人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

韩国新能源企业将与美国福特深化电池合作

2022年07月23日13:57 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京7月23日电 韩国LG新能源公司和电池供应商SK On公司22日宣布，将与美国福特汽车公司加强动力电池合作。

　　LG新能源说，鉴于市场对福特旗下纯电动汽车Mustang Mach-E和纯电动商用车E-Transit需求强劲，公司将逐步扩大对福特的动力电池供应。自2020年下半年起，LG新能源开始生产装载于上述两款电动汽车的电池。

　　

2021年11月5日在进博会汽车展区拍摄的福特新能源汽车。新华社记者丁汀摄

　　LG新能源计划，到2023年，其波兰电池厂分配给福特的生产线规模将扩大一倍，此后将根据需求增设生产线。

　　此外，福特决定从SK On采购更多动力电池。SK On22日宣布，与福特、韩国电池材料制造商EcoPro BM签署投资意向书，以期在美国投建正极材料生产设施。

　　SK On在声明中说，该工厂所生产的正极材料将供应给SK On和福特合资成立的动力电池企业“BlueOval SK”，以供在美国生产电动车。

　　福特21日宣布，将采取一系列措施加强电动车电池和原材料供应。福特说，计划到2026年年产电动车数量能超过200万辆。

　　福特在声明中说，除三元锂电池外，其生产线同样将纳入磷酸铁锂电池。（卜晓明）

(责编：崔译戈、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部