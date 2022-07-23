新华社北京7月23日电 俄罗斯向欧洲输送天然气的主要管道“北溪-1”恢复输气后，22日再起风波。有西方媒体称，俄罗斯没有批准接收修好的管道部件，导致其无法从德国运出。克里姆林宫否认这一说法，称相关报道“荒谬”。

路透社21日以知情人士为消息源报道，用于“北溪-1”的涡轮机在加拿大修好后已送至德国。由于俄方迟迟没有批准接收，这一部件现阶段“卡”在德国无法运出。

俄总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫22日否认上述说法，称相关报道“毫无根据”。他告诉媒体记者：“某些消息源称不知道应该把部件送到哪里，这简直荒谬至极。因为负责维修的西门子公司最清楚这一涡轮机应该安装在哪里，这只是一个非常荒唐的消息。”

佩斯科夫说，任何有关俄罗斯阻碍涡轮机运输的指责都没有根据，俄方至今没有收到相关技术资料。

“北溪-1”管道2011年建成，东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底通往德国，向欧盟多国输送俄罗斯天然气。俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）是北溪天然气管道公司最大股东。

俄气6月中旬说，因德国西门子公司未及时向俄方交付送修的涡轮机等原因，俄气被迫将“北溪-1”的输气量减少近60%，从日均1.67亿立方米降至6700万立方米。

涡轮机制造商西门子方面当时称，涡轮机被送到加拿大蒙特利尔维修，但受加拿大对俄制裁影响无法交还。德方本月早些时候呼吁加方交还西门子送修的部件，并就规避加拿大对俄制裁提出“变通方法”、即交给德国，而非俄罗斯。

俄罗斯媒体报道，加拿大方面已于17日向西门子公司归还涡轮机，这一部件截至22日仍在德国。

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京本周早些时候说，俄方仍在等待西门子发出相关文件。他同时警告，俄气准备7月底维修“北溪-1”另一涡轮机，如果被送至加拿大维修的涡轮机无法及时归还，“北溪-1”日均输气量将下调至3300万立方米。

“北溪-1”21日结束为期10天的例行年度养护，按计划恢复输气。北溪天然气管道公司22日说，这一管道当天输气量预计为满负荷运力的40%，与6月中旬以来日均输气量持平。（张旌）

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