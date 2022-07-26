人民网里约热内卢7月25日电 （记者毕梦瀛）由中联部主办、驻多米尼克使馆协办的“我眼中的中国共产党”征文比赛颁奖仪式7月22日在使馆举行。

驻多大使林先江向四位来自工党的青年获奖者致贺并表示，非常赞同大家笔下对中国共产党在全过程民主、“一带一路”建设、脱贫攻坚和反腐败斗争等方面成就的积极客观评价，充分肯定大家的独立思想、开阔胸襟和国际化视野。今后将继续推动与多政党开展交流活动，让更多人有机会进一步了解中国和中国共产党。

多工党副领袖乔治表示，中国共产党始终坚持以人民为中心的执政理念，在各方面取得卓越成就，发展经验对多有重要借鉴意义。希望能更多举办此类活动，鼓励多青年人开拓眼界，从中国共产党的成功中获得启示。

多工党总书记拉维尔表示，多工党与中国共产党有相似理念与共同语言，本次活动有助于青年人更好了解中多关系与务实合作发展，进一步拉近两党距离，培育人民友谊。

获奖者代表一等奖获得者马克与二等奖获得者巴蒂斯特发言时表示，愿继续深入了解中国共产党，为推动两国关系、两国人民友谊迈上新台阶作出贡献。

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