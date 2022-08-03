人民网努尔苏丹8月3日电 （记者周翰博）3日，哈萨克斯坦外交家、上海合作组织前秘书长博拉特·努尔加利耶夫在哈首都努尔苏丹接受中国媒体采访时强调，相互尊重、平等、互不干涉内政是联合国宪章的核心原则，也是发展国家间关系应当遵循的基本准则。美国在中美三个联合公报中明确承诺一个中国原则，这是发展中美关系的基石。哈萨克斯坦坚决支持一个中国原则。

努尔加利耶夫指出，哈萨克斯坦始终坚持在严格遵守联合国宪章原则的基础上处理各种国际关系问题，坚持从维护国际和平与安全的角度出发，评估国际事件和各种局势，采取外交政策行动。国际社会于1970年通过了《关于各国依联合国宪章建立友好关系及合作之国际法原则之宣言》。哈萨克斯坦愿意在相互尊重、平等、互不干涉内政原则基础上，发展与主权国家的友好关系。

努尔加利耶夫强调，在中美三个联合公报中，美国明确承诺“一个中国”的立场。中美两国作为联合国安理会常任理事国，具有强大的政治和经济影响力，同时也肩负着确保国际关系健康发展的特殊责任。中美两国尽快弥合分歧，增加战略互信符合国际社会的利益。“任何国家间的冲突都应在尊重主权和领土完整，互不干涉内政、不使用武力的基础上解决。这对于哈萨克斯坦来说同样至关重要。”

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