其真实用意是以台湾问题来牵制中国，搅乱台海局势，阻碍中国发展，但这种行径注定是徒劳的。

缅甸网络媒体《北方之光》总编辑吴温丁表示，佩洛西窜访台湾，蓄意制造台海紧张局势，暴露了美国欲利用台湾问题遏制中国的企图。

印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺说：“美方口头上坚持一个中国政策，行动上却耍两面派，应予强烈谴责。”

俄罗斯联邦政府财政金融大学副教授列昂尼德·克鲁塔科夫认为，美国政客为了自身利益，不惜破坏地区和平稳定和团结合作，此举是极其不负责任的挑衅行为。

巴西圣保罗州立大学国际政治经济学教授马科斯表示，美方一面重申遵守一个中国原则，一面放任佩洛西窜访，其目的还是在于遏制中国发展。美国一些政客为捞取政治好处，毫无顾忌地践踏国际关系准则，充分暴露了其不断膨胀的野心。

俄罗斯莫斯科大学亚非学院副院长安德烈·卡尔涅耶夫认为，台湾问题涉及中国国家主权核心利益，佩洛西此举是对中国内政的粗暴干涉，将对中美关系和台海和平稳定造成严重损害，意图不断在台海和本地区加剧紧张局势，包藏祸心。

南非《外交》杂志主编克里坦·巴哈纳表示，多年来，美国政客通过操纵、胁迫和欺凌等手段搅乱了本国和其他国家的政局，其国家信誉早已崩塌，国际社会必须保持警醒。

菲律宾《马尼拉时报》刊发文章指出，美国政客对于冲突和战争有着天然的喜好，因为政治操弄背后隐匿着巨大的军火利益。

巴西共产党主席卢西亚娜·桑托斯和国际关系部长安娜·普雷斯特斯发表声明表示，佩洛西不顾中方多次严正警告，仍然坚持窜访，显示出美国为了挽救其正在衰落的霸权，不惜铤而走险的强盗逻辑。

“中国完全有能力、有智慧捍卫国家主权和领土完整，挫败‘台独’分子及背后支持者的卑鄙阴谋和政治算计”

俄罗斯联邦委员会副主席康斯坦丁·科萨切夫表示，佩洛西窜访中国台湾地区是纯粹的挑衅。俄罗斯坚持一个中国原则，反对任何形式的“台独”。如何解决台湾问题纯属中国内政，佩洛西的挑衅只会让地区局势雪上加霜。美国必须明白，中方有理由有能力，捍卫国家主权和领土完整。

埃塞俄比亚战略研究所国际关系和外交事务高级研究员梅拉库说：“中国一直是国际事务中的正能量，一直主张以和平和对话的方式解决各类冲突。相反，美国一直在扮演‘搅局者’的角色，但凡美国插手的国际事务无一不走向混乱与极端。”

委内瑞拉学者艾马拉·格德尔表示，长期以来，干涉他国内政是美国外交的一贯做法。佩洛西此举必然遭到国际社会的强烈反对，“中国有充分的理由采取行动，维护国家利益，公理和正义在中国一边”。

非洲国际青年社区副主席、苏丹籍学者希哈布表示，佩洛西窜访台湾，是对国际法和国际关系基本准则的践踏。“佩洛西的所作所为公然违反一个中国原则，中方有正当理由使用一切可能的手段和方式进行回应，捍卫国家主权和领土完整。”

埃及外事委员会委员、《金字塔报》著名专栏作家贾巴拉说，佩洛西处心积虑想在台湾问题上惹是生非。“然而，这一包藏祸心的政治图谋注定失败”。贾巴拉说，美国的背信弃义，只会进一步败坏自己的国家信誉。中国完全有能力、有智慧捍卫国家主权和领土完整，挫败‘台独’分子及背后支持者的卑鄙阴谋和政治算计。”

苏丹喀土穆大学中文系主任哈桑表示，佩洛西不顾中方严正警告窜访台湾，是对国际公认的一个中国原则的肆意践踏，是对美方“四不一无意”表态的根本背离，是美国插手中国内政的又一证明，其目的不仅是为“台独”势力站台，更是为其捞取政治私利。

“美国对他国的主权和领土完整缺乏尊重，为了自身地缘政治利益肆意行事。”叙利亚政治问题专家加桑·优素福评论说，中国必将予以有力反制，坚决维护国家主权和领土完整。

（本报北京、喀土穆、墨西哥城、马德里、开罗、莫斯科、里约热内卢、金边、约翰内斯堡、罗马、仰光、大马士革8月3日电 记者颜欢、李强、苏航、彭敏、谢佳宁、姜波、黄培昭、隋鑫、肖新新、陈一鸣、毕梦灜、赵益普、闫韫明、邹松、谢亚宏、李秉新、薛丹）

《 人民日报 》（ 2022年08月04日 03 版）

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