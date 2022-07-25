人民网北京7月25日电 （记者苑基荣）7月25日，由中国外文局指导，中国外文局中东欧与中南亚传播中心（人民画报社）、中国国际青年交流中心、印度国际大学中国学院共同主办的“携手前行 共创未来”中印青年对话论坛在北京成功举办。

中国外文局副局长兼总编辑高岸明，中国驻加尔各答总领事查立友，印度国际大学中国学院院长、教授阿维杰特·班纳吉，中国国际青年交流中心主任张华等中印嘉宾出席论坛并致辞。十余位来自中国和印度不同领域的青年代表围绕主题进行了深入的交流研讨。

中国外文局副局长兼总编辑高岸明在致辞中指出，中印青年是推动国家民族前行的磅礴力量，是增进两国了解和友谊的生力军。两国青年需要积极建言献策，深入思考未来世界发展大势及中印两国如何加强合作。希望中印两国青年具有全球眼光，敢于在世界大舞台上追逐自己的梦想，共同绘就世界美好图景。

中国驻加尔各答总领事查立友认为，当前中印两国青年交流交往水平与两个大国的地位并不相称。中国驻加尔各答总领事馆未来将积极促进中印青年在文化、体育、影视、创业等领域的交流，并帮助两国学校开展合作，加强彼此了解。

印度国际大学中国学院院长、教授阿维杰特·班纳吉强调，印中两大文明古国自古以来就在文化、教育等领域友好往来不断，两国应以双方领导人的重要共识为指引，进一步推动两国人文交流走深走实。

中国国际青年交流中心主任张华指出，青年是世界的未来，也是推动国家关系发展的新生力量，应从战略高度审视两国青年交流，从现实层面推进两国青年合作，引领两国青年认真倾听和观察，用心交流和思考，切实增进两国青年之间的相互了解和理解。

圆桌发言环节，中印青年代表围绕“中印青年为什么需要交流互鉴”“中印青年需要怎样的交流互鉴”等议题展开了深入交流。

亚太地区模拟联合国大会执行董事、印巴童子军青年论坛副主席卡马尔·潘查尔认为，中印的未来在于青年，双方应多组织人才交流和文化交流等活动，并在人工智能、能源替代等领域加强合作。

印度徐梵澄文化研究中心创始人、主任，本地治里中印友好协会秘书长比卡什·卡利·达斯表示，中印青年有很多相似之处，青年交流是中印凝聚共识、促进跨文化合作的关键之一，未来可以进一步加强数字技术领域的中印青年合作。

印度中印学院创始人、校长唐汉明认为，中印两国不仅是人口大国，也是推动经济全球化和世界多极化的重要力量。青年是国家的面孔和未来，他们的智慧、活力和参与度必将推动中印关系的发展。

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