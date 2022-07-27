人民网记者 吴思萱

“鄂尔多斯很漂亮，环境很好，城市的绿化规划得非常棒！我很喜欢这里，以后想和家人一起来这里游玩。”这是来自危地马拉的塞莉娅对鄂尔多斯的初印象。

泰国网红博主爱玲也毫不吝啬她对鄂尔多斯这座城市的赞美，她说“鄂尔多斯很发达，到处都是绿色，和想象中的内蒙古城市完全不一样。”

在两位初来鄂尔多斯的外国友人眼中，鄂尔多斯是绿色的，尽显舒爽宜人的绿意。

“全龄友好型”绿地打造“公园城市”

如今的鄂尔多斯，“绿意”不是“稀有品”，而是市民俯首可拾的“公共品”。城市街头，天蓝地绿，繁花似锦，市民推窗见绿，出门见园。

谈及城市绿地，康巴什园林绿化事业服务中心主任王永刚十分自豪，他介绍说：“鄂尔多斯全市植被覆盖率稳定在70%以上，城市建成区绿地率达41.3%，空气优良率90%以上，夏季平均气温21℃，是名副其实的‘天然氧吧’和避暑胜地。”

鄂尔多斯城市绿地养护有方。王永刚在采访中讲到：“绿地对市民免费开放，只在每周一、周二时关闭，用作草坪的养护期。”通过高标准生态绿道串联城市公园，绿道作为“城市绿脉”，既形成了“公园城市”各个区域的生态走廊，也构建了具有独特美学价值的现代城市新意象。

结合绿地的不同性质，鄂尔多斯跳出单一的绿化功能，融入儿童游乐、健身活动、家庭出游等市民需求，发展城市绿地的复合功能。绿地规模和质量的不断提升也掀起了野营等“市内旅游”的火热势头。

王永刚提到：“下一步我们的功能服务将争取做到对全民友好，对全龄友好，给所有市民游客提供更为便利的绿色生活。”鄂尔多斯在不断践行民生优先理念的同时，正进一步挖掘绿色经济的潜力。

沙漠小镇点亮循环经济

在国家西部大开发的号召下，鄂尔多斯集团在棋盘井这个边陲小镇成立了鄂尔多斯电冶集团，秉承高质量、可持续发展理念，制定“以能源利用清洁化从源头控碳、以生产制造低碳化在过程降碳、以产品结构精品化谋求碳增值”的绿色低碳发展战略，点亮沙漠中的循环经济。

电冶集团始终致力于建设世界级高科技清洁循环产业园区，不断增强科研创新引导产业升级：立足自身微电网规划建设一体化“清洁煤电”系统，分步实施1.5吉瓦光伏发电项目，相当于年减排二氧化碳150万吨；多晶硅产业经过冷氢化工艺应用折合CO2减排约12.8万吨/年，并规划进一步升级产品结构；建设硅基合金智能化技术升级创新工厂，建成后“综合能耗”及“二氧化碳排放”均下降15%以上，“冶炼单元”人均能效提高50%，并将与挪威科技工业研究所合作，力争实现硅铁冶炼“零碳迹”的中长期目标。

通过改革创新、精益管理运营，冶金集团的企业经营业绩以15%的复合增长率屡创历史新高，直接解决就业2万余人，间接拉动棋盘井地区数万人就业，为地方经济发展作出卓越贡献。

昔日贫瘠的小镇，已化身成戈壁滩深处的美丽工业新城、一座科技创新、绿色安全、低碳环保、幸福和谐的世界级高科技清洁循环产业基地。

零碳产业园变“绿”成“金”

新能源的时代是内蒙古的时代。新能源产业发展的机遇，是西部大开发转型发展的机遇，甚至是全球产业转型的机遇。鄂尔多斯也开启了“先立后破”的转型发展期——建立新能源产业，破除传统煤化工产业。

鄂尔多斯具有新能源应用场景的独特优势。远景动力鄂尔多斯基地总经理田东成在采访中谈到：“鄂尔多斯煤炭储量占全国的1/6，每年约有6亿吨煤，需要数量众多的卡车进行运输，从而对新能源电池产生巨大的需求，也因此新能源产业的需求就在当地就可以消化，构成了一个非常好的闭环。”

依托鄂尔多斯丰富的风力资源和光照资源，以及良好的新能源应用场景，全球领先的绿色科技企业——远景科技集团在鄂尔多斯首创了零碳产业园的创新体系，集新型电力系统、基于国际标准的零碳数字操作系统和绿色新工业集群为一体。据园区数据统计，预计到2025年，将助力当地实现约3000亿元绿色新工业产值，创造约10万个绿色高科技岗位，实现约1亿吨二氧化碳年减排的目标。

目前，园区内推动研发了多个既前沿又实用的新能源产品。比如，在不便安装充电桩的老旧小区提供可移动充电服务的充电机器人，已在上海进行试点推广；换电重卡项目，在短短7-8分钟内即可对重卡完成更换新能源电池的流程，与燃油重卡相比，在租用电池的情况下能为每位重卡司机每年节省约10万元人民币，既便捷又经济。

远景零碳产业园内的换电重卡项目。人民网记者 吴思萱摄

鄂尔多斯新能源产业也在迈着“走出去”的步伐。远景零碳产业园将成为鄂尔多斯经济发展的新引擎和全球绿色工业革命的典范。近期，远景已宣布将在西班牙开设建设全球第二个、也是欧洲第一个零碳产业园。

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