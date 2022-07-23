新华社北京7月23日电 韩国LG新能源公司和电池供应商SK On公司22日宣布，将与美国福特汽车公司加强动力电池合作。

LG新能源说，鉴于市场对福特旗下纯电动汽车Mustang Mach-E和纯电动商用车E-Transit需求强劲，公司将逐步扩大对福特的动力电池供应。自2020年下半年起，LG新能源开始生产装载于上述两款电动汽车的电池。

2021年11月5日在进博会汽车展区拍摄的福特新能源汽车。新华社记者丁汀摄

LG新能源计划，到2023年，其波兰电池厂分配给福特的生产线规模将扩大一倍，此后将根据需求增设生产线。

此外，福特决定从SK On采购更多动力电池。SK On22日宣布，与福特、韩国电池材料制造商EcoPro BM签署投资意向书，以期在美国投建正极材料生产设施。

SK On在声明中说，该工厂所生产的正极材料将供应给SK On和福特合资成立的动力电池企业“BlueOval SK”，以供在美国生产电动车。

福特21日宣布，将采取一系列措施加强电动车电池和原材料供应。福特说，计划到2026年年产电动车数量能超过200万辆。

福特在声明中说，除三元锂电池外，其生产线同样将纳入磷酸铁锂电池。（卜晓明）

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