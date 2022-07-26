人民网里约热内卢7月25日电 （记者毕梦瀛）当地时间7月25日，第21届世界大学生“汉语桥”中文比赛哥伦比亚“塔德奥大学孔院杯”云大赛以线上方式举办颁奖仪式。中国驻哥大使蓝虎、哥前总统桑佩尔、教育部副部长麦迪纳、文化部副部长帕蒂娅分别以预录视频方式向大赛致贺。中国教育部科技委主任赵沁平院士，特邀嘉宾胡里亚娜，哥公立及私立大学校长委员会主席加维里亚，前驻华大使鲁埃塔，哥国家学习服务中心主任埃斯特拉纳，哥中友协及汉语桥俱乐部波哥大站主席普亚纳，塔德奥大学校长盖坦等嘉宾以及三家孔子学院及7家汉语教学点师生及民众2万多人通过多家平台参与观看。

蓝虎说，中哥建交42年来，在双方共同努力下，两国政治互信不断增强，务实合作日益深入，人文交流蓬勃发展，两国关系将开启新的合作篇章。随着汉语学习者的日益增多，“汉语桥”已成为两国人民的“团结友谊、合作共赢之桥”，“汉语桥”活动的参与者也将成为中哥友谊的见证者和贡献者。

连续四年出席“汉语桥”大学生大赛的桑佩尔表示，语言不仅是人类智慧的结晶，更是世界各国人民彼此认知、心灵沟通交流的桥梁。“语言是了解一个国家最好的钥匙。”希望更多哥青年学子，走近汉语、走近中国，努力成为哥中友好的传承者、经贸合作的开拓者，为两国关系发展和各领域合作不断贡献智慧和力量。

麦迪纳说，中国是哥第二大贸易伙伴国，也是全球经济增长最快的国家。学好汉语，已成为当代青年就业和成功的标志。希望更多青少年学好汉语，做哥中友谊的推动者、促进者和贡献者。

帕蒂娅表示，“汉语桥”是哥中两国青少年语言和文化交流的平台。哥中均为文明古国，两国文化交流源远流长，相信越来越多的哥青少年，学习汉语、开拓视野，不断续写哥中友好新篇章。

据使馆文化参赞朱晓燕介绍，赞颂中国城市智慧发展、扶贫脱坚、电子商务、文化传承及保护等各领域发展成就成为选手演讲的主题。他们通过自己难忘的访华经历和从媒体上获得的大量中国发展信息，诠释了自己对“天下一家”的独特理解。选手们感人至深的故事、精心准备的中华才艺表演，赢得观众大量点赞。来自中哥两国各界的24位评委就选手的演讲主题、内容结构、语音语调、仪态仪表、才艺水准和知识问答认真评分。

经过激烈角逐，塔德奥大学孔子学院的爱莉（卡塔利娜）和江映月（玛丽海斯）分获冠亚军，安第斯大学孔子学院的任俊鑫（丹尼尔）和瓦伦蒂娜分获第三名及网络最佳人气奖。以上四名选手分别荣获塔德奥大学孔子学院提供的一年及半年汉语学习奖学金。

颁奖礼上播放的《美哉徐州》、京剧《三岔口》片段、舞蹈《飞龙在天》等精彩节目，为颁奖典礼凝聚了人气。

(责编：燕勐、杨牧)