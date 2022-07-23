新华社北京7月23日电 美国政府22日宣布，将向乌克兰提供价值2.7亿美元的额外安全援助，包括“海马斯”多管火箭炮系统和战术无人机等。俄罗斯国防部当天说，俄军近日在顿涅茨克地区摧毁美国援助乌克兰的4套“海马斯”火箭炮。

白宫当天宣布上述消息。同一天，美国国防部在一份声明中说，新一轮对乌安全援助包括4套M142“海马斯”高机动火箭炮系统(HIMARS)以及与其适配的火箭弹、4辆作战指挥车、3.6万发105毫米口径炮弹、额外反装甲武器以及最多580架“凤凰幽灵”战术无人机等。

此轮援助过后，约瑟夫·拜登政府执政以来承诺的对乌安全援助总额已达约82亿美元，支出源于美国国会5月批准的对乌400亿美元一揽子援助。

美国政府先前说，提供给乌方的“海马斯”配套火箭弹射程不会超过70公里；乌克兰已向美方承诺，不会使用“海马斯”打击俄罗斯领土，以避免冲突升级。俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃上月说，乌方这一承诺不可信。

路透社22日报道，俄方指责西方国家通过向乌克兰提供更多武器来拖延冲突。俄罗斯国防部发言人伊戈尔·科纳申科夫当天说，本月5日至20日，俄军使用高精度地基和空基武器在顿涅茨克地区摧毁美国生产并转交给乌克兰的4套“海马斯”火箭炮系统。乌方否认俄方这一说法，称其旨在破坏西方对乌克兰的支持。

自俄罗斯2月24日对乌克兰发起特别军事行动以来，美方“拱火”不停。据美联社报道，美国已经向乌克兰运送了12套“海马斯”火箭炮。英国等美国盟友也向乌方提供军援。

拜登称，美方不会向乌克兰提供可以打击俄罗斯境内目标的远程武器弹药，担心此举会将美国“更直接地”卷入冲突。

美国总统国家安全事务助理杰克·沙利文22日说，拜登认为，美国的一个关键目标是支持和“保卫”乌克兰，但另一个关键目标是确保美国自身不会最终陷入冲突。

沙利文说，美国已经向乌方提供数十亿美元的军事设备，“我们将继续这样做”。（刘曦）

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