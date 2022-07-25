人民网雅加达7月24日电 （记者张杰）24日，由印尼雅加达华文教育协调机构（以下简称“雅协”）承办的2022年“文化中国·水立方杯”中文歌曲大赛印尼赛区总决赛在雅加达莱佛士学校PI校区采用线上线下相结合的方式顺利举行。

本次比赛由北京广播电视台、北京国家游泳中心有限责任公司、北京市演出有限责任公司、爱奇艺承办，印尼赛区由印尼雅加达华文教育协调机构承办，由印尼中华总商会、永安药业集团、莱佛士学校集团、金丹合唱团、协和合唱团、印尼华裔总会、印华百家姓协会、亿乐荣电视台和中国银行雅加达分行协办，印尼华裔总会总主席黄德新先生及其他各界人士提供了协助。

中国驻印尼大使馆蔡志烽参赞兼总领事、印尼教育文化与研究技术部职业教育总司工商业合作伙伴关系与协调司办公室主任尤迪尔、印尼雅协辅导委员会主席张锦雄、雅协执行主席蔡昌杰、雅协辅导委员会荣誉主席胡素丹和游继志、印尼百家姓协会总主席陈荣光、中国银行印尼分行行长张朝阳、省区代表苏北文艺促进会主席、苏北潮州团结公会主席张家础等嘉宾出席闭幕式暨颁奖典礼。

蔡志烽在闭幕致辞中，热烈祝贺2022年“文化中国水立方杯”中文歌曲大赛印尼赛区选拔赛成功举办，并向所有关心和支持赛事的各界朋友表示衷心的感谢！同时，还要特别感谢通过网络云端参与总决赛及闭幕式，为“水立方杯”加油喝彩的所有观众和听众朋友。尤迪尔主任表示，加强外交必须从文化差异之桥开始，中国文化在我们的文化中已经存在了几个世纪，从美食到民族英雄，印尼与中国和中国文化息息相关。

张锦雄表示，“水立方杯”中文歌曲大赛作为品牌，为汉语在印尼的推广和普及作出了积极贡献，他鼓励所有选手不断进取，大胆走向更广阔的天地，成为更好的自己，建设更美好的印尼。

蔡昌杰在致辞中表示，2011年水立方杯在印尼首次开赛，从最初现场不到一百位观众，到现在疫情之前的千人现场。12年间，我们与印尼全国观众在这个舞台上共同见证着华文学习爱好者的成长和进步。

此次决赛共有来自印尼各地的32位选手晋级印尼赛区总决赛，相聚云端，一较高下。选手们音色优美、吐字清晰、情感丰富、表达感染力强，为大家呈现了一场又一场的精彩演唱。经过评委老师们的慎重评判，最终来自雅加达的曾利利、李瑞盈和来自占碑的BambangAdyanto分别获得海外青少组、海外成人组和外籍友人组的第一名，来自泗水的陈文豪和来自棉兰的Marxcel分别获得海外青少组和海外成人组的第二名，这五位选手也将代表印尼赛区参加北京的全球赛。

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