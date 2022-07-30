人民网北京7月29日电 （记者曲颂）7月29日，由中国外文局、上海合作组织秘书处指导的2022上合组织国家媒体智库论坛在山东青岛举行。本次论坛由中国外文局中东欧与中南亚传播中心（人民画报社）主办，中国—上海合作组织地方经贸合作示范区管理委员会协办。活动主题为“共谋新愿景 开启新征程”。

中国外文局局长杜占元，中联部原副部长、中国前驻乌兹别克斯坦大使于洪君，青岛市委常委、中国—上海合作组织地方经贸合作示范区管理委员会主任张新竹，上海合作组织副秘书长格力高力·洛格维诺夫出席论坛并致辞。乌兹别克斯坦驻华大使法尔霍德·阿尔济耶夫，塔吉克斯坦驻华大使馆临时代办古丽其热·乌玛利彦，亚美尼亚驻华大使馆临时代办埃丽娜·姆克尔奇扬，上合组织媒体俱乐部主席、塔斯社北京分社社长安德烈·基里洛夫，中国—上海合作组织地方经贸合作示范区管理委员会常务副主任李刚，乌兹别克斯坦发展战略中心执行主任埃里多尔·图利亚科夫以及来自印度、哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦等上合组织国家的知名智库专家、主流媒体代表、青年代表约百余人以线上或线下方式参会。

在开幕致辞中，杜占元表示，为推动上合组织在新起点上实现更大发展，我们应当秉持“上海精神”，共商合作；践行多边主义，共谋发展；加强交流互鉴，共享繁荣。中国外文局愿继续深化同上合组织国家媒体、智库和文化机构的合作，用好上合组织国家媒体智库论坛等平台，大力推动知识分享计划，发出上合声音、阐释上合主张、凝聚上合共识，为增进人民福祉、完善全球治理提供上合智慧，为构建更加团结一致、紧密协作的上合组织命运共同体贡献力量。

张新竹强调，青岛深入贯彻落实习近平总书记“办好一次会、搞活一座城”的重要指示要求，全力推动上合示范区建设，为构建上合组织命运共同体作出“青岛贡献”。媒体和智库是文明交流的“助推器”，也是多元文化互鉴融通的“催化剂”。青岛高度重视媒体和智库领域的健康发展和深度合作，成立青岛市自媒体协会专家智库、“工赋青岛”专家智库等，为不同群体广泛沟通、凝聚共识搭建桥梁，为多元文化相互融合、共同发展提供平台。

格力高力·洛格维诺夫指出，世界秩序正在发生新的历史性变化，伴随着前所未有的动荡，影响到国际社会的各个方面，任何组织和国家都不能置身事外。当前，世界各国之间开展平等、建设性对话受到限制，对此，上合组织应该发挥更大作用。一方面，智库机构有责任为上合组织的相关机构提供智力支持；另一方面，上合组织秘书处也将积极加强信息的传播和解释工作。同时，欢迎媒体同仁与上合组织秘书处加强合作。

论坛期间，在中国外文局局长杜占元，青岛市委常委、中国—上海合作组织地方经贸合作示范区管理委员会主任张新竹等嘉宾见证下，中国—上海合作组织地方经贸合作示范区管理委员会副主任郝国新与中国外文局中东欧与中南亚传播中心（人民画报社）副总编辑于佳代表双方签署战略合作协议，旨在发挥各自特色和优势，联合打造面向上合组织国家传播新平台，共同讲好上合故事。

在主旨演讲中，于洪君表示，二十多年来，上合组织作为新型区域合作典范，经历了国际风云变幻和地区事务复杂多变的重重考验，展示出不断增长的区域合作潜力和持续走强的国际影响力。当前形势下，上合组织务实合作的着眼点和发力点，应聚焦在持续扩大和深化内部经贸关系、多种形式的基础设施互联互通与产能合作以及人文交流等方面。

魏建国指出，未来五年，上合组织经贸关系将呈现出全面、快速、高效的发展。上合组织国家多为“一带一路”沿线新兴经济体和发展中国家，在RCEP以及共建“一带一路”发展机遇下，预计上合组织内外部经贸关系将实现快速增长。上合组织国家资源禀赋丰富、发展优势互补，在生产要素配置不断优化的过程中，将为全球经济恢复和增长注入活力。

安德烈·基里洛夫指出，上合组织媒体俱乐部由上合组织国家驻华记者代表组成，致力于报道上合组织相关活动。未来，俱乐部将努力成为分享上合组织相关新闻的平台，及时向各方传递最新、最权威的上合信息。

埃里多尔·图利亚科夫介绍了乌兹别克斯坦经济转型的若干重点领域。他指出，通过国际合作与投资，乌兹别克斯坦有望成为东接吉尔吉斯斯坦及中国、南连阿富汗、西达南高加索地区的货物运输走廊。

姜永钢在闭幕总结中表示，在上合组织发展的新征程上，加强沟通、增进互信的重要性将更加突出，推进文化交流、推动文明互鉴的前景将更加广阔。媒体和智库应继续弘扬“上海精神”，汇聚上合智慧，讲好上合故事。

俄罗斯驻华使馆新闻官格奥尔吉·叶戈罗夫，印度“新南亚论坛”创始人苏廷德拉·库尔卡尼，宁夏大学中国阿拉伯国家研究院院长李绍先，俄罗斯《劳动报》副总编辑米哈伊尔·莫罗佐夫，中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所所长孙壮志，吉尔吉斯斯坦《Kutbilim》报首席编辑、分析师库班内奇别克·塔阿巴尔季耶夫，中国新闻社副总编辑兼中国新闻网总裁俞岚，哈萨克斯坦《共青团真理报》社长阿斯尔别克·彼辛巴耶夫，腾讯数字舆情部总监戎飞腾，中国—上海合作组织地方经贸合作示范区管理委员会副主任郝国新，当代中国与世界研究院院长于运全，俄罗斯科学院中国和现代亚洲研究所代所长基里尔·巴巴耶夫，北京大学国际关系学院教授、北京大学区域与国别研究院副院长翟崑，吉尔吉斯斯坦科学院历史、考古和民族学研究所所长阿贝拉别克·阿桑卡诺夫，人民日报社对外交流合作部副主任李志强，巴基斯坦媒体与交流研究所所长瓦力·扎西德，中国日报社总编室地方部副主任单娟，哔哩哔哩公共事务部总监卢雅君，上合国家青年平台SCOLAR Network主席胡凤兰等上合组织国家政界、学界、媒体界人士围绕“推进开放融通，共谋繁荣发展”“应对安全挑战，维护地区稳定”“推动媒体合作，促进信息畅通”等议题积极建言献策，达成广泛共识。

自2020年起，中国外文局中东欧与中南亚传播中心（人民画报社）每年举办上合组织国家媒体智库论坛，迄今已举办三届，旨在弘扬“上海精神”，推动不同文明交流对话，构建更加紧密的上海合作组织命运共同体。

论坛期间，中国国际图书贸易集团有限公司举办了“阅·上合”主题书展，共展出出版物逾千册，包括前不久出版的《习近平谈治国理政》第四卷中英文版，《“一带一路”这五年的故事》和“读懂中国”等系列主题丛书，旨在以书为媒，推动文明互鉴，展现可信、可爱、可敬的中国形象。

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